Klopp: del impactante elogio para Alexis al desopilante encuentro con el Colo Mac Allister

Alexis Mac Allister atraviesa un gran presente en un Liverpool que lidera la Premier League, se encuentra en cuartos de final de la Europa League (chocará ante Atalanta de Italia) y viene de levantar la Copa de la Liga de Inglaterra. El campeón del mundo con la selección argentina en Qatar 2022 ahora fue noticia por ser el autor de un verdadero golazo en la victoria por 3 a 1 ante Sheffield en el torneo local, lo que le valió una catarata de elogios por parte de la prensa inglesa.

Una vez finalizado el encuentro, el director técnico alemán Jürgen Klopp se rindió a los pies del ex Boca Juniors y Argentinos Juniors, al afirmar en conferencia de prensa que “es un jugador súper importante para nosotros. Es un maravilloso jugador y chico. Estoy feliz que lo tengamos en Liverpool. Es un jugador realmente bueno, en la primera mitad jugó de cinco, pero sabíamos que podíamos moverlo un poco más arriba y que jugara de ocho, después a doble cinco. Su parte defensiva es buena, pese a que mucha gente dudaba. No vivimos en el país de los sueños, tuvimos un problema en esa posición y funcionó. Luego, marca este tipo de gol. Los dos mayores gritos de la temporada provienen de él. Después vino el tiro libre (pegó en el travesaño), qué locura. Qué jugador”. Esta no es la primera vez que el teutón resalta públicamente las cualidades del mediocampista. Además, una vez finalizado el encuentro, lo abrazó afectuosamente en el campo de juego. El volante es clave dentro del esquema de los Reds al ocupar diferentes posiciones dentro del campo. En lo que va de la temporada disputó 36 juegos, en los que aportó seis goles y brindó siete asistencias.

Los flashes también se quedaron cuando Klopp, con un hilarante estilo, explicó cómo fue su diálogo en español con el Colo Mac Allister, ex futbolista de Boca Juniors y padre de Alexis. “Después del partido me encontré con su papá. Me dijo ‘Thank you’ (gracias). Yo dije gracias. Esa fue toda la conversación. También dije ‘Hola’, y ahí se termina mi español”, lanzó, lo que generó algunas risas entre los presentes.

“Lo más importante es que ayudé a ganar el partido y eso es lo más importante. Contra Fulham me habían dicho que había sido afortunado, demostré que se equivocaron. No sé cuál fue el mejor, estábamos discutiendo eso. Ambos fueron importantes”, manifestó Mac Allister.

El próximo compromiso del Liverpool será el domingo, cuando viaje a Old Trafford para disputar el clásico de Inglaterra contra el Manchester United, con quienes igualaron sin goles en Anfield Road en la primera ronda. “No sé si es una revancha, pero seguro que será un partido importante para nosotros, porque si queremos ganar algo importante tenemos que ganar todos los partidos. Es el objetivo”. Los Reds miran a todos desde arriba en la Premier League con 70 unidades, dos más que Arsenal y tres por encima del Manchester City.