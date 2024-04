Una de las máximas promesas de la Premier League dijo que le gustaría jugar en Boca: “Con mi familia festejamos el triunfo contra River”

Julio Enciso declaró que le gustaría jugar en Boca

En Paraguay es hincha de Libertad, en Argentina es hincha de Boca Juniors. Así lo confirmó Julio Enciso, una de las máximas promesas de la Premier League y actual compañero de Valentín Barco en el Brighton. El paraguayo de apenas 20 años ya es una de las máximas figuras de su país y declaró públicamente su deseo de ponerse alguna vez la camiseta azul y oro en el futuro.

“El Colo Barco me dijo que la gente es increíble, que en el campo de juego parece que la gente te empuja. Esas cosas quisiera vivir yo. A Óscar Romero también lo tuve de compañero en la selección y me contaba eso. Además usó la 10 de Boca, dice que es increíble”, fue lo que mencionó Enciso en diálogo con DSports.

Además, al referirse al dorsal 10 boquense, ponderó la figura de Diego Armando Maradona: “Justo esta semana estábamos viendo un pan y queso y pusieron un jugador de River con Maradona, pero no se puede con él”. En tanto, cuando le consultaron si había visto el último Superclásico por la Copa de la Liga, no dudó: “Sí, lo festejamos con la familia”.

En el año 2020, Boca y Libertad se enfrentaron por la fase de grupos de la Copa Libertadores y Enciso formó parte de la delegación paraguaya que viajó a Buenos Aires para jugar en la Bombonera y también estuvo presente en Asunción. Sin embargo, quedó en el banco en ambos partidos (no ingresó) y se privó de sentir en vivo el marco con público en el estadio Alberto J. Armando ya que se disputó sin gente por la pandemia del coronavirus.

“Jugamos en Libertad con Boca, pero fue en pandemia. No había gente, no es igual. Me gusta cómo vive la gente el fútbol, mi tío Guido es de Boca también y vive de otra manera siendo de Boca. Eso me transmitió también a mí a que pueda ser de Boca, ojalá en algún momento en el futuro se pueda dar”, expresó el 10 del Brighton. Y concluyó sobre el tema: “Justamente le decía a mi tío y toda mi familia que me gustaría jugar en Boca en un buen nivel, tampoco quiero ir a jugar en un club tan grande como es Boca no estando bien”.

SU PRESENTE Y FUTURO EN LA SELECCIÓN PARAGUAYA

· “En el fútbol existe un poco la suerte, pero tenemos jugadores extraordinarios y tengo mucha fe de que podemos clasificar al próximo Mundial”

· “Creo que con el Profe Granero, que nos conoce mucho, y una nueva generación de jóvenes, acompañando a los que están y a los más experimentados, que nos ayudan mucho, podemos conseguir el objetivo”

· “¿Obviamente es mérito del Sub 23 haber clasificado a los Juegos Olímpicos. Estuve apoyando porque tengo muchos compañeros de Libertad que estuvieron y obvio que en cualquier campeonato que sea con la selección quiero estar. Yo estoy 100% predispuesto, pero depende de mi club qué dice”

· “¿Jugar Copa América o Juegos Olímpicos? La Copa América. Es el primero que viene. Yo quiero ir paso a paso y este es el siguiente, la Copa América. Si el Profe me cita para estar ahí, me gustaría estar en la Copa América”