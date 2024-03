Nació en Chile, tiene padre francés, pero optó por Argentina: Jeremías Martinet, la promesa de River que llevó Argentina a la gira

Jeremías Martinet junto a la Copa del Mundo en el predio de la AFA

Producto de algunas fotos que difundió la AFA de la concentración y los entrenamientos de la selección argentina en Filadelfia, Estados Unidos, como antesala a los amistosos contra El Salvador (el viernes 22 en el Lincoln Financial Field) y Costa Rica (el martes 26 en el United Airlines Field at the Memorial Coliseum de Los Ángeles) surgió un gran interrogante entre los fanáticos. Muchos se preguntaron por la presencia de un joven, alto y que lucía pantalón largo. El protagonista de esta historia es Jeremías Martinet, una promesa de 18 años que defiende la portería de River Plate y que fue llamado por Lionel Scaloni para ser sparring de la Mayor.

Nació el 30 de agosto de 2005 en Chile, pero se trasladó a Córdoba, Argentina, con solo cinco años junto a su familia. Su padre es francés y su madre argentina, lo que le permite tener triple ciudadanía y tener la chance de poder ser elegido por tres países diferentes para jugar con la selección.

Su camino en el fútbol comenzó en el Club Social y Deportivo Lasallano, para luego pasar a Deportivo Atalaya a los 13 años, el mismo club que vio los inicios de Julián Álvarez, campeón del mundo en Qatar y actual figura del Manchester City tras brillar en el Millonario. Sus atajadas no pasaron inadvertidas y River Plate fue uno de los que más insistió para poder ficharlo en 2023.

Jeremías Martinet es uno de los sparring elegidos por Lionel Scaloni para la gira por Estados Unidos

“Las sensaciones son demasiado lindas, sorpresivas, porque todo fue muy rápido, me dio poco tiempo para pensarlo, procesarlo y para dimensionar en el lugar que estoy; estar en la Selección argentina es muy fuerte y todo jugador quiere estar acá, entrenar con la Selección es un sueño de chico y poder ver a Messi, al Dibu, a los referentes de ésta Selección es una cosa inexplicable, muy hermosa y me va a quedar como una experiencia única en el corazón”, declaró en su momento Jeremías Martinet durante una charla con el Facebook de Atalaya.

Sobre su anterior experiencia junto a la Scaloneta, explicó: “Tuve la oportunidad de hablar con Messi, con Dibu, con Martínez Quarta, con Musso, que fue el que más se interesó por mí y me habló de todo este mundo nuevo que es la Selección; en otro momento, hablé con Julián (Álvarez) por mi pasado en Atalaya y él recordó el club de buena manera, me preguntó si estaba con Piero (Foglia, director deportivo del club cordobés). Me dijo que siguiera así y que no aflojara nunca; fue una charla muy linda con todos”. El joven, que este año realizó la pretemporada con Reserva pero aún no debutó, viene demostrando sus habilidades con la Quinta División de River Plate.

Jeremías Martinet, una de las jóvenes promesas del arco de River Plate

Una muestra de su gran potencial se dio en el Torneo Promesas 2023 que se llevó adelante en Paraguay, donde se coronó campeón con la Sub 18 del conjunto de Núñez y fue galardonado como el mejor guardameta de la competición, siendo su valla la menos vencida. Los dirigidos por Javier Alonso se adjudicaron el cuadrangular luego de vencer 3 a 0 a Inter de Porto Alegre, de igualar 0 a 0 con el Sub 20 de Chile y de empatar 1 a 1 con Cerro Porteño.

La Roja, con el cuerpo técnico encabezado por Nicolás Córdova, trató de llevarlo para disputar esa competencia con la Sub 20 trasandina, pero desistió y utilizó el Manto Sagrado. Luego llegó una convocatoria de Diego Placente para ser sparring de la Albiceleste en la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México contra Uruguay y Brasil.

“Tiene un físico impresionante, estuvo a prueba en el Venezia de Italia y habla francés e inglés. No es común lo que ha vivido, pero tiene los pies sobre la tierra y muchas condiciones”, manifestó Foglia durante una entrevista. “Estar en la Selección es muy fuerte y todo jugador quiere estar acá. Es una experiencia única que me va a quedar como una experiencia única”, explicó al ser consultado sobre su presencia como sparring de la Mayor en noviembre del año pasado.

Jeremías Martinet dialogando con Lionel Messi durante una práctica en la Fecha FIFA de noviembre del 2023

Martinet, que aspira a ganarse un lugar en la Sub 20 de Argentina y a debutar en la Reserva de River Plate (compite con Lucas Lavagnino y Santiago Beltrán), durante estos días suma otra linda experiencia junto a Lionel Scaloni y arqueros de experiencia como Franco Armani, Walter Benítez (PSV de los Países Bajos) y el Dibu Martínez (Aston Villa de Inglaterra).