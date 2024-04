Habló la joven que saltó al campo del Inter Miami para sacarse una selfie con Messi: el gesto del astro para salvarla de la seguridad

Así salió en la transmisión la selfie de Antonella con Messi

En el epílogo del partido que el Inter Miami igualó 2-2 con Colorado por la séptima fecha de la Major League Soccer (MLS), una joven sorprendió a todos al saltar de la tribuna y tras una frenética corrida, hacer realidad su sueño y sacarse una selfie con Lionel Messi. De hecho, el crack argentino la salvó de los efectivos de seguridad privada y le avisó que volviera corriendo a las gradas cuando estaban por atraparla.

La chica se llama Antonella Siegert y juega al fútbol. En su cuenta de Tik Tok (antonella.soccer) tiene 71 mil seguidores y suele publicar los vides con sus jugadas. Aunque también posteó el testimonio de cómo logró llegar al mejor futbolista del planeta. En uno de los videos se puede ver desde la tribuna su frenética corrida que desconcertó al personal de seguridad.

Antonella superó no solo a quienes están a cargo del operativo del evento, sino también al celoso custodio personal de Messi, Yassine Cheuko, que esta vez no llegó pese a sus rápidas intervenciones con el afán de evitar que la Pulga pase un incómodo momento, sobre todo porque nunca puede llegar a saber cuáles son las intenciones de los “saltarines”.

La veloz corrida de Antonella para sacarse la selfie con Messi

Luego, una vez retirada del estadio, la niña contó qué paso en ese momento cuando logró tener la foto con Messi. “Estoy muy feliz. Cuando me agarraron los de seguridad toda la gente me empezó a aplaudir porque yo era muy rápida”, aseguró. Y luego reveló qué le dijo el rosarino de 36 años: “Miró a la cámara y me dijo que saliera corriendo”.

Otra vez Messi dio cuenta de su empatía y calidez con la gente. Él siempre accede a las fotos y está predispuesto. Lo que ocurre es que al buscar preservar su integridad y evitar inconvenientes, suele tener un cuidado máximo en cada partido del Inter Miami.

Al ser el Chase Stadium un recinto que no tiene alambrado ni rejas, desde la llegada de Messi a Las Garzas en julio del año pasado muchos fanáticos se aventuraron al campo de juego detrás del sueño de conseguir una fotos con el capitán argentino, quien siempre regala su simpatía.

Habló la chica que se sacó una selfie con Messi y que fue salvada por el futbolista ante la intervención de los efectivos de seguridad

Este sábado Messi volvió a jugar en el Inter Miami luego de recuperarse de su lesión muscular en la pierna derecha y marcó un golazo en el empate del Inter Miami 2-2 ante el Colorado. El equipo del argentino es tercero en la Conferencia Este luego de siete fechas la MLS.

Desde su llegada al club del sur de la Florida, Messi revolucionó al fútbol norteamericano y este domingo el principal accionista del club, Jorge Mas, reveló cuánto gana por año en el Inter Miami y cómo explotó el negocio en los Estados Unidos a raíz de la presencia del astro rosarino.

Leo Messi suma un global de 20 partidos, 17 goles y 7 asistencias. Gracias a su presencia el Inter Miami pudo ganar el primer título de su corta historia (fue fundado en 2018 y debutó en la MLS en 2020), que fue la Leagues Cup en 2023.