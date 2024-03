Qué pudo haber generado la trombosis en Javier Altamirano: la opinión de un médico que fue testigo de su convulsión

Javier Altamirano en plena disputa con Cristian Lema (@EdelpOficial)

Sigue la conmoción por el estado de salud de Javier Altamirano, el futbolista de Estudiantes de La Plata que se desplomó en el campo de juego a los 27 minutos del partido que su equipo estaba jugando con Boca Juniors. El extremo izquierdo chileno de 24 años permanece internado y luego de conocerse las razones de su convulsión, un médico fanático del Pincha, que estuvo presente en el Estadio UNO Jorge Luis Hirschi, relató cómo se vivió el angustiante suceso desde la tribuna y ofrece algunas respuestas sobre el caso del trasandino.

“Luego de los estudios realizados en el día de hoy, se determinó que la causa de la convulsión sufrida por el jugador fue una trombosis del seno longitudinal superior (cerebro). Se encuentra estable, con la medicación adecuada y a la espera de otros estudios. Permanecerá internado para control evolutivo”, informó el club Pincha en su último parte médico publicado en sus redes sociales.

Marcelo Busquets es médico clínico (Matrícula de la Provincia de Buenos Aires 111.246) y presenció lo ocurrido desde la platea que da a la calle 115. “Habitualmente las trombosis ocurren cuando la sangre no circula. El seno es un lugar por donde pasa la sangre venosa, en la parte superior del cráneo. Por algún motivo la sangre no ha circulado y ahí se ha formado ese trombo”, aseguró en diálogo con Infobae.

La asistencia a Altamirano luego de desplomarse en el piso (Fotobaires)

“La resonancia es más importante porque tiene una mayor nitidez para lo anatómico”, aclara sobre el estudio que le hicieron este lunes a Altamirano y permitió ahondar sobre su estado. “A ese nivel es muy raro que ocurra, hay medicación preventiva que se podría usar”, agrega. Y apunta que “seguramente aplicarán anti coagulantes” en este periodo de internación.

Hay un video que circuló en las redes sociales en el que se ve un forcejeo entre Altamirano y Cristian Lema, y se abrió el debate respecto de si el defensor de Boca Juniors golpea sin querer al de Estudiantes en la cabeza. Incluso brotaron especulaciones sobre si el supuesto impacto pudo tener que ver en el diagnóstico. Hay otra imagen en el que no se ve contacto. Consultado por Infobae, Busquets “no queda claro qué pasó” y no le dio particular atención a dicha secuencia. “Este tipo de situaciones pueden partir de un golpe, como también no tener ese origen. Por eso lo siguen evaluando”.

“El chico no tiene antecedentes y otro punto importante es que en la tomografía no salió una lesión o algún sangrado”, subraya. Si bien la resonancia hecha este lunes explicó el motivo de la convulsión en el caso de Altamirano, hay otros motivos que pueden generar ese cuadro en un deportista de alto rendimiento, como razones metabólicas, mucho calor, pérdida de sodio, potasio, consumo de glucosa y desgaste físico”, apunta Busquets.

El forcejeo entre Javier Altamirano y Cristian Lema

Fue testigo de todo lo que pasó desde la tribuna y recuerda que “vimos cómo se cayó entre Enzo Pérez y Santiago Ascacibar. La sensación fue de impotencia porque en el momento me quería tirar de cabeza a la tribuna y uno no puede hacer nada. Lo primero que se te viene es que alguien puede sufrir muerte súbita”

Ante este episodio afloraron rápido en la memoria el desplome del danés Christian Eriksen en la Eurocopa 2021, cuando sufrió un paro cardíaco en el partido que su selección enfrentó a Finlandia, o la arritmia detectada a Sergio Kun Agüero en noviembre de ese año, lo que obligó a su retiro de la práctica profesional. “Los jugadores suelen tener controles vasculares a menudo con su cuerpo médico; estan siempre muy monitoreados”, explica Busquets.

Altamirano llegó a Estudiantes a mediados del año pasado y en lo que va de la presente temporada jugó once partidos con el elenco platense: diez en la Copa de la Liga y uno por la Copa Argentina. El ambiente del fútbol sigue de cerca su estado y vela por su recuperación.