El posteo optimista de Alejandro Garnacho tras los amistosos con Argentina a tres meses de la Copa América

El posteo de Alejandro Garnacho tras la gira de Argentina por Estados Unidos

La Selección Argentina cerró su gira por Estados Unidos con un triunfo 3-1 contra Costa Rica en un partido amistoso disputado en el Memorial Coliseum de Los Ángeles. Durante este encuentro el director técnico Lionel Scaloni aprovechó la oportunidad para colocar por primera vez de titular con la Albiceleste a Alejandro Garnacho, quien venía de sumar algunos minutos en la goleada ante El Salvador.

El joven atacante del Manchester United, quien disputó 70 minutos del juego ante los costarricenses antes de ser sustituido por Lautaro Martínez, tuvo una oportunidad significativa de marcar tras una jugada individual en el área pero se encontró con la respuesta del arquero Keylor Navas. En el partido anterior contra El Salvador, el extremo de 19 años ingresó en el segundo tiempo y fue clave en generar oportunidades de gol, demostrando su habilidad y potencial para influir decisivamente en el ataque albiceleste.

El oriundo de España y con pasado en las divisiones inferiores del Atlético Madrid, una vez finalizada la gira, compartió imágenes del encuentro contra Costa Rica en sus redes sociales, acompañadas por un mensaje que anticipa su entusiasmo y expectativa de poder decir presente en la Copa América, el gran objetivo que se le avecina a la Scaloneta. “Nos vemos pronto...”, lo que podría interpretarse como una referencia a su próxima participación con el equipo nacional. La publicación recibió likes de algunos integrantes de esta gira en Norteamérica, como Valentín Carboni, Enzo Fernández, Cuti Romero y Jere Martinet (uno de los sparrings).

Vale destacar que el director técnico Lionel Scaloni fue claro en conferencia de prensa al remarcar que salvo el capitán Lionel Messi y Ángel Di María el resto del plantel no tiene su lugar garantizado dentro de la nómina para afrontar esta competencia que se llevará acabo del 20 de junio al 14 de julio en Estados Unidos. “Garantizar a ninguno, solo al que no vino (Lionel Messi). El resto pico y pala. Bueno, a Fide también lo vamos a meter. Lo tiene garantizado”, manifestó. El Bichito, de 19 años, se asentó como titular durante esta temporada en los Diablos Rojos, donde registra 7 goles y 4 asistencias.

“Walter Benítez ha hecho un buen partido dentro de la dificultad que tenía, porque el partido no estaba fácil, ha hecho un buen partido. Lo mismo que Garnacho, Carboni, que son chicos que nos pueden aportar y se verá si en un futuro si seguirán estando con nosotros o no. No es fácil jugar con esta camiseta y estos rivales que te la ponen difícil”, esbozó el DT.

Dentro de su agenda para este 2024, como antesala para el gran certamen continental, la campeona del mundo en Qatar 2022 disputará dos cotejos amistosos. El primero será el 9 de junio, en Chicago, ante Ecuador. Luego, el 14 de junio, irá a Washington para medirse contra Guatemala.

Estos dos partidos le servirán de preparación para la defensa del título de la Copa América. Los dirigidos por Lionel Scaloni serán los cabeza de serie del Grupo A e iniciarán su camino el 20 de junio ante Canadá en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. Luego el 25 de junio chocará ante Chile en el MetLife Stadium de East Rutherford y cerrará el 29 de junio en el Hard Rock Stadium de Miami contra Perú.

El que elogió al joven delantero fue el Cuti Romero, en diálogo con TyC Sports: “Garnacho le va a dar mucho a esta Selección. Obviamente que no es fácil adaptarse a este grupo pero lo veo muy bien. No tengo dudas que a futuro le va a dar muchísimo a la Selección. Esperemos que se adapte lo más rápido posible. Es muy tímido pero lo veo muy bien y con un futuro enorme. Obviamente que va a depender de él, de hasta dónde quiera llegar y de lo que quiera hacer. Pero las condiciones le sobran”.