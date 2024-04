Tras el escándalo en la ida, el DT de Rayados palpitó la revancha contra el Inter Miami de Messi: “Empieza el partido y pasa a ser un jugador más”

Este miércoles, Inter Miami tendrá su revancha en los cuartos de final de la Concacaf Champions en México ante Rayados de Monterrey, que en la ida se impuso 2-1 en Fort Lauderdale. El encuentro disputado en los Estados Unidos tuvo ingredientes que alteraron la calma y las declaraciones del entrenador argentino Fernando Ortiz generaron tensiones con Lionel Messi luego del choque en el Chase Stadium.

A horas del decisivo encuentro que vale un pase a semifinales, el técnico de Rayados habló en conferencia de prensa en un tono más relajado acerca de lo acontecido en Miami hace una semana. “Esa ansiedad que uno pueda llegar a sentir es por querer jugar el partido. Tengo una tarea difícil porque todos quieren jugar, al que le toque entrar tiene que entregarse al máximo porque la serie todavía está abierta. Esa ansiedad hay que llevarla a la calma porque estamos en casa ante nuestra gente, tenemos que jugar un partido inteligente y perfecto”, comenzó el Tano en conferencia de prensa.

En cuanto al resultado a favor de visitante, Ortiz fue claro al plantear cómo será la estrategia de Monterrey ante los dirigidos por el Tata Martino. “No vamos a cambiar en nada, vamos a salir a ganar desde el primer minuto y no va a considerar la ventaja deportiva que tenemos. No me gusta pensar en la ventaja deportiva. No soy de la idea de cuidar un resultado. Al contrario, nosotros vamos a ir a proponer y no esperar a nada”, expresó el nacido en Corral de Bustos, Córdoba.

Acerca de cómo frenar a Messi, quien regresó al campo tras la lesión y marcó un gol en el último partido ante Colorado por la MLS, el DT del Monterrey afirmó: “Ha enfrentado a los mejores técnicos del mundo y no encontraron la solución en marcar a Lionel. Es algo que lo dije y lo vuelvo a sostener: es indescifrable lo que él hace con la pelota. Cuando crees que la pelota no va a entrar, entra; cuando vos crees que no va a regatear, regatea. Hay que disfrutarlo, pero vuelvo a insistir que queremos ganar. Respeto ante todo, pero dentro del campo de juego nosotros vamos a tratar de estar concentrados los 95 minutos del partido y a cerrarlo en casa”.

“Yo no juego más, pero esas emociones las van a trasladar los jugadores que entren al campo de juego. Lo dije y lo vuelvo a sostener: jugar esta clase de partidos con el mejor del mundo es una satisfacción, pero una vez que inicie el partido, el mejor jugador del mundo pasa a ser uno más. Se los dije la primera semana que sabíamos que enfrentaríamos al Inter Miami. Ellos tienen que entender que si bien hay que disfrutar, nosotros queremos ganar. Esa es la idea, lo hemos demostrado en la ida en Miami”, concluyó el ex zaguero de Boca Juniors.

El plantel de Inter Miami arribó a México para la revancha y se espera que Messi sea titular en un encuentro que será clave para las aspiraciones del club que maneja David Beckham en el torneo internacional. La ida, que quedó en manos de Rayados por 2-1 fue pareja e incluso se registraron algunos encontronazos entre la delegación local y visitante en la zona de vestuarios.

Nicolás Sánchez, asistente de Ortiz, contó que Messi intentó agredirlo luego del partido. “Voy a contar este audio que seguramente será reenviado a muchos grupos, y gente que me está preguntando lo mismo. Sí, me quiso pelear Messi. No creo que me haya querido pegar, porque sino me hubiese pegado. Porque me tuvo a un centímetro. Me puso el puño al lado de la cara. Creo que estaba buscando mi reacción más que pegarme”, indicó antes de insular al Tata Martino por el altercado. Luego, pidió disculpas públicamente.