“Qué vergüenza”: la sorpresa de Enzo Fernández en la TV de China cuando le mostraron posteos de Facebook en su adolescencia

La insólita entrevista de Enzo Fernández en China

Enzo Fernández se recupera de una operación por una hernia inguinal que venía postergando y decidió realizarse tras la eliminación del Chelsea de las competencias europeas y en medio de un presente irregular en la Premier League, que lo tiene fuera de las clasificaciones futuras.

El campeón del mundo con la selección argentina en Qatar 2022 busca llegar en perfectas condiciones para el inicio de la Copa América a celebrarse en los Estados Unidos entre el 20 de junio y el 14 de julio.

Sin embargo, el ex futbolista de River Plate de 23 años fue noticia por una entrevista que había brindado a la televisión en China y cuyo fragmento se conoció en las últimas horas. El momento desopilante que vivió y la “vergüenza” que le hicieron pasar se volvió viral.

¿Qué ocurrió? Tras un divertido ping pong en el que se refería a su vida personal y privada, Enzo Fernández fue consultado acerca de sus viejas publicaciones en la red social de Facebook cuando era adolescente. No solo eso, los conductores le mostraron diversos posteos, pero fue uno el que lo incomodó y hasta lo hizo ruborizarse.

La reacción de Enzo Fernández al ver los posteos en Facebook en su adolescencia

“Los fans encontraron un post tuyo muy antiguo en las redes sociales. Es de hace 10 años. ¿Cuál es la historia detrás de esto?”, le consultaron al jugador que también vistió las camisetas de Defensa y Justicia y Benfica de Portugal. El posteo al que hacía referencia la conductora china era del 9 de abril de 2014 y que decía: “Vendo zapatillas de mujer! Talle 38, consultar por privado, no molestan”.

Enzo Fernández tenía 13 años y con total humildad, luego de taparse la cara y ponerse colorado, contó de qué se trataba este pedido. “No sé, tal vez las quería vender para comprarme algo yo o tal vez eran de mi madre y me dijo ‘vendelas y comprate algo para ti o para disfrutar con tus amigos’. Pero en Facebook tengo muchas historias, siempre he publicado cosas así raras”, reconoció entre risas. “¡Qué vergüenza!”, agregó Enzo luego de que la periodista le explicara que este posteo se había vuelto viral en su país.

Enzo Fernández realizó un posteo en sus redes sociales horas después de realizarse una operación en Inglaterra para terminar con los problemas físicos que le estaba generando una hernia inguinal. “Salió todo bien”, aclaró el mediocampista de 23 años, que tiene como objetivo llegar en óptimas condiciones a la Copa América de Estados Unidos que se iniciará el próximo 20 de junio.

El mensaje de Enzo Fernández tras su operación

“Quería comunicarles que mi operación se realizó con éxito, salió todo bien, gracias a Dios. Necesitaba hacerme esta cirugía, ya que venía arrastrando el dolor por aproximadamente 6 meses. Era algo que podía evitar mientras me trataba constantemente con inyecciones y medicamentos. Pero hace unas cuantas semanas el dolor empezó a ser cada vez más intenso, sin que nada de esto haga efecto, y fue peor ya que entrenaba y jugaba con molestia, pero no quería dejar de estar en los partidos que tenía”, explicó el futbolista que es una pieza clave del Chelsea que comanda Mauricio Pochettino.

Y agregó: “Cada vez que me tocó jugar con la camiseta de Chelsea, como la de la Selección, intenté dar lo mejor de mí siempre pese a todo esto pero no lo soporté más. Gracias por los mensajes, el aliento y sus muestras de cariño de siempre. Saludos para todos, les prometo que voy a volver más fuerte que nunca”.

El mensaje también tuvo un especial agradecimiento a los médicos Chris Hughes, Ernest Schilders y Daniel Martínez, este último es el especialista de la Selección que viajó hasta Europa para acompañar al futbolista que fue campeón del mundo con Argentina en Qatar.

“Vamos con todo en la recuperación”, le escribió el presidente de la AFA, Claudio Tapia, en redes sociales. También hubo mensajes de apoyo del español Alejandro Grimaldo (ex compañero en Benfica): “Dale duro hermanito, pronto de vuelta”. Y, obviamente, se hicieron presente sus compañeros en Argentina como Lucas Beltrán, Thiago Almada, Cuti Romero, Julián Álvarez o Guido Rodríguez: “Vamos animal”, le firmó el último, mientras que los otros aportaron sus emojis. Entre los “me gusta” se sumaron otros campeones en Qatar, como Rodrigo De Paul, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico.

"Cada vez que me tocó jugar intenté dar lo mejor de mí siempre pese a todo esto pero no lo soporté más", aclaró Enzo

Se espera que Fernández transite entre tres y cuatro semanas de recuperación, por lo que podría reaparecer en las canchas antes de la Copa América. Argentina abrirá la acción de la cita el jueves 20 de junio contra Canadá en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. Luego se topará con Chile (25 de junio) y Perú (29/6) por el Grupo A.

Según le confirmaron fuentes cercanas al ex jugador de River a Infobae, los médicos estiman que en menos de siete días podría estar nuevamente trotando en el campo para empezar a profundizar su rehabilitación.

El futbolista del Chelsea, que jugó 66 minutos el pasado martes 23 de abril en la goleada 0-5 sufrida ante Arsenal por la Premier League, decidió realizarse la intervención en una clínica de Londres con el consentimiento del cuerpo técnico de la Selección que encabeza Lionel Scaloni horas después de esa presentación con el elenco inglés. Hay que tener en cuenta que Enzo ha sido un titular habitual bajo la dirección de Mauricio Pochettino (solo Conor Gallagher y Axel Disasi disputaron más partidos ligueros que él en 2023/24).

El propio Pochettino habló sobre el problema de Enzo durante la última conferencia que realizó: “En este momento siente el dolor y siente las limitaciones debido al problema. Lo más importante es solucionarle el problema. Si no se siente bien, no puede rendir debido a la situación, no es bueno ni para él, ni para el equipo, ni para el club”.

"Si no se siente bien, no puede rendir debido a la situación, no es bueno ni para él, ni para el equipo, ni para el club", aclaró Pochettino (AP Foto/Kin Cheung)

La realidad es que Fernández se mantuvo en cancha hasta que el Chelsea peleó por su último gran objetivo de la temporada. La derrota ante Manchester City del sábado pasado por las semifinales de la FA Cup bajó la persiana para el elenco Blue, que este año también perdió la final de la Carabao Cup contra el Liverpool.

Claro está que en esta recta final de la Premier League el Chelsea todavía puede soñar con clasificar a una copa internacional, más allá que actualmente se encuentra fuera de todo. Los de Pochettino tienen 48 puntos y se ubican novenos en la tabla, aunque están a tres puntos del Newcastle, el último que sacaría un boleto a la Conference League. West Ham en medio de ambos con 49.

Hay que tener en cuenta que los Blues son, junto con Tottenham (5° con 60 puntos), el equipo que más partidos pendientes tiene. De acá al cierre del campeonato enfrentará al Tottenham (2/5), West Ham (5/5), Nottingham Forest (11/5), Brighton (15/5) y Bournemouth (19/5).

Es decir que tiene por delante la chance de sumar 15 unidades y acortar las brechas que lo separan de Newcastle (53), Manchester United (54) y Tottenham (60).