El detrás de escena del emotivo encuentro entre Scaloni y Claudio Vivas: “No quiero seguir hablando porque me pongo sensible”

Los elogios de Scaloni a Vivas

No pasó por casualidad. Lionel Scaloni recorrió a paso apurado el tramo que conectaba a los vestuarios de los equipos y preguntó por la presencia de Claudio Vivas en el de Costa Rica. Cuando le dijeron que estaba dando una entrevista puertas afuera, no dudó en ir a su encuentro e interrumpir un instante la rueda de prensa. “Este sabe de fútbol 10 veces más que yo”, dijo el Gringo, luego de fundirse en un abrazo con uno de sus mentores futbolísticos. Y su ex maestro en la cantera de Newell’s se refirió al emotivo cruce.

“Fue muy espontáneo, muy como es él. Los que lo conocemos de chico sabemos que es así, exagerado. Es un chico que tiene principios, valores, que es leal y tiene una excelente educación. Me emocionó mucho porque, lo que dijo, lo dijo de corazón”, expresó Vivas, director de selecciones de Costa Rica, horas después de que los conjuntos nacionales se enfrentaran en Los Ángeles en un amistoso preparatorio para la Copa América que se llevará a cabo en Estados Unidos.

Más tarde, dejó fluir sus sentimientos en diálogo con el programa radial Cómo te va de DSports: “Me entró un cosquilleo por dentro. Uno le da mucho valor, esto no es por dinero ni la parte comercial. Esto es por la necesidad, ese cosquilleo que necesitás de vez en cuando. A veces venís golpeado, lejos de la familia, y que te hagan esa caricia, a mí por lo menos me da una satisfacción enorme. No quiero seguir hablando del tema porque me pongo un poco sensible”.

Scaloni y Vivas, en un encuentro anterior al cruce en Estados Unidos con motivo del amistoso entre Argentina y Costa Rica

“Por supuesto que Scaloni está en la mesa con Menotti y Bilardo. Uno no es mejor que otro porque todos triunfaron. Scaloni está en la mesa de gente importante, que logró cosas importantes y viene sosteniéndose en el tiempo porque la gestión de él empieza con un cambio generacional, pero sigue probando y poniendo”, manifestó además el ex ayudante de campo de Marcelo Bielsa, que aseguró que el abrazo público con el DT albiceleste le quedará guardado por siempre.

Y prosiguió tomando como referencia la figura del líder de la Scaloneta: “Es importante lo que logró porque sostenerse en este trabajo no es normal y él lo viene haciendo con grandes jugadores y un buen grupo de trabajo alrededor suyo, que viene haciendo las cosas como se tienen que hacer para un país tan futbolero como el argentino. Y no es solo el Mundial, también la Copa América y la Finalissima en Londres”.

Sobre la frase que le dedicó Scaloni, aclaró: “No me gusta describirme como técnico o director deportivo. Sí puedo decir que me rompí el lomo y me esforcé. Lionel es un poco exagerado, pero está claro que mi pasión es el fútbol. Toda la vida trabajé y me gusta mirarlo. No sé si sabré mucho o poco, pero soy un apasionado y en ese aspecto sería la parte donde entra mi perfil”.

Por último, Claudio Vivas también sacó a relucir el detalle que tuvo para con él Lautaro Martínez, quien fuera compañero de su hijo en las juveniles de la Selección: “Me emocionó mucho porque tuvo un gesto hermoso, nos regaló la camiseta y se detuvo a hablar con nosotros. Son cosas que te dan en el alma y el corazón”.