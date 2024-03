Se conoció el increíble apodo que le pusieron a Aaron Anselmino en Boca mientras tres gigantes de Europa lo siguen de cerca

Aaron Anselmino, la nueva joya de inferiores de Boca Juniors (fotobairesarg)

Con apenas siete partidos en Boca Juniors, Aaron Anselmino pasó a ser uno de los juveniles más observados por el fútbol del exterior. Tres gigantes de Europa mostraron interés en el zaguero central de 18 años, con asidua convocatoria al seleccionado argentino.

Manchester United, Real Madrid y Milan son tres de los equipos interesados que según la prensa europea vendrán a la carga más temprano que tarde por el juvenil categoría 2005, nacido en Bernardo Larroude, un pueblito de apenas 1.800 habitantes ubicado al norte de La Pampa -en el límite con Córdoba.

En el poco tiempo que lleva entrenando con la primera de Boca Juniors, sus compañeros ya le pusieron un apodo que sorprendió. “Cata”, en referencia al ex defensor catamarqueño, Daniel Díaz, un férreo defensor que se caracterizó por su personalidad a la hora de entablar los choques con los rivales. Si bien Aaron no lleva la cara de malo como el Cata Díaz, su forma de jugar fue destacada rápidamente por sus compañeros quienes en más de una oportunidad tuvieron que pedirle que bajara las revoluciones en las prácticas.

Cata Díaz, ex defensor de Boca Juniors

“Internamente lo llaman Cata, por el Cata Díaz. En los entrenamientos, ya con Almirón y también con Martínez, le han pedido que baje un poquito la intensidad, porque le da murra al que pasa”, reveló Tato Aguilera, cronista de TyC Sports. “El pibe no tiene problemas, sabe jugar, es alto, tiene un porte impresionante, juega con la derecha, juega con la izquierda… pero le dicen Cata porque te la da como te la daba el Cata Díaz”, sumó el periodista partidario.

Hace unos años, Anselmino se presentaba con el periodista Pampa Aranda y reconocía que su característica de juego es “meter”. “Juego también, pero me gusta meter. Siempre me gustó jugar en el medio, pero si tengo que jugar de central lo hago. Me gusta mucho Gago”, reconoció el pampeano que fue mediocampista central y capitán de la novena de Boca Juniors con Diego Martínez como entrenador.

Así se presentaba Aaron Anselmino en las inferiores de Boca

“No sé nada, no se habló nada personalmente conmigo de los equipos de afuera. Yo tengo mi cabeza en Boca, quiero seguir jugando acá y ganando títulos en Boca”, atinó a decir Anselmino acerca de los rumores de traspaso luego del último encuentro disputado la semana pasada ante Central Córdoba de Salta en el debut por la Copa Argentina.

Aunque Aaron no se cansa de repetir que su cabeza está puesta en el presente, la realidad lo muestra con una clara posibilidad de ser transferido el fútbol europeo de muy joven, como ocurrió con Valentín Barco de apenas 19 años. Es por eso que la dirigencia comandada por Juan Román Riquelme lo primero que hizo apenas ganó las elecciones presidenciales fue renovarle y mejorarle el contrato a Anselmino y elevar su cláusula de rescisión a 20 millones de dólares.

Las alarmas se encendieron en las últimas horas luego de que Fabrizio Romano, un periodista italiano especialis en mercado de pases, revelara que Manchester United sigue los pasos de Aaron Anselmino. Según el corresponsal, los Red Devils observan desde que debutó en 2023 al defensor xeneize, quien además brilla en las selecciones juveniles de Argentina. Incluso, anticipó que el cuadro inglés tienen un plan si se confirma su contratación.

En comunicación con el medio partidario con The United Stand, Romano aseguró que si bien no hubo comunicación con la entidad de la Ribera, el gigante de la Premier League lo compraría para cederlo al Niza de Francia, cuyo dueño es el empresario Jim Ratcliffe, quien a través del grupo INEOS compró acciones del Manchester United. El británico también posee al club Lausanne de Suiza.

En tanto, Martín Costa, periodista partidario de Boca Juniors, agregó que el Real Madrid además de tener en la mira a Franco Mastantuono, apunta a Aaron Anselmino y adelantó que el pago de la cláusula de 20 millones de dólares no sería un problema para el equipo español. “El interés es real, pero no significa que van a venir y poner la plata. Para ellos no es tema la cláusula. Riquelme, advertido y al tanto de esta situación, lo primero que resolvió tras ganar las elecciones fue la parte contractual de Anselmino y mejorarle la cláusula de rescisión”, precisó el periodista en ESPN F12.

El Milan de Italia sería el otro poderoso elenco europeo que pretende al zaguero que tiene apenas siete partidos en el Xeneize, cuatro de ellos como titular. Su debut oficial fue el 10 de junio de 2023 ante Lanús, cuando ingresó desde el banco. Llega 417 minutos disputado y hace muy poco firmó una mejora de su contrato que culminará en diciembre de 2028.