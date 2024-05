En Europa aseguran que el Real Madrid acelera por Mastantuono y designó a dos dirigentes para negociar: la postura de River Plate

Mastantuono y el Diablito Echeverri, tras el triunfo de River ante Libertad (REUTERS/Cesar Olmedo)

El gol en la victoria de River por 2 a 1 ante Libertad en Paraguay por la Copa Libertadores; su segundo como profesional, volvió a ponerlo en la vidriera internacional. Es que, con apenas 16 años, la madurez y evolución de Franco Mastantuono resulta impactante. Por eso, gigantes de Europa, como el Chelsea o el Barcelona, lo siguen de cerca, pero el que más ruido viene generando es el Real Madrid.

El mediocampista ofensivo oriundo de Azul, que jugó el Mundial Sub 17 con la selección argentina, tuvo su debut oficial el 28 de enero, en la igualdad 1-1 ante Argentinos Juniors -disputó 25 minutos, al ingresar por Facundo Colidio- y había marcado su primera conquista en la goleada 3-0 ante Excursionistas por Copa Argentina, hecho que lo convirtió en el anotador más precoz de la historia del club, superando a Javier Saviola. Todos mojones que oficiaron de imán para la Casa Blanca que, según el diario Marca, “lo quiere ya”. “Se ha convertido en un fenómeno mundial”, lo definió el periódico de Madrid.

Atenta a que la ofensiva del Viejo Continente por el diamante en bruto podía ser inminente, la dirigencia del club de Núñez se movió rápido: estiró su contrato hasta diciembre de 2026, con la cláusula de rescisión más elevada del fútbol argentino. La institución que quiera adquirir los servicios de Mastantuono deberá pagar 45 millones de euros, monto que se eleva hasta 50, cuando resten diez días hábiles para el cierre del mercado de pases.

En este contexto, según informó el diario Sport, Real Madrid “ha apretado el acelerador y ha tomado la delantera por el fichaje” y habló de que “los blancos aprovechan que el Barsa está maniatado financieramente para reunirse dos veces con River” y poner las bases de la operación.

El citado medio incluso arriesgó que hubo “dos reuniones entre clubes, la primera con Juni Calafat, jefe de scoutings del club blanco, que aprovechó su último viaje a Buenos Aires, donde vio en directo al jugador, para abrir negociaciones”. El artículo señaló que “no hay oferta oficial de Florentino Pérez”, pero que sí “apareció en escena José Ángel Sánchez, director general del Real Madrid y brazo ejecutor del presidente”. Y que el movimiento sería recién para dentro de dos años, cuando Mastan cumpla los 18.

La información generó un sismo entre los hinchas de River, pero en Núñez, según fuentes que conocen a la perfección los pasillos del Monumental, reina la cautela: “Sabemos que lo vienen siguiendo, que existe el interés, pero no hubo ninguna oferta concreta”. Y plantean que no es un dato menor que la Casa Blanca viene apostando por jóvenes promesas brasileñas, como Vinicius, Rodrygo o Endrick. De jugarse por el volante albiceleste, implicaría un cambio de dirección.

Además, River cerró este año la venta del Diablito Echeverri al Manchester City en 25 millones de euros, por lo que no tiene ningún afán de negociarlo en el corto plazo para que siga desarrollándose bajo la tutela de Martín Demichelis. Y apelará a la abultada cláusula como único método de salida en caso de no poder evitar los millones desde Europa: “A nosotros nos gustaría disfrutarlo por mucho tiempo. Después, los contratos están para cumplirlos, y las cláusulas de rescisión son parte de los contratos. Eso ya no dependerá de nosotros”.

“No lo confundamos a él, tiene que seguir aprendiendo. Tiene 16 años, hay que hablar lo justo y necesario”, aseveró el DT tras el gol del promisorio juvenil en la victoria en Asunción contra Libertad por la Libertadores. Y el mensaje concuerda con el plan pergeñado para Franco en las oficinas del Monumental, aunque su talento asombre a los ojos europeos.