De dos campeones del mundo a una estrella europea: los seis nombres en la libreta de River Plate de cara al mercado de pases

River Plate comienza a moverse dentro del mercado de pases

Con el pase a los octavos de final de la Copa Libertadores como líder de su grupo al alcance de la mano y a falta de poco menos de un mes para la apertura de un nuevo mercado de pases (comenzará el 1 de junio y cerrará a fines de agosto), la dirigencia de River Plate comenzó a moverse con sigilo para llevar adelante la confección del plantel comandado por Martín Demichelis.

La idea para esta ventana de transferencias parece ser clara en Núñez. La idea es sumar caras nuevas en puestos y zonas del campo muy específicas, como lo son la de marcador central, un mediocampista ofensivo o revulsivo (que pueda suplir la baja de peso que fue el uruguayo Nicolás De La Cruz) y un centrodelantero.

Germán Pezzella, el gran anhelo de River Plate (REUTERS/Ueslei Marcelino)

En lo que respecta a la última línea, el gran anhelo es el de repatriar a un campeón del mundo con la selección argentina y que supo levantar la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana con la banda roja cruzada en el pecho: Germán Pezzella.

El marcador central, hace unos meses, realizó el primer movimiento, el que fue tomado como un gran guiño en las oficinas del Monumental. En su renovación con el Betis de España puntualizó en bajar el precio de su cláusula de rescisión, que pasó de 50 millones de euros a cuatro; un monto mucho más accesible para las arcas de un club sudamericano.

Aunque ya mantuvo diálogos con Leo Ponzio, integrante de la secretaría técnica y con quien mantiene un fuerte vínculo desde su época en la que fueron compañeros de equipo, lo cierto es que todo dependerá del deseo del futbolista, quien tiene un lugar de privilegio en el conjunto sevillano y es habitualmente convocado por Lionel Scaloni para defender la Albiceleste. Dependerá de si el futbolista de 32 años quiere regresar ahora o si prolongará un poco más su estadía en Europa.

Gonzalo Montiel no seguirá en Nottingham Forest y deberá regresar a Sevilla (REUTERS/Carl Recine)

Otro nombre que entusiasma entre los simpatizantes de River Plate es el de Gonzalo Montiel, quien no seguirá en Nottingham Forest y deberá regresar a Sevilla, entidad que pareciera no tenerlo como prioridad y estaría dispuesta a negociarlo. Aunque desde River le aclararon a este sitio que “no quieren generar falsas expectativas”, lo cierto es que los mandatarios están muy pendientes de lo que pueda suceder con Cachete y podrían mover alguna ficha en caso que el marcador de punta, zona que no tiene un dueño indiscutido para Demichelis, tome la decisión de dejar el Viejo Continente.

“Sería un lujo poder tener un jugador como Montiel. Fue formado acá y ama a River. Si hay posibilidades, lo vamos a intentar”, le advirtió una fuente de peso dentro del club a Infobae.

Para entender los movimientos que realizarán en Núñez de cara a este mercado de pases hay que puntualizar en el cupo de extranjeros, ya que la institución actualmente solamente tiene un cupo disponible (siempre y cuando finalmente Vasco da Gama compre al paraguayo Robert Rojas). Actualmente se encuentran los uruguayos Sebastián Boselli, Agustín Sant’Anna y Nicolás Fonseca, el colombiano Miguel Borja y el chileno Paulo Díaz, quien se encuentra actualmente realizando los trámites para obtener la ciudadanía. Según explicó el vicepresidente Ignacio Villarruel, los papeles podrían salir en breve y de esta manera el Millonario tendría la chance de sumar hasta dos foráneos.

A Iker Muniain le gustaría continuar su carrera en River Plate tras anunciar su salida del Athletic Bilbao (EFE)

La opción más rimbombante dentro de los extranjeros es el de Iker Muniain, quien se instaló luego de anunciar públicamente su salida del Athletic Bilbao tras 15 temporadas y por su confeso amor por los colores del Millonario.

Tras los dichos de Matías Patanian, Ignacio Villarruel tampoco le cerró la puerta al español. “Es un jugador de excelentísimo nivel, que ya demostró su amor por la camiseta yéndose de la concentración la noche anterior de un partido del Bilbao para ir al Bernabéu a ver la final del 9 de diciembre; espectacular. Se está trabajando en el mercado. Se va a trabajar. Disculpen la prudencia. Un jugador de semejante talla nunca es descartable”. No obstante, lo cierto es que por el momento no realizaron ningún movimiento formal desde el Monumental.

Para la opción de centro atacante el nombre que sigue siendo del agrado de todas las partes es el del joven Luciano Rodríguez, quien pese a contar con varias propuestas sobre la mesa continúa en Liverpool de Uruguay. Sin embargo, la realidad marca que River Plate tendrá varios competidores de peso y que para hacerse con sus servicios deberá desembolsar una importante suma de dinero. En la carrera por el goleador charrúa están Feyenoord de los Países Bajos, el City Group y Palmeiras (¿si finalmente se lo queda el Verdao facilitará la salida del Flaco López, un viejo anhelo del Millonario?).

El paraguayo Adam Bareiro también aparece dentro de las opciones, aunque por el momento pareciera no ser prioridad. Su cláusula de salida de San Lorenzo es de 3.5 millones, un monto asumible para las arcas de River Plate. El chileno Alexis Sánchez es un nombre que siempre ilusiona en Núñez y su futuro está lejos del Inter, donde se acaba de proclamar campeón de la Serie A. En la institución estarán atentos si finalmente el Joven Maravilla decide regresar a Sudamérica.

En lo que respecta al rubro salidas, los que podrían escuchar ofertas en búsqueda de continuidad son el marcador central David Martínez y el mediocampista ofensivo Agustín Palavecino.