Zeballos reveló que ganó lesionado el partido que lo convirtió en N°1 del mundo y anunció que se bajará del Masters 1000 de Madrid

El electrizante triunfo que convirtió a Horacio Zeballos en el primer número 1 del mundo de Argentina a nivel ATP quedará en la historia. A ese match tie break que finalizó 16-14, en el que levantaron cuatro match point en contra, hay que sumarle un condimento más: la lesión que sufrió el jugador de 39 años en las últimas bolas que incluso lo marginará de las semifinales del Masters 1000 de Madrid.

“Lamentablemente me voy a tener que bajar. Estaba saliendo del médico y me dieron las imagenes. Ayer en un punto de lo que fue la locura esta del partido, que fue larguísimo y de película, me estiré todo lo que pude y sí me lastimé la pierna. No llega a ser un desgarro, pero sí es una distensión importante. Lamentablemente no me va a permitir jugar el dia de hoy y habrá que cuidarse bien para llegar a los próximos torneos que también son importantes”, anunció el Cebolla en una entrevista con Radio Rivadavia.

El hombre que a partir del próximo lunes será número 1 del circuito dobles junto con su compañero el español Marcel Granollers debía disputar las semifinales del Madrid Open ante el uruguayo Ariel Behar (39°) y el checo Adam Pavlásek (40°).

La decisión de cuidar su físico es por la agenda cargada que se asoma en el corto plazo: “Estoy un poco triste porque justamente ayer durante el partido me lastimé la pierna. En un punto se vio reflejado todo lo que trabajé en estos años porque dejé la vida, si se puede decir así, para tratar de ganar este partido. No dejé la vida, pero dejé un pedazo de pierna y no me va a permitir jugar hoy lamentablemente. Si quiero pensar en el futuro, en tratar de seguir buscando objetivos. Quiero tratar de seguir, mantenerme en este nivel, mantenerme en estos tornos que son hermosos, tratar de ir por más: ganar un Grand Slam, volver a Copa Davis, ojalá los Juegos Olímpicos, sería muy lindo. Objetivos hay”, expresó en otra nota con Radio Mitre.

Zeballos, que será el primer 1 del mundo argentino a nivel ATP y estará en el registro histórico junto con Gisela Dulko, Paola Suárez y Gustavo Fernández, explicó el giro definitivo al dobles que dio en su carrera durante los últimos años: “Me volqué al dobles recién a los 35 años porque sabía que todavía tenía entre cinco y siete años de carrera. No lo había hecho antes porque había querido darle un poco de prioridad al singles. Es un cansancio diferente. En el dobles es una hora y media que no te podes desconcentrar un segundo porque si te quiebran un saque es difícil recuperarlo. En singles es mucho más cansador, tenés que estar bien físicamente, pero mentalmente uno puede ir y venir”.

El ganador de 20 títulos a nivel dobles, tomó la decisión en la temporada 2019 de enfocarse de lleno en esta especialidad y dejó de lados el singles: se metió en el Top Ten y se mantuvo durante casi tres años sin salir de ese lote. Cuando sus éxitos en el circuito comenzaron a hacer ruido, se conoció también el rol clave que tuvo el inolvidable Guillermo Vilas en su camino: “Vilas es muy amigo de mi viejo, jugaban de chicos juntos en el club Náutico. Les quedó una linda relación. En mis primeros pasos me ayudó muchísimo con consejos. Mis primeras cuatro raquetas iguales me las regaló él, en ese momento tenía raquetas de todo tipo y forma. Y el primer “contrato”, porque sigo con la misma marca de raquetas, fue gracias a él. Fue a la fábrica, me trajo 4 y me dijo: ‘Tomá, para que seas un poco más ordenado’. Muchos consejos también, de cómo tratar de abarcar mi carrera, de cómo empezarla”.

El nacido en Mar del Plata, horas después de conseguir la victoria clave en cuartos de final ante Hugo Nys y Jan Zielinski por 4-6, 6-2 y 16-14, escribió un extenso posteo en sus redes sociales para celebrar: “¡Qué locura! ¡No me despierten! ¡Números 1! Va a ser muy difícil poner en palabras mis sentimientos, pero quiero tratar de contarles. Primero agradecer a todos los que estuvieron siempre, desde hace muchos años hasta el día de hoy, ustedes saben quiénes son, así que gracias. ¡Los quiero! Esa foto es la punta del iceberg, pero venimos trabajando hace años. Hace 35 años cuando agarraba mi 1ra raqueta, hace 25 años cuando bajo frías mañanas de invierno en el edison hacíamos 120 saques por día con mi viejo y mi vieja juntando las pelotas, hace 16 años cuando el destino me puso enfrente a mi entrenador Ale y su equipo, Esteban. Hace 14 años cuando empecé a formar la hermosa familia con mi mujer que gracias a Dios fue testigo hoy de lo conseguido”.

Y agregó: “Todos, cada uno en su trabajo, pasa momentos buenos y no tan buenos. Y todo es parte de un proceso para hacernos mejores en lo que somos. Lo único que podemos controlar es nuestro pensamiento y en lo que podemos hacer ante la adversidad. Lo demás llegará solo. Estos últimos días no saben lo que tuvimos que luchar con las presiones. El saber que estaba solamente a un partido de lograr el objetivo que tanto soñé. Cientos de imágenes cruzándose por la cabeza, que lindo, que lindo. ¡No lo puedo creer! Ahora a seguir. A no parar de soñar y siempre dejar todo todo en cada día. ¡Que eso en definitiva es lo que me da paz!”.