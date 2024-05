Estudiantes de La Plata les pagará la mitad del viaje en micro a los hinchas que irán a ver la final de la Copa de la Liga contra Vélez

Los hinchas de Estudiantes y un año a puro viaje por las copas

El próximo domingo, a partir de las 15:30, se llevará a cabo la final de la Copa de la Liga entre Estudiantes de La Plata y Vélez Sársfield. El escenario elegido fue el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero, separado por 1.100 kilómetros de distancia de la cancha del Pincha. Desde la comisión directiva del León tomaron una decisión importante que aliviará al bolsillo de los fanáticos que viajen en micro.

“Entendiendo la situación económica y el gran esfuerzo que vienen realizando nuestros hinchas para acompañar al equipo en los últimos partidos, es que el club estará haciéndose cargo del 50% de cada pasaje de los micros que sacarán las Agrupaciones”, informó el club pincharrata sobre la venta de boletos para la final en Santiago.

Los pasajes en bus podrán adquirirse desde hoy a las 17 a través de UNO Ticketing o por medio del contacto con las distintas Agrupaciones de la institución: el costo es de $35.000 en un pago (o $40.000 en tres cuotas). Además, hoy también se pondrán a la venta las entradas para el encuentro en el que el equipo dirigido por Eduardo Domínguez irá en busca de otra copa nacional luego de ser campeón de la Copa Argentina el año pasado.

Esta no es la primera medida a favor de los hinchas de Estudiantes, ya que los que viajaron el martes pasado a Córdoba para ver a su equipo en la semifinal ante Boca también contaron con un beneficio económico: a los socios que compraron su entrada les reintegrarán el monto de su entrada popular ($10.500) en la cuota social del próximo mes.

El público pincharrata dijo presente en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba contra Boca y ahora planea el viaje a Santiago para la final con Vélez (Fotobaires)

Aunque en el fútbol argentino no hay público visitante, motivo por el cual los simpatizantes pincharratas no viajan a menudo a otras canchas y provincias argentinas, sí les tocó hacerlo por Supercopa Argentina (la final en Córdoba ante River en marzo) y Libertadores (hasta ahora solo les tocó Chile por Huachipato pero todavía deberán viajar a Bolivia con The Strongest y Brasil por Gremio de Porto Alegre).

Por otra parte, hay que recordar que Estudiantes dio inicio a la actual edición de la Copa Argentina con la victoria 3-0 ante Argentino de Monte Maíz en cancha de Lanús. Y los cuartos de final de la Copa de la Liga fueron en el estadio Ciudad de Vicente López (Platense) ante Barracas Central. Todavía no está definida la sede en la que los dirigidos por Domínguez definirán el choque por 16avos de final de Copa Argentina ante Central Córdoba de Santiago del Estero.

Los precios de las entradas para la final contra Vélez:

· Popular (Socio): $15.750

· Platea (Socio): $ 31.500

· Menores de 4 años: Gratis