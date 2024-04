Confirmaron que la pelea entre Mike Tyson y Jake Paul será profesional: las dos reglas especiales que tendrá

Tyson y el youtuber Paul se batirán a duelo con reglas profesionales

El regreso de Mike Tyson al ring a los 58 años tendrá un condimento especial: la Comisión de Boxeo de Texas aprobó que el combate del 20 de julio ante el youtuber Jake Paul en el AT&T Stadium en Arlington sea oficial, es decir, que contará como profesional. Así, el récord del ex rey de los pesados, que quedó congelado en 50-6 cuando se retiró en 2005 tras perder ante Kevin McBride, volverá a modificarse en la pelea que será transmitida por Netflix.

La información generó una revolución en el mundo del pugilismo, dado que se esperaba que el evento fuera una exhibición, ante las trabas que venía poniendo la Comisión, por la edad de Iron Mike y la diferencia de 31 años con el influencer. No obstante, el choque pasó el filtro, aunque con un par de características especiales. Según detalló Salvador Chava Rodríguez, especialista de boxeo en ESPN, será a ocho roundos de dos minutos cada uno y con guantes de 14 onzas (más acolchados que los habituales de diez onzas).

“Mike Tyson quería que fuera una pelea profesional. Netflix quería que fuera una pelea profesional. Entonces acepté convertirla en una pelea profesional. El ganador se lleva todo”, aguijoneó Paul en su cuenta en la red social X. La confirmación llegó luego de la catarata de críticas que había generado el enfrentamiento, como la del reconocido entrenador de MMA, John Kavanagh, el coach de Conor McGregor. “¿Tyson tendrá 58 años? No es una buena idea que una persona de esa edad reciba golpes en la cabeza con esa fuerza, no importa quién sea. No es necesario que hagan eso”, argumentó.

La última vez que Tyson subió al ring fue en 2020, en ocasión del combate con Roy Jones, otro éxito comercial y de taquilla. Cuatro años después, la efervescencia se reflotó. Y el ex campeón del mundo desoyó las voces de sus antagonistas. “¿Estás preocupado o celoso? Dime. Yo no sé. Tengo 58 años, ¿y qué? Recibo miles de millones de visitas solo por hablar con alguien sobre la pelea. Todo el mundo, incluso la mayoría de los deportistas, están celosos. Yo digo: ‘En tu apogeo, no podrías atraer a un millón de personas’. ¿Quién, a sus 58 años, podría llenar un estadio con 80.000 asientos? ¿Por qué crees que quieren pelear conmigo y no con alguien más?”, alardeó en una entrevista con Reuters.

Mike Tyson y Jake Paul entrenando

Mientras, los contendientes vienen provocándose en continuado en las redes sociales, en las que comparten videos de sus exigentes entrenamientos. “Voy por ti”, azuzó Iron Mike, que incluso llegó a actuar una pelea callejera con otro boxeador como Shannon Briggs a modo de promoción. “Te voy a arrancar la oreja”, se burló Jake Paul, haciendo alusión al legendario mordisco de Tyson a Evander Holyfield, por el que resultó descalificado.

La mesa está servida. Y es oficial.