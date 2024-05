La reflexión de Ruggeri sobre el grosero penal de Lema que derivó en el gol de Estudiantes ante Boca: “Es de locos”

El ex futbolista dio su opinión acerca de la infracción del defensor de Boca Juniors que derivó en su expulsión y en el empate de Estudiantes en la semifinal de la Copa de la Liga

La derrota de Boca Juniors ante Estudiantes de La Plata en la semifinal de la Copa de la Liga dejó mucha tela para cortar con el análisis de algunas jugadas puntuales y decisivas que alteraron el rumbo del partido, como por ejemplo el grosero penal que cometió Cristian Lema y que sirvió para que el Pincha, por intermedio de Edwin Cetré, igualara el cotejo.

En el programa F90 de ESPN, Oscar Ruggeri dio su punto de vista sobre la acción que derivó en la igualdad de Estudiantes y que dejó a Boca con diez jugadores por la expulsión del ex defensor de Lanús. “Quiero que me expliques esta jugada, Cabezón”, inició el conductor Sebastián Vignolo.

El campeón del mundo en México 1986 se levantó de su silla y opinó sobre la acción previa al gol de Estudiantes. “Primero, Advíncula ya está mal porque está viendo todo lo que está pasando y tendría que estar acá (señala la posición de Guido Carrillo). Es de locos”, exclamó Ruggeri al observar la jugada con el centro al área de Boca y la libertad de los futbolistas del Pincha.

Mientras el Pollo Vignolo afirmaba que la culpa era “toda del dos” (por Lema), Ruggeri intervino al observar el penal que termina sancionando Nazareno Arasa. El ex defensor indicó que el zaguero de Boca debería haber ido al choque con el cuerpo contra su rival para que no cabeceara cómodo. “Si me llevas a esa jugada, yo también cometía ese error, pero lo veo ahora en frío, había dos solos y si tiraba bien el centro de entrada hacían el gol y no estaríamos hablando del penal”, completó.

* El gol del empate de Estudiantes tras el grosero penal de Lema

Luego, el Cabezón reconoció que Lema estuvo bien expulsado y que incluso hubiera merecido la tarjeta roja directa en lugar de una segunda amarilla. Vignolo acotó que la acción del defensor de Boca le hizo recordar al patadón de Gastón Sessa a Rodrigo Palacio un partido de Copa Libertadores de 2007 que derivó en la expulsión del por ese entonces arquero de Vélez.

En cuanto a la acción determinante en Estudiantes-Boca, tras un centro de Eric Meza, Tiago Palacios se dispuso a cabecear y Cristian Lema, en el afán de rechazar, terminó aplicándole una patada en la testa. El árbitro no dudó: sancionó penal y le mostró la segunda amarilla al marcador central, que había sido amonestado a los 30′ del primer tiempo.

Resultó una decisión acertada de Arasa, porque el ex Lanús colocó el botín a una altura antinatural para la disputa, convirtiendo la acción en temeraria. El citado Cetré apeló a un remate furioso y alto para superar la resistencia de un especialista como Chiquito Romero para firmar el 1-1. Y el cotejo cambió. El resto de la historia es conocida, el Pincha ganó en los penales y jugará la final de la Copa de la Liga ante Vélez.

* El resumen del partido y la clasificación a la final de Estudiantes