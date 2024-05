Diego Simonet, capitán de la selección argentina de handball, creó Olympikos, el juego de mesa que promete ser sensación en París 2024

Diego Simonet, creador del juego de mesa Olympikos

Diego Simonet es el “cerebro”, el “playmaker” del Montpellier de Francia y la gran esperanza de los dirigidos por Guillermo Milano en los Juegos Olímpicos de París 2024. Pero el Chino no es solamente un creativo dentro del 40 por 20, su inteligencia también se extiende fuera del rectángulo de juego.

Luego de incursionar en la pintura y crear dos juegos de mesa que hicieron furor, como 1812 (en honor a Manuel Belgrano) y Los secretos de la Torre Eiffel, el capitán de Los Gladiadores ahora quedó en el centro de la escena por su nueva obra: Olympikos, un entretenimiento sobre los Juegos Olímpicos.

En diálogo con Infobae, Simonet contó los pormenores de este juego de asociación de imágenes en el que los participantes encarnarán el rol de los atletas y buscarán alzarse con la mayor cantidad de medallas posibles.

Diego Simonet, creador del juego Olympiakos

-¿Cómo nació la idea de crear un juego de mesa sobre los Juegos Olímpicos?

-Fue en Tokio, cuando fui algunas veces a la tienda oficial de los Juegos Olímpicos y quería ver si había algún juego de mesa sobre los Juegos Olímpicos, y no había. Había de todo, pero no había juegos de mesa. Como ya había hecho los otros dos juegos, 1812 y Los secretos de la Torre Eiffel, me lancé. Dije “bueno, tengo que crear algún juego con esto”. De deportes, pero no solo Olímpicos, sino también de los Paralímpicos, de Invierno, como que esté todo en uno. Que vayan descubriendo deportes, permitiendo que participen muchos jugadores. Es sencillo. Fue ahí que comencé a cranear y luego de un año de creación, de prueba, contacté a un autor de juegos profesionales, que es muy reconocido en el ambiente, tal es el caso de Antonin Boccara. Aceptó trabajar en conjunto y crear el juego juntos. Me dio su opinión, retocamos el juego juntos y quedó con la misma base, pero con algunas reglas de juego para que esté perfecto.

-¿Con quiénes llevás adelante este proyecto?

-Antonin Boccara, que es el otro autor del juego y me conoce de la época de US Ivry, que venía a verme jugar; cuando lo llamé no lo podía creer, que además de jugador de handball cree juegos de mesa. Entablamos una amistad y ahora me viene a ver a Montpellier. Ganó premios como mejor autor en dos jueos diferentes. Uno en Alemania por Mysterium Kids y otro en Francia. Es un gran autor. Luego está el ilustrador Sebastián Domenech, que hace varios años que somos amigos. Es un artista recontra conocido en Argentina. Él me presentó a Mariano Ayerdi, que es el otro ilustrador. Todos juntos hicimos un lindo grupo de trabajo.

-¿Cómo se juega?

-Es un juego de asociación de imágenes, en el que los jugadores van a encarnar el rol de atletas. En cada turno, uno de esos atletas será asignado como el entrenador, quien intentará guiar a los demás jugadores a adivinar los deportes correctos. 3 de los 5 deportes que están en la mesa. El entrenador, con cartas de objetos deportivos, sin hablar, intentará guiar a los demás atletas. Y los atletas deberán votar, siendo rápidos y asociando bien las imágenes. El que adivine se llevarán medallas. Es un buen momento de estrategia. Es un juego de asociación de imágenes, de 2 a 6 jugadores, a partir de 8 años y una duración promedio de 20 minutos.

También dentro del juego hay una pequeña libreta que explica cada deporte y cuenta con anécdotas de cada deporte y testimonios de deportistas. Si mientras estás jugando te interesa un deporte, te podés informar un poco más.

-Antes creaste 1812, en honor a Manuel Belgrano, y Los secretos de la Torre Eiffel. ¿Tienen alguna similitud entre ellos?

-El de Manuel Belgrano y el de la Torre Eiffel, sí. Tienen bastante en común. Lo que cambia es que uno es competitivo y el otro es cooperativo (1812). Para los que no están acostumbrados a jugar juegos de mesa, iniciar por 1812 es espectacular. Es recontra familiero. Por otro lado, el de los Juegos Olímpicos es más fácil y rápido de explicar. Realmente gusta mucho entre los adolescentes, ya que hay muchos deportes, muchas ilustraciones. Y eso de velocidad, que los otros no tienen. Este es un juego más rápido, pero sigue en la gama de relacionar imágenes, de comunicación vía imágenes.

Diego Simonet creó Olympikos, un nuevo sobre los Juegos Olímpicos

-¿Hiciste como con el juego de Belgrano, de llevarlo a las concentraciones para probarlos con tus compañeros de equipo?

-Sí, obvio. La primera vez que lo probé fue en Tokio con imágenes del Juego anterior. Ahí surgió la idea. Luego lo probé más con los chicos del club, en Montpellier. Ahora está de moda dentro de los chicos de la Selección, que lo probamos en la última gira.

El Comité Olímpico Argentino va a facilitar juegos, seguramente, para la Villa Olímpica. La idea es que cada delegación tenga uno. Hay chicos que participaron para hacer este juego realidad, como Paula Pareto, que está ilustrada en la carta de judo. Está Germán Chiaraviglio, también está Marcos Moneta, está Pilu Campoy. Hay anécdotas dentro del juego. Testimonios de Fede Coria, de Sebastián Simonet, También una anécdota de cuando Juan Martín Del Potro se quedó atascado en un ascensor en Río.

En la tapa del juego está Nikola Karabatić, es el mejor jugador de handball de la historia. Después hay muchos deportistas franceses, a los que les pedimos permiso para dibujarlos. Están todos contentísimos y esperando el juego. Ahora se lo vamos a mandar a todos los que colaboraron y aceptaron participar.

-El juego se lanzó primero en Francia, donde tuvo una gran aceptación.

-Sí, primero salió en las tiendas y supermercados de Francia. Luego de las primeras tres semanas ya se vendieron más de tres mil ejemplares y tuvo muy buena repercusión entre los medios de jugadores de mesa. No es un ambiente que se mueve mucho con el deporte y ahí rompimos un muro. Estoy muy contento con las repercusiones que está teniendo.

-¿Ya se puede conseguir en Argentina?

-Desde esta semana se puede conseguir en todas las jugueterías y cadenas.

-¿Hay otro juego en mente?

-No, aún no. Realmente, para hacer un juego hay que tener una buena idea, una buena mecánica y todavía no ha surgido. Pero está claro que me gustaría hacer uno más para niños. Los que hice hasta ahora son para mayores de 8 años y me gustaría hacer uno para más pequeños. Hoy compro muchos para mis hijos y me gustaría hacer uno para ellos.

-Además de crear juegos de mesa empezaste a incursionar en el mundo de las aplicaciones para celulares.

-Sí, estoy desarrollando una app con socios desarrolladores llamada iDisko, un boliche en tu casa. Donde podrás compartir música nueva con otros usuarios. El objetivo de esta app es que puedas conocer gente como si tuvieses la experiencia de ir a un bar o a un boliche, desde el lugar que quieras y cuando quieras. No tendrás que esperar al fin de semana para poder disfrutar de la música o tener que viajar para conocer gente. Una app que te permitirá contactar con personas de cualquier parte del mundo.

Diego Simonet, la esperanza argentina en París 2024 (REUTERS/Tomasz Markowski)

EL SUEÑO OLÍMPICO LLAMADO PARÍS 2024:

Los dirigidos por Guillermo Milano, pese a asegurar su pasaje al ganar la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 y cosechar algunos buenos resultados ante los principales conjuntos europeos en el último tiempo, no tendrán un camino fácil en los Juegos Olímpicos de París 2024. Compartirán zona con el local Francia (vencedores en Tokio 2020), Dinamarca (campeón mundial en 2023 y presea de plata en los anteriores Juegos Olímpicos), Egipto (campeón africano), Hungría y Noruega (los dos últimos accedieron mediante un Preolímpico disputado en Tatabánya).

-¿Cómo ves a Los Gladiadores de cara a París 2024?

-Esta vez estamos preparándonos a nivel olímpico y haremos todo lo posible para llegar de la mejor manera. Creo que en los últimos 3 Juegos Olímpicos no hicimos una gran preparación, pero esta vez sí. Vamos a hacer una preparación en Francia, estamos todos concentrados y con el foco en hacer un gran Juego Olímpico. Si bien es el Juego Olímpico más difícil en el que vamos a participar, ya que no hay ningún equipo por debajo de nuestro nivel. Son todos equipos superiores a nosotros. El único equipo inferior es Japón, que está en la otra zona. Tenemos un grupo muy difícil, pero hay 2 equipos que están un escalón por encima nuestro y en un partido les podemos dar el batacazo. intentaremos dar esos dos batacazos para poder pasar de ronda.

-Cada año que pasa la base de la Selección está compuesta por más deportistas que juegan en Europa y que cuentan con roce internacional. ¿Qué les falta a los Gladiadores para dar el golpe en un torneo importante?

-Lo que nos sigue faltando para poder escalar un escalón más es la altura. Es el déficit que tenemos desde hace muchos años. Los lanzamientos de afuera. Esos goles fáciles que a nosotros nos cuesta el doble porque tenemos que penetrar siempre las defensas. Claramente el handball mundial es completo. No es solo penetración, sino también lanzamientos de 9 metros. Eso es lo que nos falta.

-En el último tiempo Milano inició una renovación dentro del plantel. ¿Cómo ves a los más jóvenes?

-Es indispensable la renovación, aplaudo que suceda esto. Los jóvenes, que ya no son tan jóvenes, están a la misma altura que los más veteranos. Lo más importante no solo es jugar bien con la Selección, sino que sean importantes en sus clubes, en los que se adquiere mucha experiencia y confianza. Necesitamos que haya muchos jugadores completos y no especialistas en ataque o en defensa. Los jóvenes lo entienden y lo están haciendo.

-¿Una liga profesional en Argentina podría ayudar a solucionar esas falencias? ¿O es una quimera pensar en el profesionalismo en el país?

-Sí, ni hablar. Tiene todo de positivo eso. Pero no veo esto cercano, de parte de la Confederación es imposible. Debería lograrlo un grupo privado, que cranee bien esta liga. De parte del Estado ni de la propia Confederación es posible. Pensar que hay Selecciones que necesitan recaudar dinero, los jugadores o sus padres deben recaudar fondos para viajar a Mundiales o torneos. Mismo nosotros Los Gladiadores tenemos que pagarnos el pasaje hasta las ciudades principales de nuestro país para que el Enard pueda aceptarnos giras preparatorias para un Juego Olímpico.

-¿Qué análisis haces del grupo que les tocó en París 2024?

-Obviamente Francia y Dinamarca están muchos niveles por encima nuestro. Luego están Noruega, que no tiene una plantilla muy grande; es un rival que está por encima nuestro, pero que con nuestra defensa los podemos complicar. No están acostumbrados a jugar con defensas como las nuestras. Luego están Hungría y Egipto, que tienen jugadores que juegan en los mejores clubes del mundo, pero son más pesados. Son más grandotes y eso los hace más lentos. Eso creo que es algo que podemos explotar. Nosotros somos muy rápidos y eso los puede complicar. Hungría, Egipto y Noruega son los rivales a apuntar.

-¿Para qué está Argentina en este Juego Olímpico?

-El equipo está para soñar, para pasar de ronda. Obviamente, las probabilidades no juegan a nuestro favor, y en los papeles no somos favoritos para pasar, pero haremos todo lo posible para pasar de ronda y soñar con más.