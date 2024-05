“Es un amor de persona”: Marcelo Weigandt reveló qué le enseñó Lionel Messi desde su arribo al Inter Miami

En cuestión de horas, Marcelo Weigandt pasó de estar relegado en Boca, detrás de Lucas Blondel y Luis Advíncula en la puja por un lugar en la alineación, a ser titular en el Inter Miami de Lionel Messi. Sin escalas. El lateral derecho, de 24 años, se adaptó rápidamente en el equipo dirigido por Gerardo Martino, que lidera la Conferencia Este con 21 puntos y este sábado volverá a saltar al campo del Chase Stadium para enfrentar a New York Red Bull. Y, en la previa de dicho encuentro, el ex Selección Sub 20 dialogó con los medios y contó sus sensaciones respecto de compartir formación con el mejor futbolista del mundo y campeón del mundo en Qatar.

“Es extraordinario, Leo es una persona muy humilde, sencilla, simple. Lo que se puede ver a simple vista, es. Es un amor de persona, está muy complementado con el grupo, con el equipo, siempre nos dice palabras para sumar. Es algo muy lindo que alguien tan grande se fije en los chicos del club, que esté en cada detalle, lo hace aún más profesional y excelente como persona”, elogió el Chelo al capitán de la escuadra, que desde su arribo ya conquistó un título (la Leagues Cup, en el segundo semestre de 2023).

Weigandt incluso contó cuál fue el legado que le dejó el ex Barcelona y PSG en estos primeros días junto a él en Fort Lauderdale. “Me enseñó que hay que tener los pies sobre la tierra, es una persona con la que se puede hablar tranquilamente, uno le puede pedir consejos, o que te ayude. Por ahí al principio uno tiene ese miedo, esa vergüenza, esa timidez, pero en el día a día es increíble. Estar con Leo es algo que todo chico querría, su simpleza lo hace aún más grande”, subrayó el marcador de punta, que está a préstamo en el Inter Miami y cuyo pase sigue perteneciendo a Boca.

“Me llevo bien con todos, estoy tratando de aprender inglés para comunicarme mejor con los chicos de acá, ellos tratan de involucrarse con el español. Hay muchos argentinos y es muy lindo el clima”, describió la dinámica y dio detalles de su nueva vida en Estados Unidos. “Extraño a mi mamá, a mi hermana, que se quedaron allá. Ahora estoy con mi papá, que me acompañó, pero ahora se vuelve. Hay que acostumbrarse a vivir solitario, igual tenemos un gran grupo, nos comunicamos mucho, hablamos mucho, el mayor tiempo lo paso en el club. Tenemos un gran grupo y un gran cuerpo técnico”, concluyó.