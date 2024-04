El plan de Mike Tyson para volver al ring a los 58 años: “Durante seis semanas no me he drogado ni he tenido relaciones sexuales”

El impactante entrenamiento de Mike Tyson a los 57 años

A juzgar por sus palabras, y por las imágenes que se fueron haciendo virales, Mike Tyson se prepara para un desafío extremo. El 20 de julio, cuando ya tendrá 58 años, se volverá a subir al ring para enfrentar a un adversario 31 años menor en un combate que será considerado como oficial: se trata del youtuber Jake Paul, con experiencia en el pugilismo tras saltar al estrellato en las redes sociales.

En el AT&T Stadium en Arlington, y con transmisión de Netflix, el récord de Iron Mike (50-6) se modificará por primera vez desde 2005, cuando se retiró tras ser derrotado por Kevin McBride. El duelo tendrá dos reglas especiales, que resultaron fundamentales para que la Comisión de Boxeo de Texas lo aprobara: será a ocho roundos de dos minutos cada uno y con guantes de 14 onzas (más acolchados que los habituales de diez onzas).

“Mike Tyson quería que fuera una pelea profesional. Netflix quería que fuera una pelea profesional. Entonces acepté convertirla en una pelea profesional. El ganador se lleva todo”, provocó Paul en su cuenta en X (antes Twitter). El oriundo de Brooklyn no contempla otro escenario que el que lo muestra a él como vencedor. Para ello, se sometió a un entrenamiento intensivo, como el de sus mejores épocas antes de los excesos.

En sus redes fue compartiendo guanteos en los que probó que su pegada feroz sigue intacta, ejercicios de velocidad en los que aguijoneó a su rival (”voy por ti”) y hasta una pelea callejera con otro boxeador como Shannon Briggs a modo de promoción.

A su entrenamiento le anexó un plan riguroso. En una entrevista con Forbes Life, comentó que “durante seis semanas no me he drogado ni he tenido relaciones sexuales”. “Estoy viviendo mi vida de manera disciplinada ahora, así que tendré que luchar disciplinadamente”, agregó quien ya había vuelto a pelear en 2020 ante Roy Jones junior, en una exhibición que resultó un éxito de taquilla.

Su abstinencia de cannabis, vale aclararlo, es forzada. Es que su consumo está prohibido por el Departamento de Licencias y Regulación de Texas y, tratándose de un choque oficial, podría dar positivo en el control.

Paul y Tyson estarán frente a frente

Tyson convirtió el cannabis en uno de sus negocios más lucrativos. Creó su propia empresa de plantación llamada Tyson Ranch, ubicada en California, donde el consumo de marihuana es legal. Según el medio Cheat Sheet, vende más de 500.000 dólares por mes en marihuana, pero, en ese mismo plazo, Tyson fuma casi 41.000 USD con sus invitados. La leyenda del boxeo se metió en este rubro a finales de 2018, y mal no le fue. Incluso admitió que consumió marihuana antes del mencionado combate-exhibición con Roy Jones, aunque esta vez sabe que no puede repetir su conducta.

La pelea con Paul disparó un sinfín de críticas por la edad de Iron Mike. John Kavanagh, el coach de Conor McGregor, fue uno de los más tajanes: “¿Tyson tendrá 58 años? No es una buena idea que una persona de esa edad reciba golpes en la cabeza con esa fuerza, no importa quién sea. No es necesario que hagan eso”.

El ex campeón del mundo no se quedó callado. Y le echó en cara su fama, que se traduce en la expectativa que generó su retorno al ring. “¿Estás preocupado o celoso? Dime. Yo no sé. Tengo 58 años, ¿y qué? Recibo miles de millones de visitas solo por hablar con alguien sobre la pelea. Todo el mundo, incluso la mayoría de los deportistas, están celosos. Yo digo: ‘En tu apogeo, no podrías atraer a un millón de personas’. ¿Quién, a sus 58 años, podría llenar un estadio con 80.000 asientos?”, infló el pecho en diálogo con Reuters.

Y para imponerse en la polémica se entrena a destajo. Sin sexo ni cannabis.