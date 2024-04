Mike Tyson tuvo una “pelea callejera” con otro ex campeón mundial y el video causó sensación entre los fanáticos

Mike Tyson simuló una pelea callejera con Shannon Briggs en Brooklyn

Mike Tyson espera con ansias su pelea con Jake Paul el 20 de julio en el AT&T Stadium de los Dallas Cowboys en Arlington, Texas. Mientras tanto regresó al vecindario de Brownsville, en el distrito neoyorquino de Brooklyn, donde pasó la mayoría de su juventud y protagonizó un hecho que fue viral con otro ex campeón mundial de los pesos pesados, Shannon Briggs.

Ante la mirada de los vecinos del lugar que no pudieron creer la presencia de Iron Mike, fue eufórico el reencuentro con Briggs. Ambos se desafiaron y el tema explotó cuando los dos se sacaron sus remeras y se pusieron en guarda, lo que generó un estallido en la gente. Se midieron y no bajaron la guardia como en sus mejores época.

Todo tuvo el clima de una pelea callejera, pero luego se abrazaron y no pudieron parar de reírse. Los aficionados filmaron el momento y lo subieron en sus redes sociales. Los videos pronto fueron furor y se hicieron virales. La cara de felicidad de ambos con ese reencuentro vintage también tuvo tintes emotivos.

“Los mejores de Brownsville siempre están listos para una pelea. Me encanta este chico”, dijo Tyson en referencia a Briggs en una publicación en su cuenta de Instagram. El veterano boxeador tendrá 58 años cuando pelee contra Jake Paul, de 31 años menor.

Mike Tyson y Jake Paul se verán las caras el 20 de julio

A comienzos de mes, el ex campeón mundial de los pesos pesados anticipó detalles de la pelea, que si bien será una exhibición, tendrá connotaciones de un combate oficial. Si bien los organizadores esperaban que la pelea fuera regulada como una pelea profesional bajo los auspicios de la Comisión de Boxeo de Texas, no será así.

La previa con Paul se calentó desde que se confirmó la cita pugilística y Tyson sentenció sobre su rival: “Ese no es el tipo con el que estoy peleando. Este es un tipo que va a intentar lastimarme, algo a lo que estoy acostumbrado, y estará muy equivocado”. No obstante ello, en algunos videos que subió entrenando se lo vio en excelente estado físico y velocidad al veterano neoyorquino que en su carrera profesional tuvo un global de 56 peleas, 44 de ellas por KO, 6 por decisión arbitral y 6 derrotas.

“Te voy a arrancar la oreja, Mikey”, le respondió Paul en alusión al oscuro episodio del mordisco a Evander Holyfield en 1997. El Youtuber incursionó en el pugilismo desde 2018 y suma cuatro victorias. En tanto que Tyson prometió darle una lección a la ex estrella de Disney, pero admite que no hay rencor entre ellos. “Lo haré, pero ¿no me gusta? No le guardo rencor, no desde esta perspectiva”, agregó.

Iron Mike regresó al cuadrilátero en noviembre de 2020 en una pelea exhibición con Roy Jones Jr y luego hubo varios candidatos que buscaron subirse al cuadrilátero con él. Aunque Jake Paul ganó la pulseada y será su próximo rival. La pelea será el 20 de julio en el AT&T Stadium de los Dallas Cowboys en Arlington, Texas y se transmitirá a través de la plataforma de streaming Netflix de forma gratuita para todos sus suscriptores.