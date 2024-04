Chiquito Romero reconoció que Boca Juniors le hizo una oferta de renovación: de qué depende que siga

Chiquito Romero habló sobre su futuro en Boca

Sergio Chiquito Romero, luego de sufrir una inflamación en el tendón de Aquiles, que lo marginó de seis encuentros (Racing, Estudiantes, San Lorenzo, Newell’s, Central Norte y Nacional Potosí), regresó a la portería de Boca Juniors y fue uno de los pilares para el triunfo por 1-0 ante Sportivo Trinidense en la Bombonera en el marco de la segunda jornada de la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

El hombre surgido de la cantera de Racing tiene contrato firmado con el Xeneize hasta diciembre de este año, pero en declaraciones en zona mixta, el experimentado futbolista reconoció públicamente que tiene sobre la mesa una propuesta para extender su vínculo; aunque aclaró que todo dependerá de un cónclave familiar.

“Yo tengo contrato con Boca hasta diciembre. Voy a dar lo mejor que tengo para seguir en Boca si me toca. No me preocupa hoy que me traigan un contrato sobre la mesa. La verdad, tengo un contrato sobre la mesa, esa es la realidad”, explicó el subcampeón del mundo con la selección argentina en Brasil 2014.

Chiquito, que en febrero cumplió 37 años, explicó de qué dependerá su continuidad en la institución: “Boca ya me ofreció. Solamente tengo que hablar con mi familia y ver qué es lo que quiere mi familia. Esa es la realidad. Tengo la suerte de que mis hijas se adaptaron muy bien a Argentina, no les costó para nada volver al país. Solamente la del medio en su momento me pidió que se quería ir, pero ahora ya está más que tranquila. Si la familia decide quedarse, lo más seguro es que nos quedaremos y extenderemos con Boca”. El medallista de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 arribó al Xeneize en 2022, conquistó la Supercopa Argentina y fue fundamental para llegar a la final de la Copa Libertadores la pasada temporada.

Con respecto a la trabajosa victoria ante Sportivo Trinidense, el 1 analizó: “Por ahí la gente se piensa que son fáciles, pero no hay nada fácil en la vida. Y mucho menos en el fútbol. Son 90 minutos, en los que necesitas que 11 jugadores se levanten bien, y a los que les toque entrar lo hagan bien. Nadie te va a regalar nada. Hoy dejamos de ser 11, 12, 13 ó 14 jugadores y somos 24 que estamos a disposición de Boca y que todos queremos que le vaya bien”. Con este resultado, los dirigidos por Diego Martínez se treparon a lo más alto de la tabla de posiciones del Grupo D de la Copa Sudamericana con cuatro unidades, a la espera de lo que sucederá hoy en el choque que librarán Fortaleza (3) ante Nacional Potosí (1).

Los de La Ribera acumulan tres victorias en el torneo local, lo que les permitió treparse a la cuarta posición de la Copa de la Liga con 22 unidades y soñar con quedarse con un boleto a los cuartos de final. El viernes disputarán los minutos que restan del partido contra Estudiantes de La Plata y el martes recibirán a Godoy Cruz.