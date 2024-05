“Venía un dragón”: Federico Coria perdió un punto por un hecho insólito y desató las carcajadas de todo el estadio con su show

El insólito momento que vivió Federico Coria

Mientras la emoción por el éxito que firmó Horacio Zeballos en el circuito de dobles todavía perdura, hay varios jugadores argentinos que siguen buscando alzar un título más en su historial durante este fin de semana. El Challenger de Cagliari tuvo un cuartos de final pintado de celeste y blanco entre Federico Coria y Luciano Darderi.

Coria, 83° del ranking, realizaba su servicio con el duelo 1-2 en contra y el marcador del game 30 iguales. Darderi lo puso en aprietos desde la primera devolución, pero Fede mostraba la mejor versión de su defensa hasta que un revés paralelo muy abierto le dio el punto al nacido en Villa Gesell que se nacionalizó italiano.

“30-40″, anunció el umpire brasileño Tiago Sturmer tras una vacilación inicial. Fede salió despedido desde el fondo de la cancha al grito de “¿estás loco?”. “Fue después que habías pegado”, afirmó el juez. “Venía el pájaro acá. La iba a tirar cruzado. No, no, llamá... Llamá porque no podés cambiar por él. Llamá al supervisor”, exigió Coria. “No cambié, sólo recordé...”, planteó el árbitro.

“Sí, sí... porque la iba a tirar cruzada. ¿Me estás cargando?”, interrumpió Coria, al mismo tiempo que empezaba a imitar el canto del ave que se le cruzó al momento del golpe. Eso descomprimió el momento de tensión y desató una carcajada en todas las butacas del estadio del Sardegna Open.

Sin embargo, el debate continuó: “Yo tiré let, Federico. Cuando canté let, tú ya habías pegado la bola”. “Pero boludo, venía un dragón ahí, boludo, de acá. Venía de acá, así. Yo no sabía que ibas a cobrar let”, sentenció el perjudicado por lo sucedido.

“Ya lo sé, pero llamé después que habías pegado. Podría haber cantado antes, pero ya cuando canté fue antes”, argumentó el juez. “¿Pero por qué cambiás? ¿Porque lo dice Dardo?”, insistió Fede. “No cambié, sólo recordé el hecho de que llamé tarde”, defendió su decisión Sturmer.

Otra vez Fede volvió a posicionar su mirada sobre el ave que sobrevoló al momento del golpe: “Viene de acá ese bicho...”. El juez local decidió terminar con el tema: “Ya lo sé Federico, pero ahora tenemos que seguir”. Allí Coria afirmó que fue perjudicado y explicó: “Fijate ahora cuántas veces le paralelo voy a tirar en todo el partido. Fijate por favor. Es el primero que tiro”.

Si bien ese primer game terminó 6-1 a favor de Darderi, el duelo terminó anticipadamente cuando Coria tenía un 4-3 de su lado en el segundo: fue atendido por una dolencia en su pierna derecha, pero decidió abandonar el duelo.

Darderi nació y se crió en Argentina, pero representa al país europeo desde su adolescencia amparado por tener la nacionalidad ya que su abuelo era italiano. Ahora, el 60° del mundo buscará la final del Challenger de Cagliari en un duelo de semifinal contra el argentino Mariano Navone (41°) que transita el mejor momento de su carrera profesional: del otro lado, el finalista saldrá del colombiano Daniel Elahi Galán y el local Lorenzo Musetti.