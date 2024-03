Sinner venció a Dimitrov, ganó el Masters 1000 de Miami y le arrebató el N°2 del ranking a Alcaraz: su show en la final y el festejo con una cantante

El italiano Jannik Sinner conquistó este domingo el primer Masters 1000 de Miami de su carrera al ganarle por 6-3 y 6-1 al búlgaro Grigor Dimitrov en la final, lo que le permitió además alcanzar la segunda posición en el ránking mundial a costa del español Carlos Alcaraz, quedando solo detrás de Novak Djokovic.

El deportista de 22 años ofreció un recital, no le dio oportunidades a su rival, que disputó un certamen de ensueño y logró dejar en el camino al citado Alcaraz, e incrementó a 22-1 su balance en su extraordinario 2024, en el que agregó el trofeo de Miami al Abierto de Australia y a Rotterdam. En total, ha ganado 24 de sus últimos 25 partidos y 41 de 44 desde el último Abierto de Estados Unidos.

Precisamente el murciano es el único jugador que ha logrado ganar a Sinner en esta temporada. Lo hizo hace dos semanas en las semifinales de Indian Wells, camino del título conquistado en la final contra Medvedev.

El italiano, que había perdido las finales de 2021 contra el polaco Hubert Hurkacz y la de 2023 contra el ruso Daniil Medvedev, ganó en Miami su segundo título Masters 1.000 tras el de Toronto 2023. Lo hizo tras un torneo en el que solo perdió un set en seis partidos y en el que lució un inmejorable estado de forma y confianza.

La final de Miami apenas duró 73 minutos y fue un monólogo de Sinner de principio a fin. Dimitrov tuvo la primera oportunidad de rotura cuando estaba 2-1 arriba en el primer set, pero Jannik se la anuló y convirtió su bola de ‘break’ a favor en el juego siguiente con un gran drive paralelo para dar el primer golpe al partido.

El italiano sacó con potencia y calidad y se llevó el 100 % de los puntos cuando conectó su primer servicio, lo que le permitió consolidar esa rotura y conseguir otra en el noveno juego para llevarse el primer set por 6-3 en 42 minutos.

Dimitrov, que llegaba a esta final tras eliminar a Alcaraz y al alemán Alexander Zverev con unas actuaciones sobresalientes, fue superado por el juego completo de Sinner y no pudo conquistar el que sería su segundo título Masters 1.000 tras el de Cincinnati 2017.

El festejo de Jannik Sinner con Laura Pausini

El búlgaro, que será número nueve del mundo este lunes y regresará al top 10 por primera vez desde 2018, se encomendó a su saque en el intento de mantenerse en el partido, pero tras mantener su primer primer turno, lo entregó en el segundo. Sinner se puso por delante 3-1 y puso proa hacia la victoria.

“Supe sufrir a lo largo del torneo. Me he ido sintiendo mejor con el correr de los partidos. Mi nivel de hoy ha sido muy, muy bueno. Estoy orgulloso de cómo he manejado la situación. Intento mejorar y mantenerme en el momento, disfrutarlo. Es un momento especial, nunca sabes si va a ser el último. Ahora llega un nuevo capítulo con el polvo de ladrillo, así que veremos cómo me va”, dijo en declaraciones que publicó Punto de Break.

En el medio de los festejos, un instante especial con una compatriota: entre el público estuvo la cantante italiana Laura Pausini, quien se acercó a saludarlo, felicitarlo y posar para las fotos.

Con información de EFE