Del motivo que lo lleva a no ir al Monumental a por qué se arrepiente de haberse ido de River: las confesiones del Burrito Ortega

La Razón Por La Que El Burrito Ortega No Va Al Monumental

Ariel Arnaldo Ortega, popularmente conocido como el Burrito, es uno de los grandes ídolos de la historia de River Plate. El ex futbolista, de 50 años que juega en el equipo senior del club de Núñez, brindó una entrevista en la que fue repasando su carrera y contando algunas anécdotas relacionadas con su etapa como jugador. Además de ratificar su pasión por el Millonario con una frase que quedó en el recuerdo, explicó por qué evita ir a ver al equipo al estadio Monumental.

“Yo trato a veces de no ir a la cancha porque la gente que habla y no va a ver el partido me molesta. Yo voy a la cancha a ver el partido y me concentro en él y hay gente que está con el celular boludeando y hablando. Para evitar no decirle nada me voy de la cancha, me vengo a mi casa y lo veo solo”, respondió el Burrito Ortega ante la pregunta del relator Lito Costa Febre en su programa “Hacelo y me muero” al recordar que observó la final de la Copa Libertadores 2018 ante Boca en solitario en su departamento, a pesar de haber sido invitado a Madrid.

En otra de las preguntas, el jujeño recordó la frase que alguna vez dijo acerca de River, al que comparó con un “amor de madre”: “Siento lo mismo, salvando las diferencias, porque River es un amor que no te falla nunca, es fiel y se lo lleva acá en el corazón. Uno nace siendo hincha de River y lo sostengo, me salió y es así. Es el amor más grande que tuve en mi vida”.

Por otro lado, acerca de por qué se fue del club en 1997 rumbo al Valencia (luego pasó por Sampdoria y Parma antes de su regreso a Núñez en 2000), Ortega recordó que al momento de su salida se fue “obligado por temas económicos de los representantes”. “Ganaba más en River que en Valencia. No me fui por la plata, los que ganaron más fueron los representantes y dirigentes de ese momento. Fue una experiencia. Yo siempre quería estar acá en River. Mi pensamiento estaba acá”, dijo. Y completó: “Me han tocado representantes que me robaron y son de las cosas más feas que te pueden pasar. Yo les pagaba por adelantado lo que les correspondía y después, al final de mi carrera, me enteré que me habían robado”.

OTRAS FRASES DEL BURRITO ORTEGA:

- La final del Intercontinental contra Juventus en 1996: “No sé si estaban falopeados, pero después fueron suspendidos y creo que lo hicieron descender. Era un gran equipo, con buenos jugadores. Eran el mejor equipo de Europa en esos momentos. Nosotros hicimos un buen partido, pero creo que un ayudín tuvieron. No sé qué era pero un ayudín tenían porque físicamente eran superior a nosotros, lo que no quita que jugaban bien.

- La expulsión contra Holanda en el Mundial de 1998 tras el cabezazo a Van der Sar: “No sé que haría si me lo cruzo, lo saludaría. Pero él no tuvo la culpa, fue mía. Fue un instinto que tuve y que me afectó mucho en mi vida, en mi carrera. Creo que ese día fue uno de los mejores partidos que jugué en la Selección, pero cometí ese error y fue algo triste. No le diría nada porque fue algo que hice yo”.

- La Selección y los jugadores surgidos de River: “Me encanta que haya salido campeón, creo que es una camada de pibes que se lo merecían porque fueron muy criticados, Messi principalmente. Están todos estos chicos que nacieron en el club, son grandes jugadores y nos representan bien

- Diablito Echeverri: “Ojalá pueda plasmar todo lo que hizo en la Selección, tiene un talento impresionante, es de los jugadores que más me gustan, que apuntan y gambetean y creo que hay pocos como él. Ojalá se gane el puesto y nos haga disfrutar todo ese talento”.

- ¿Maradona o Messi?: “Yo me crié con Diego, no es uno u otro. Son los mejores de la historia sin duda, pero por mi generación elijo a Diego”.

Ariel Ortega brindó una entrevista al relator Lito Costa Febre (Captura video)

- Su reacción cuando River ganó la final en Madrid: “La vi solo, me habían invitado, pero la vi en casa. Salí al balcón a gritar los goles y a los vecinos los re contra puteé porque a mi me insultaban. Había hinchas de otros clubes en otros departamentos y me lo gritaban a mí. Cuando terminó el partido no se asomó nadie”.

- Su vínculo con el fútbol tras el retiro: “Conozco muchas cosas del fútbol que sinceramente no me gustan y no transaría jamás. Me gustaría en algún momento estar con los chicos en una cancha, pero no que me saquen una computadora y le empiecen a mostrar la pantalla. Para mí no sirven esas cosas, prefiero estar en el campo y corregir desde ahí. En otro lado no estaría porque hay mucha mugre y la verdad que no me gusta. Por dos pesos traicionan o matan a cualquiera”.

- La era Gallardo: “Lo que hizo Marcelo fue increíble, en cuatro o cinco años ganó todo, fue algo inesperado. Le tocó hacer esas cosas lindas para River, después de haber estado un tiempo tan mal. Potenció a pibes y me alegra como hincha. Yo quiero que a River le vaya bien más allá de quién esté como técnico. Solo me importa la camiseta y el club”.