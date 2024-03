El rotundo cambio físico de una de las promesas del culturismo: tiene 19 años y ya batió un récord de Schwarzenegger

El joven ucraniano durante una performance en una competencia

Anton Ratushnyi, un joven de 19 años, ha sorprendido al mundo del fisiculturismo con una transformación corporal que le ha valido ser considerado como el posible heredero de Arnold Schwarzenegger. A pesar de su corta edad, este joven ucraniano ya hizo historia en la disciplina al adueñarse del título de fisicoculturista profesional más joven, marca que estaba en poder del actor y empresario hacía 57 años.

Al mismo tiempo, los especialistas afirmaron que en el corto período podría superar a figuras como Chris Bumstead, quien dominó la división de Mister Olympia Classic Physique durante cinco años.

Ratushnyi, en declaraciones recogidas por el medio británico The Sun, recientemente expresó su determinación y motivación a pesar de enfrentar rechazos y adversidades. “Con la superación de muchas adversidades durante el último año, no puedo enfatizar lo importante que es creer en ti mismo y ser fiel a ti mismo sin importar lo que los demás piensen de ti”.

“Estoy tan contento de haber decidido seguir mi verdadera pasión y no dejé que la negatividad me afectara”, dijo tras uno de sus triunfos en Dallas, Texas. Además, añadió: “Tomé el riesgo de prepararme de nuevo y desafiarme mental, física y emocionalmente para no sólo tener éxito en el culturismo sino crecer como una persona que sería digna de inspirar a esta nueva generación. Damas y Caballeros, este es su nuevo pro clásico IFBB más joven, y el campeón general en NPC Nationals 2023″.

El rotundo cambio físico del joven de 19 años

Las comparaciones con Arnold Schwarzenegger no vienen sólo de su logro tempranero sino también de su impresionante transformación física. A los 15 años, Schwarzenegger ya había iniciado su camino en el fisiculturismo, una senda que ahora sigue Ratushnyi. El récord de Schwarzenegger como el fisicoculturista más joven lo mantuvo por 57 años, hasta que Ratushnyi se aseguró tres títulos en la National Physique Committee (NPC), la principal organización amateur de culturismo en Estados Unidos.

Esos triunfos le permitieron obtener la Pro-Card, convirtiéndose en el profesional más joven en obtenerla en este deporte. La Pro-Card es una tarjeta que se les otorga a los atletas amateurs cuando llegan al nivel más alto, la cual le permite al poseedor ser parte de la liga profesional y competir con los mejores atletas del mundo.

El camino de Ratushnyi no ha sido fácil. Su dedicación al entrenamiento y la nutrición han sido clave en su transformación, con rigurosos programas que le han permitido alcanzar un físico formidable a los 19 años, con una altura de 1.80 metros y un peso de 111 kilos. Estos esfuerzos, sumados a su técnica en los campeonatos nacionales, han dejado asombrados tanto a aficionados como a profesionales del deporte, quienes ya lo ven como un futuro campeón de Mister Olympia, competencia que su ídolo Arnold Schwarzenegger conquistó en siete ocasiones, siendo la primera con 23 años y convirtiéndose en el campeón más joven de la historia.

Ratushnyi suele expresarse a través de sus redes sociales con humildad y determinación sobre sus aspiraciones, desafíos y avances en su físico. Al mismo tiempo, también se encarga de dejar frases motivadoras para sus más de 295 mil seguidores. “Si puedes soñarlo, puedes hacerlo, pero no te rindas”, fue la última que publicó