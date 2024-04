La resonante oferta que le haría Mercedes a Verstappen y podría cambiar por completo la Fórmula 1: “El mayor acuerdo de la historia”

Max Verstappen ganó el GP de China (REUTERS/Edgar Su)

Con solo cuatro Grandes Premios disputados, Max Verstappen ya le sacó 25 puntos a su escolta y compañero en Red Bull, Sergio Checo Pérez, en búsqueda de lograr su tetracampeonato de manera consecutiva. Su hegemonia en el circuito vuelve una cuestión de suma importancia lo que sucederá con su futuro porque Mercedes acelerará para quedarse con sus servicios a partir de 2025.

Según afirmó el medio especializado F1 Insider, Verstappen junto a su padre Jos y el mánager, Raymond Vermeulen, se reunirán con los accionistas de la escudería, Toto Wolff (director), el CEO del Grupo, Ola Källenius, y Sir James Ratcliffe en un cónclave que se producirá en los 14 días que separan la realización de los GP de Miami (5 de mayo) e Imola (19 de mayo). Las negociaciones concretas incluirán una oferta millonaria para concretar un pase que superaría el de Lewis Hamilton a Ferrari por actualidad, ya que se trataría del vigente ganador de los últimos tres años en la Máxima.

“El dinero no es un problema para Mercedes”, reza el subtítulo de la nota periodística referida a este ítem porque el equipo alemán está en condiciones de ofrecer un salario de 150 millones de euros por año a Max Verstappen para convencerlo de pegar el volantazo de su carrera. Este ofrecimiento es posible porque se liberan a partir del próximo calendario más de 50 millones que le pagan a Hamilton sumado a una reinversión de los 104 millones de dólares de beneficios que la escudería obtuvo en el ejercicio 2023: “El trío está dispuesto a preparar el que podría ser el mayor acuerdo de la historia del automovilismo por su piloto favorito”.

Las tratativas incluirían un contrato de embajador de marca bien remunerado y a largo plazo para que el tricampeón mundial esté ligado a la empresa incluso después de retirarse. Uno de los fuertes apoyos de esta operación se basa en la influencia de Ratcliffe (también es dueño del 25% del Manchester United). El aficionado al deporte está considerado como uno de los cinco británicos más ricos y la revista Forbes estimó su fortuna en 16.100 millones de dólares.

En lo que va de la temporada, no se subió al primer lugar solo en el GP de Australia por abandono (REUTERS/Issei Kato)

Max tiene contrato con Red Bull hasta 2028, pero la investigación interna al director, Christian Horner, por supuesto comportamiento inapropiado a una empleada vició el día a día con el conductor, que se mostró en oposición al acusado y defendió al asesor deportivo, Helmut Marko, quien no había descartado ser blanco de indagaciones por filtraciones en la causa de la cual salió absuelto Horner: “Fuentes internas informan de que el ambiente está envenenado”. En este sentido, el piloto posee una cláusula en su vínculo para irse si Marko, mentor y confidente, no sigue en la empresa de bebidas energéticas. Aseguraron que esta persona “no se interpondrá en el camino de Verstappen si es necesario”.

En este sentido, Mercedes estaría dispuesto a sumarlo dentro de la estructura como una forma de invitarlo a Super Max para reemplazar el azul por el negro y blanco. Este será uno de los pedidos del hombre de 26 años para estar seguro de que la Flecha Plateada tendrá un mejor rendimiento que este año, en el cual cerró con un piloto en los primeros cinco lugares en un solo Gran Premio (Baréin): “Le gustaría que Mercedes se hiciera cargo de importantes técnicos de Red Bull junto a él”. Su exigencia está vinculada a luchar por ganar de manera inmediata.

A pesar de que el costado económico no es un inconveniente, Verstappen va más allá: “Quiere ver la seriedad de Mercedes en las conversaciones; hasta qué punto está dispuesto a hacer concesiones. Al tricampeón del mundo no solo le interesa el dinero”. Sin embargo, otro de los focos a seguir de cerca es si elegirá la comodidad de un equipo que le ofrece un monoplaza para, nuevamente, ganar el título de 2025 o si es más importante el ambiente de trabajo. Hay una cosa segura, según cita la fuente inicial, porque desde su entorno remarcan que “Red Bull no sería tan bueno como es ahora” si el prodigio pega el portazo.