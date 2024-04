Una estrella mundial que jugó en Boca Juniors contó que recibe mensajes de un ex compañero para regresar: “Se extraña”

El ex futbolista de Boca Juniors fue entrevistado por la señal deportiva

Boca Juniors ha cobijado grandes estrellas a lo largo de su historia. Edinson Cavani es el último caso de una larga lista de futbolistas que supo vestir esta camiseta y se lamenta al segundo de abandonar la institución por lo que representa a nivel mundial como campeón de seis Copas Libertadores y ganador de la Copa Intercontinental a rivales de élite como Real Madrid y Milan.

La nómina posee diversos apellidos que no salen a flote hasta escuchar al propio protagonista, como sucedió este miércoles con Eduardo Salvio. El extremo surgido de Lanús desarrolló una carrera extensa en Atlético de Madrid y Benfica entre 2010 y 2019 e incluso dejó su huella en el Mundial 2018 con la selección argentina. Su paso por el Xeneize tuvo altibajos y, ahora en Pumas de México, se sinceró en una entrevista con TyC Sports: “Mi etapa en Boca no cerró de la mejor forma, mis problemas personales me alejaron”. Su ex pareja lo denunció por violencia de género en una causa que fue archivada en junio de 2022.

El Toto añoró su etapa con la Azul y Oro en sus 70 partidos con 19 goles y 7 asistencias con esta camiseta: “Extraño mucho Boca. Fue un privilegio jugar ahí, es de las mejores cosas que me pasaron en la vida. Además pude ser campeón. El mundo Boca es diferente a todo, nada se puede comparar. Cuando las cosas van bien estás allá arriba y todo el mundo te ama, pero sino no te quiere nadie, no hay punto medio. Se extraña eso, la Bombonera...”.

En este sentido, el hombre de 33 años declaró que seguirá al equipo en su estreno por la Copa Sudamericana y sorprendió al contar que una figura del plantel actual clama por su regreso: “Acá no me pierdo ni un partido, salvo que esté jugando. El de hoy lo voy a ver. Estoy en contacto con los chicos, Pol (Fernández) el otro día me dijo: ‘Che, ¿cuándo vas a volver? Te necesitamos’. Con el Chango (Zeballos) también”. “A Boca nunca le cerraría las puertas. Creí que era el momento por lo que había vivido de irme y estar más tranquilo pero no quiere decir que se me hayan ido las ganas de estar ahí. Hoy estoy bien. Pero Boca es Boca y no hay nada así”, manifestó.

Eduardo Salvio termina su contrato con Pumas de México el 30 de junio próximo (REUTERS/Manuel Claure)

En este sentido, recordó su salida al fútbol mexicano de manera precipitada en medio de un ciclo en la Argentina que incluyó una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda en 2021: “Cerré mi etapa, pero no de la mejor forma. Pienso en mi mejor momento y estaba yendo a la Selección, me sentía bien. Pero después pasaron cosas, me rompí los ligamentos. No pude disfrutar al maximo mis últimos meses en Boca”.

Con esta declaración de intenciones, la frase “¿y si te llama Román?” se mantiene vigente porque Salvio se mostró receptivo para escuchar una oferta de la dirigencia presidida por Riquelme y podría ser un refuerzo de jerarquía para afrontar la segunda parte de la Copa Sudamericana, contemplando que Boca Juniors debería clasificar a la siguiente fase luego de sortear su grupo compartido por Nacional Potosí de Bolivia, Sportivo Trinidense de Paraguay y Fortaleza de Brasil.

En su nueva aventura por México, Eduardo Salvio acumula 63 encuentros con Pumas de México, en los cuales convirtió 14 tantos y 9 asistencias. Su ascendencia en la institución lo llevó a portar la camiseta número 10 con el agregado de ser el capitán del equipo en los últimos duelos del Clausura 2024, aunque termina su contrato en junio próximo y, de no alcanzar un acuerdo por su renovación, podría llegar a La Boca con el pase en su poder.