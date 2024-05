Polémica con una figura del fútbol europeo que publicó una foto de una joven alcanzapelotas durante la final del Masters de Madrid: “Cenemos en la luna”

Mamphis Depay fue uno de los más de 12.000 espectadores que disfrutaron de la final del Masters 1000 de Madrid en la pista Manolo Santana. El delantero neerlandés, de 30 años, vibró con las alternativas del triunfo de Andrey Rublev ante Félix Auger-Aliassime (4-6, 7-5 y 7-5), pero además quedó enfrascado en una polémica a raíz de un posteo en sus redes sociales durante el match.

El punta del Atlético de Madrid, que atraviesa una temporada de poca acción e incidencia en el elenco que dirige Diego Simeone, confesó que perdió la concentración en medio de la gesta deportiva. “Alguien me distrajo del juego, para ser honesto. Alguien que me envíe su Instagram. Vamos a cenar juntos en la luna”, escribió, junto a la imagen de una de las ball girls que trabajaron durante la gran definición.

La publicación generó controversia y el ex Barcelona y Manchester United optó por borrarla. Pero el revuelo continuó. Es que el periodista Zach Lowy guardó una captura de pantalla y lo criticó en la red social X (antes Twitter): “No es un gran día para Memphis Depay. Primero, AS informa que el Atlético de Madrid está buscando separarse de él este verano, y luego publica y borra un tuitt sobre una recogepelotas en la final del Madrid Open. El contrato del jugador de 30 años expirará en junio de 2025″.

El posteo de la polémica de Depay

Una de las dudas que rodearon al posteo tenía que ver con la duda respecto de la edad de la joven halagada por el futbolista. El atacante recogió el guante y aclaró: “Mi día estuvo fabuloso, Zachi. Vi la final y también obtuve su número de teléfono. Esa llamada recogepelotas es una verdadera modelo y tiene unos 20 años”. Pero no quedó ahí. Furioso, continuó con su descargo. “Maldita sea, deja que un hombre soltero dispare. Todos ustedes me enojaron. Ve a verificar tu mierda antes de difundir estas noticias. Das vibra de tener una personalidad débil, amigo. Encuentra algo más... En cuanto a mi futuro futbolístico, no me preocupa”, golpeó.

La discusión siguió, con el periodista especializado en el mercado de pases respondiéndole a Depay. “En primer lugar, es Zach, no Zachi. En segundo lugar, a pesar de decirme que ‘verifique mi mierda’, en realidad no has repudiado ninguna de mis declaraciones. En tercer lugar, espero que hayas disfrutado del partido y hayas disfrutado viendo a Andrey Rublev ganar su segundo Masters”, remató.

¿Qué pasó con el encuentro romántico? Sin dar mayores detalles, Depay buscó informarles a los seguidores. “Buen día… Acabo de regresar de la luna”, firmó el talentoso e inestable jugador surgido del PSV Eindhoven, que no logró hacer pie en el United, resurgió en el Olympique de Lyon -al punto que el Barcelona apostó por él-, fue irregular en Cataluña y en el Atlético de Madrid también hizo su aporte por arrestos, aunque las lesiones tampoco lo asistieron demasiado.

Ha sido titular en nueve partidos de La Liga de España en la presente campaña, salió desde el banco de suplentes en otras 11 ocasiones, y no ha jugado desde la victoria por 2-1 sobre el Villarreal el 1° de abril. Lleva 13 goles en dos asistencias en dos temporadas como Colchonero.