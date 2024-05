Max Verstappen largará primero en la carrera Sprint de la Fórmula 1 en Miami y reveló cuál será su futuro

Max Verstappen y Red Bull siguen siendo la referencia en la Fórmula 1 y este viernes el tricampeón mundial logró la pole position para la carrera Sprint del Gran Premio de Miami, que se disputará este sábado en la previa de la competencia principal que será el domingo en el circuito callejero que rodea el Hard Rock Stadium. En medio de esa alegría y también sorpresa porque el neerlandés de 26 años no esperó terminar adelante.

Es particular la situación de Red Bull, el equipo campeón mundial y que tiene aplastando en las últimas tres temporadas. Su jefe, Christian Horner, aún no logró salir del escándalo por la denuncia de su compañera de trabajo por una supuesta conducta inapropiada y comportamiento coercitivo. Pese a que el team-manager fue absuelto, pero sigue salpicado por el tema.

Además, la escudería austriaca anunció la salida de su jefe de diseño, Adrian Newey, para 2025 y los rumores apuntan a que pasará a Ferrari, donde ya confirmó su llegada Lewis Hamilton. Ambos se conocen de la época de McLaren, cuando el séptuple campeón mundial tenía 13 años y comenzó a ser apadrinado en el karting por la escuadra de Woking.

En tanto que Verstappen habló sobre sus planes y de momento transmitió tranquilidad a su equipo. “Mi futuro está con Red Bull, en este momento”, afirmó en una entrevista con De Telegraaf. Pese a estar en el radar de Mercedes, sostuvo que “entiendo que Toto (Wolff) esté interesado y sea optimista, pero de nuevo, todo lo que puedo decir es que quiero quedarme en el equipo.”

Max Verstappen largará primero en la carrera Sprint (John David Mercer-USA TODAY Sports)

La posibilidad de irse primero surgió con el escándalo de Horner. Su padre, Jos, ex piloto de F1, afirmó que si el team-manager no se iba el equipo iba a implosionar”. Sin embargo, Max insistió que se quedará “porque tengo fe en este proyecto. Pero en el fondo, no sabes lo que pasará en el futuro”.

Por ahora el neerlandés hizo otra vez lo que mejor sabe hacer que es manejar un monoplaza de F1 y este viernes pese a manifestar su incomodidad por no tener el mejor ritmo en la clasificación para la carrera Sprint, aprovechó también que sus competidores más cercanos como Charles Leclerc no pudo exprimir al máximo su Ferrari. El monegasco tuvo un particular episodio en la práctica libre ya que hizo un trompo, su auto quedó cruzado y demoró varios minutos en poder acomodarlo para seguir en pista. Uno de los que debió esperarlo fue Hamilton que por radio le dijo de forma irónica, “Charles, tomate el tiempo que necesites”.

Otros que tuvieron problemas fueron los pilotos de Mercedes, el propio Hamilton y su compañero George Russell, quienes no pudieron llegar al tercer y último corte clasificatorio y no se metieron entre los diez primeros. Este sábado en la carrera Sprint largarán Russell undécimo y Hamilton, décimo segundo.

Fue así que Verstappen se quedó con el mejor registro para la competencia de este sábado y buscará otro triunfo. Cabe recordar que una vez finalizada la carrera Sprint se llevará a cabo la clasificación para la competencia principal del domingo.

Esta es la sexta fecha de la temporada que tiene como líder del campeonato a Verstappen, con 110 puntos y le lleva 25 a su compañero de equipo, Sergio Checo Pérez.