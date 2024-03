Escándalo en la MLB: despiden por apuestas ilegales y robo al intérprete de la figura de los Dodgers Shohei Ohtani

El jugador de los Dodgers de Los Ángeles Shohei Ohtani junto a su intérprete, Ippei Mizuhara, acusado de robo y apuestas ilegales (AP Foto/Ashley Landis, Archivo)

Un escándalo sacude por completo a la MLB (Las Grandes Ligas de Béisbol) de los Estados Unidos. Ippei Mizuhara, el intérprete personal y amigo cercano de la estrella japonesa de los Dodgers de Los Ángeles, Shohei Ohtani, ha sido despedido tras ser acusado de realizar apuestas ilegales y cometer un “robo masivo” en perjuicio del destacado jugador, según revelaron sus representantes.

La firma de abogados Berk Brettler LLP, en un comunicado, explicó: “Al responder a las recientes consultas de los medios, descubrimos que Shohei ha sido víctima de un robo masivo y estamos entregando el asunto a las autoridades”. Esta revelación fue corroborada por informes de ESPN y Los Ángeles Times, los cuales detallaron las acusaciones y los eventos subsiguientes que llevaron al despido de Mizuhara.

Según los informes, el incidente central gira en torno a una deuda de apuestas que supera los 4,5 millones de dólares, la cual fue asumida por Ohtani desde su cuenta bancaria, según afirmaciones del propio Mizuhara. Este último confesó haber incurrido en pérdidas millonarias en apuestas deportivas, excluyendo al béisbol conforme a las directrices de la MLB, y apeló a la ayuda del deportista para solventar su deuda. “Decidió pagarlo por mí. Obviamente, Shohei no estaba contento con eso y dijo que me ayudaría para asegurarme de que nunca volviera a hacer esto”, indicó Mizuhara, quien también aseguró no haber apostado nunca en juegos de béisbol.

Shohei Ohtani junto a su ahora ex traductor Ippei Mizuhara (Credit: Mark J. Rebilas-USA TODAY Sports)

Mizuhara, en sus declaraciones recogidas por ESPN, enfatizó la no participación de Ohtani en el esquema de apuestas, deslindando completamente al jugador de cualquier implicación. “Quiero que todos sepan que Shohei no tuvo ninguna participación en las apuestas. Aprendí la lección de la manera más dura. Nunca volveré a hacer apuestas deportivas”, aseveró.

A pesar de su confesión, Mizuhara intentó justificar su desconocimiento sobre la ilegalidad de sus acciones, aunque este argumento parece poco sólido dada la naturaleza de las apuestas deportivas en los Estados Unidos, donde es bien conocido que las casas legales exigen el pago por adelantado, a diferencia de las operaciones ilegales que otorgan crédito a los apostadores.

Este escándalo, el cual podría ser uno de los más significativos en el béisbol desde el caso de Pete Rose en 1989, ha causado conmoción dada la inmensa popularidad y el impacto de Ohtani en el mundo del béisbol. El japonés, conocido tanto por su habilidad en el bate como en el montículo, venía de ser noticia por algo extradeportivo: su reciente matrimonio con la ex jugadora de baloncesto japonesa Mamiko Tanaka.

Es importante resaltar que las apuestas deportivas son ilegales en California, y la MLB mantiene estrictas reglas contra las apuestas en los juegos de béisbol, prohibiendo incluso las apuestas legales en otros deportes por parte de jugadores y empleados del equipo.

Mizuhara, quien ha sido una cara familiar para los aficionados del béisbol desde la llegada de Ohtani a los Estados Unidos en 2017, nació en Japón pero se mudó a Los Ángeles en 1991. Antes de convertirse en el intérprete personal de la estrella de los Doggers trabajó para los Medias Rojas de Boston y para el equipo japonés Hokkaido Nippon-Ham Fighters, donde conoció a Ohtani en 2013.