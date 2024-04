El vicepresidente de River habló por primera vez del posible arribo de Muniain y reveló un “gesto” de Gallardo cuando fueron campeones

River Plate tiene la mirada puesta en el cruce del próximo martes 7 de mayo contra Nacional en Uruguay porque una victoria podría dejarlo a un paso de clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores a falta de dos jornadas para el cierre de la fase de grupos. Los dirigidos por Martín Demichelis ya dejaron atrás la derrota ante Boca Juniors en el Superclásico y se enfocan en lo que será un nuevo mercado de pases que está a la vuelta de la esquina.

En charla con ESPN EquipoF, el vicepresidente de la institución, Matías Patanian, fue consultado por un nombre que empezó a rebotar en las oficinas del Monumental este miércoles: Iker Muniain. El futbolista del Athletic Club de Bilbao anunció que dejará el club el próximo 30 de junio tras 15 temporadas y diarios españoles como As y Marca pusieron entre las primeras opciones del mediocampista de 31 años la chance de recalar en el Millonario, club del que es simpatizante. Frente a esto, el dirigente declaró: “Sabemos de su fanatismo por River, y que además finaliza su vínculo contractual con el Bilbao. Después, hay que evaluar un montón de cosas: si realmente tiene ganas de venir a la Argentina, cómo sería su adaptación, si en ese momento River tiene la prioridad en el puesto en el cual juega o en otros”.

En este sentido, fue cauto sobre el posible arribo del jugador que viene de ser campeón de la Copa del Rey: “Es algo a trabajar a lo largo de estos meses. No me gusta despertar expectativas que si no se dan, quedan como un fracaso. Sí sabemos que es riverplatense, ya ha contado su historia del 9 de diciembre en el (Santiago) Bernabéu, y sabemos que ha decidido terminar su etapa en el Bilbao. Seriamente no podemos hablar más de nada”.

El volante había contado en 2022 la locura que hizo por ver al equipo en aquella final de la Copa Libertadores 2018: “Soy muy fanático de River Plate. Tengo aquí el partido, tengo que ir a Madrid, tengo que ir a ver, estar con mi equipo, con River Plate alentando. Se daba la circunstancia de que yo jugaba partido con el Athletic Bilbao el lunes, y el partido era el domingo. Un día antes. Nosotros estábamos en descenso. Era diciembre, el equipo estaba horrible. Habían echado al entrenador y había uno nuevo. La peor situación que te puedas imaginar”. “Llegamos a Madrid y había 50 mil personas de River, no podía ir con la cara descubierta. Mañana tengo partido y voy a salir por todos lados. Cogí una peluca, unas gafas, una gorra y fuimos a la calle”, sorprendió.

* El mensaje enviado por Gallardo cuando River salió campeón

Otro de los nombres que surgió en el radar de River Plate para repatriarlo en el corto plazo fue Germán Pezzella, quien posee contrato hasta 2026 con su club: “Está compitiendo con el Betis y le queda mucho por jugar. Entonces, sea el caso de él u otros nombres, mencionar o dar por cierta alguna cuestión vinculada a un apellido a veces puede entorpecer. Hay que dejar que termine la temporada, Betis y nosotros estamos jugando cosas y no es bueno anticiparse publicamente para hablar de cuestiones que puedan darse o no”.

Por otro lado, Patanian respondió sobre distintos temas, entre los que se destacó una mención a Marcelo Gallardo, entrenador más ganador en la historia de la Banda, por una actitud suya después de uno de los tres títulos logrados por Martín Demichelis: “Nos hemos escrito. Marcelo ha tenido el gran gesto de cuando salimos campeones escribirnos y también recibí un audio de él cuando River salió campeón en el cual manifestaba que estaba muy contento y que, de alguna manera, veía una continuidad de todo el proceso que él había hecho”.

En distinta sintonía, acompañó lo dicho por Demichelis sobre Franco Mastantuono luego de convertir el gol de la victoria ante Libertad en Paraguay por la Copa Libertadores: “Sabemos que hay mucha gente preguntando por él indirectamente. Vienen scouters a ver los partidos de River, lo sabemos, muchas veces nos llaman. Entendemos que es un jugador que las grandes potencias empiezan a ver, pero también entendemos que tiene 16 años y hay que llevarlo lo más tranquilo que se pueda para beneficio de él y del club”.

Por último, se expresó sobre una posible continuidad del Diablito Echeverri más allá de diciembre de 2024: “No, lo que está firmado es lo que ya saben. Se produjo una venta y, a la vez, un préstamo con el Manchester City que vence a fin de año. Eso es lo que está firmado. Esa es la única verdad. Para no levantar falsas expectativas ni crear ciertas ilusiones hay que señirse a lo que se firmó y está vigente”.