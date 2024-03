El Coco Basile dio detalles inéditos de su controvertida salida de la Selección: “Gago estaba celoso de Mascherano”

El mes pasado Alfio Basile se encargó de destapar una olla a presión. A pesar del tiempo transcurrido, el Coco reveló detalles que eran desconocidos sobre su controvertida salida de la Selección, cuando afrontaba su segundo ciclo, tras la primera etapa de la década del noventa en la que gestó dos títulos de la Copa América (1991 y 1993) y la eliminación en octavos de final del Mundial de Estados Unidos, envuelto en el escándalo del doping positivo de Diego Maradona.

Después de la Copa del Mundo que organizó Alemania en 2006, el legendario DT tuvo su revancha en el combinado nacional cuando José Néstor Pekerman renunció a su cargo. Y en sus primeras intervenciones formó un equipo que se caracterizaba por el juego estético con intérpretes de la talla de Lionel Messi, Juan Román Riquelme, Juan Sebastián Verón y Hernán Crespo, entre otros.

La fabulosa producción del seleccionado albiceleste no alcanzó para ganar una nueva conquista continental, dado que en el certamen que se disputó en Venezuela, el elenco del Coco llegó a la final, donde perdió sorpresivamente con Brasil. Y las internas en el vestuario comenzaron a cocinar la salida del estratega. “En ese momento yo sabía que se movían las aguas. Vi que había un movimiento entre los players (jugadores) y algunos directivos, total Argentina iba a clasificar igual. Yo venía podrido con un par de jugadores, que no te voy a decir el nombre jamás... Era un momento para largar”, había dicho en su momento el ex Racing. Y su declaración recorrió el planeta cuando se atrevió a dar nombres: “Estaba en la rosquilla, Gaguito porque como siempre Mascherano era el titular y él quería jugar. Entonces con Maradona de amigo”...

Recientemente, en una visita a los estudios de ESPN el bahiense dio más detalles sobre el suceso que apresuró el final de su segundo ciclo, para darle paso al Pibe de Oro. “Tendría que decírselo en la cara, pero creo que él estaba con un drama personal. Él no puede tener ninguna queja sobre mí, porque en Boca lo puse de todo y lo vendieron al Real Madrid en millones de dólares. Se salvó para siempre. Si se quejaba de mí... Cada uno que piense lo que quiera”, comenzó Basile en su relato. Y continuó: “Él muchas veces venía a hablar conmigo, porque quería que lo vendiéramos. Me preguntaba si tenía algún conocido y yo tenía conocido por todos lados. Siempre hablé muy bien de él. Y cuando lo vendieron a España, a mí me habían preguntado que pensaba sobre él; y me extrañó que él estaba distante conmigo”.

“Fue raro porque lo puse en Primera, lo puse en todos lados y jugó un fenómeno. Él se lo merecía, porque no le regalé nada; pero cuando me enteré que andaba en esa cosa me molestó. No me enteré de su boca. Me enteré por otro lado, pero no le dije nada ¿Qué le iba a decir? Ya estaba todo dicho”, cerró. En cambio, cuando se refirió a Riquelme, el ex estratega remarcó el apoyo que sintió del actual presidente del Xeneize: “Román me bancó. Es un fenómeno, pero no me tenía que bancar en nada. Se fue porque creía que me habían cocinado. Lo que pasó con Gago, es que sentía celos de Mascherano, porque era el titular. A veces los puse juntos en la cancha, pero él nunca me dijo nada en la cara. Cuando estaba conmigo se mostraba tenue y tranquilo; por eso me dio bronca”.

Finalmente, advirtió que aún no puede decir la verdadera razón de su renuncia, porque él tenía decidido irse antes del partido de las Eliminatorias contra Chile. “Me sentí traicionado, pero todavía no lo puedo contar. Esa persona está siempre en Europa, no la puedo nombrar. En el partido homenaje de Riquelme lo pude agarrar un poquito, pero no lo tuve cara a cara”, concluyó. La salida de Basile de la Selección dio lugar a varias historias de sus diferencias con el plantel, pero el ex entrenador nunca ventiló los detalles de su renuncia ni quiénes estaban en el foco del conflicto.