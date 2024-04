La fuerte advertencia de un reconocido entrenador sobre el regreso de Mike Tyson al boxeo a los 58 años

Mike Tyson volverá al boxeo a los 58 años. Foto: REUTERS/Ahmed Yosri

Uno de los eventos más esperados del año se dará en Estados Unidos. Es que la leyenda internacional del boxeo, Mike Tyson, sigue con su preparación de cara al duelo con Jake Paul, programado para el 20 de julio en el AT&T Stadium en Arlington, Texas.

Si bien el duelo acaparará la atención del planeta y aquellos fanáticos podrán seguir las acciones a través de la plataforma Netflix, en las últimas horas el reconocido entrenador de MMA, John Kavanagh, ha manifestado sus preocupaciones sobre la velada entre el histórico púgil campeón del mundo y la estrella de YouTube. En una entrevista brindada a The MMA Hour, el estratega cuestionó la idea de que Tyson, a sus 58 años, vuelva al ring para enfrentarse a un oponente mucho más joven.

“No sé si hay un guiño y un gesto de asentimiento detrás del escenario”, comenzó en su análisis Kavanagh. “¿Tyson tendrá 58 años? No es una buena idea que una persona de esa edad reciba golpes en la cabeza con esa fuerza, no importa quién sea. No es necesario que hagan eso”, argumentó.

Kavanagh señaló que si bien apoya la participación de más jóvenes en los deportes, incluido el boxeo y las artes marciales mixtas, tiene reservas sobre las peleas de exhibición que involucran a figuras icónicas como Tyson. Sin embargo, reconoció el impacto positivo que personas como Jake Paul pueden tener al atraer a nuevos seguidores a los gimnasios locales.

“Si fuera una especie de exhibición y estuvieran entrenando, sería genial”, agregó el entrenador. “No necesariamente por lo que le pudiera suceder a Mike, sino sobre este tipo de cosas del boxeo que atraen a los protagonistas de YouTube. Mi opinión es desde un lugar del snob, porque me encanta cualquier cosa que involucre a más niños en los deportes. Es fabuloso si se trata de deportes de combate, boxeo o artes marciales mixtas... Jake Paul está haciendo un buen trabajo llenando los gimnasios de boxeo, eso es brillante”, justificó.

Cabe recordar que la organización está pendiente de la Texas Department of Licensing and Regulations (TDLR), que le exigirá al ex campeón mundial de peso pesado someterse a diferentes exámenes de electroencefalograma (EEG) y electrocardiograma (EKG) para evaluar su aptitud física a sus 58 años. Estas pruebas buscan identificar posibles trastornos cerebrales y problemas cardíacos, respectivamente, según le comunicó Tela Mange, gerente de comunicaciones de la TDLR en declaraciones brindadas a USA Today Sports.

El debate sobre la naturaleza del combate, si será profesional o una exhibición, aún está pendiente de la decisión final del departamento de licencias. A pesar de que tanto Tyson como Paul desean que se clasifique como una pelea profesional, podrían tener que conformarse con las reglas de una exhibición, lo que implicaría usar guantes de 16 onzas, reducir la duración de cada asalto a dos minutos y no contar con jueces oficiales para la puntuación.

La TDLR también se reserva el derecho de solicitar pruebas adicionales si lo considera necesario, lo que añade otra capa de incertidumbre al evento. Las normas sobre el peso de los guantes y la duración de los asaltos que se aplicarían en caso de ser clasificado como una exhibición son similares a las utilizadas en el combate de Tyson contra Roy Jones Jr en 2020, en el que Paul participó en la cartelera secundaria, venciendo a la estrella de la NBA Nate Robinson. Este enfrentamiento entre generaciones y disciplinas promete ser un hito en el calendario deportivo de este año, siempre y cuando Tyson logre superar las barreras médicas.