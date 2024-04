Un futbolista perdió su billetera en Arabia Saudita, la recuperó ocho meses después y se sorprendió: “No pasa en todo el mundo”

El español Álvaro González compartió un video a sus seguidores en el que cuenta que encontró su billetera con todo el dinero y las tarjetas personales en Arabia Saudita

El futbolista español Álvaro González, quien juega actualmente en el Al-Qadsiah FC de la segunda división de Arabia Saudita, hizo pública una experiencia que le tocó vivir en la país árabe luego de haber perdido su billetera con dinero y todas sus tarjetas personales y quedó sorprendido al recuperarla ocho meses después.

“Mis amigos, esto es Arabia Saudita. No he visto los mensajes en las redes sociales porque han sido demasiados. Después de ocho meses... mi billetera con todo. Dinero y todas mis cosas acá dentro. Sorprendente, esto no es así en todo el mundo. Por eso se los digo, muchas gracias a todos como siempre. Los amo”, dijo el defensor de 34 años en un video que publicó en su cuenta de Instagram.

González se mudó a Arabia Saudita en 2022 cuando fue contratado por el Al-Nassr, donde compartió equipo con Cristiano Ronaldo. Luego, fue traspasado a Al-Qadsiah. En su estadía en el país del golfo, el jugador español suele compartir en sus redes varias imágenes de sus entrenamientos y paseos por las ciudades de oriente medio, pero nunca imaginó que podría haber encontrado su billetera tras largos meses sin aparecer y sin que nadie se la haya abierto para sacarle sus pertenencias.

“Mandé un mensaje en redes sociales diciendo que había perdido mi billetera en Arabia Saudita. 8 meses después la recupero con todo en su interior. Es increíble”, agregó Álvaro González, quien había alertado del extravío de su cartera días antes en sus redes sociales y que recibió cientos de respuestas.

El futbolista español Álvaro González recuperó su billetera en Arabia Saudita (Instagram)

Esta situación que atravesó Álvaro sorprendió a toda la comunidad, en especial a quienes viven en otras partes del mundo, donde ante un hecho similar posiblemente no se obtengan los mismos resultados, sobre todo en ciudades densamente pobladas, donde conviven millones de personas. La aparición de su billetera intacta dio la vuelta al mundo.

El futbolista surgido del Racing de Santander tuvo un paso por La Liga de España en clubes como Zaragoza, Espanyol y Villarreal. Del Submarino Amarillo saltó a la Ligue 1 de Francia para sumarse al Olympique Marsella, que lo compró en 6.500.000 millones de euros.

En la temporada 2022 emigró a la liga saudí con Al-Nassr, donde disputó 25 partidos y marcó un gol. En su nuevo club de la segunda categoría, que por el momento está puntero en el campeonato con seis puntos de ventaja sobre Al-Orobah, González lleva 15 encuentros.