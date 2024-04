Tata Martino contó detalles de la intimidad del vestuario del Inter Miami y el rol de Messi en el plantel

Tata Martino contó detalles del vestuario del Inter Miami y el rol de Lionel Messi en el club

Tras su salida del Paris Saint-Germain, Lionel Messi recibió varias importantes ofertas y finalmente se decantó por recalar en la Major League Soccer para ser parte del Inter Miami, franquicia que tiene como uno de sus principales accionistas a David Beckham. En el conjunto de Fort Lauderdale el campeón del mundo en Qatar 2022 se reencontró con Gerardo Martino, quien fuera su entrenador en Barcelona y la selección argentina.

El Tata es una de las personas que más conoce a la Pulga luego de dirigirlo durante varios años y en diferentes escenarios. Dentro de este contexto, durante una entrevista con Perros de la Calle, programa que se emite por Urbana Play, el estratega rosarino, en la antesala al compromiso de esta tarde-noche ante New England Revolution, develó detalles de la intimidad del vestuario de Las Garzas y cuál es el rol del ocho veces ganador del Balón de Oro en el plantel.

“Es el tercer trabajo que compartimos. Este es un tanto diferente, nos agarra con algunos años más y por ahí con algunas menos presiones que en Barcelona y la selección argentina”, comenzó su relato el entrenador. En la etapa azulgrana levantaron la Supercopa de España, mientras que en Estados Unidos ya conquistaron la Leagues Cup la pasada temporada. Con la Albiceleste, en cambio, fueron subcampeones en dos Copas América (2015 y 2016).

Al ser consultado sobre lo que significa tener bajo su tutela a uno de los mejores de la historia o futbolistas experimentados como Jordi Alba, Sergio Busquets y Luis Suárez, Martino explicó: “Lo que creo es que uno es entrenador y sabe a quién está entrenando. Lo que trato de hacer, dentro de lo posible... Ellos son chicos muy fáciles para convivir en el día a día. Lo que tratamos de hacer es Leo está acá, el resto está acá, y en función a eso nos vamos manejando de la manera más correcta. Porque tampoco está bueno que el chico más joven vea grandes cambios en el entrenador con respecto al trato de uno con otro”.

Durante la charla, el Tata focalizó en lo involucrado que está Messi en las prácticas y el rol que tiene dentro de los entrenamientos con sus compañeros: “Desde el primer día, una gran participación en cada entrenamiento. Siempre me llamó la atención que hacíamos un trabajo táctico y cuando parábamos para refrescarse, Messi está hablando con 3 ó 4. Busquets, con otros 3 ó 4. Y eso sigue pasando al día de hoy. Cuando tenés en 3 ó 4 jugadores la prolongación de una idea, y la forma en que el compañero toma y recepciona lo que el futbolista experimentado le trasmite, para el entrenador es un alivio demasiado grande”.

“Se ve en los entrenamientos. Son tipos que se enojan, que protestan, que discuten con el compañero, con el que es un eventual rival. Están siempre pendientes de ganar, que te preguntan cuáles son las reglas. Su carácter competitivo es lo que los mantiene en el alto nivel. Hay que pensar que Leo lleva un año en Inter Miami y en un mes por ahí juega una semifinal contra Uruguay, Brasil o Colombia. Si ellos no lo hacen acá les será difícil hacerlo allá”, remarcó.

Otras frases destacadas de Gerardo Martino:

- “Los casos de Leo son excepcionales. Se les da a pocos entrenadores No hay muchos jugadores como él en la historia. Cuando por ahí participo de charlas con entrenadores jóvenes le digo que no me pregunten de eso, porque es un caso especial. Me gustaría más ver cómo entrena un equipo de la B Nacional que al Liverpool, porque ahí llegan poquitos. Hay que preparase para lo más normal”.

- “Ellos empezaron a hablar con Leo y me mencionaban que no mire lo de Barcelona, porque era probable que firme con nosotros. Yo pensaba en el enero de este año, no en el corto plazo. Todo se desencadenó más rápido y la vida nos juntó nuevamente”.

- “Tener una vida activa pública no me gusta, y con el paso del tiempo mucho menos. Trato de no pasarme del límite cuando están las cosas buenas o cuando se dan las cosas malas. No pensar que lo que pasa bueno es casualidad, sino que hay algo”.

- “Nunca extrañé jugar al fútbol. Cuando dejé de jugar al fútbol inmediatamente empecé a formar parte de un cuerpo técnico. Enseguida cambié el chip. Cuando uno comanda un grupo hay que dejar las cosas de lado, sin auto referenciarse”.