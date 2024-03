Las perlitas del sorteo de las Copas Sudamericana y Libertadores: el homenaje que hizo llorar a Francescoli y la burla de un medio brasileño a Riquelme

Las Copas Sudamericana y Libertadores se empezaron a jugar en el centro de convenciones de la Conmebol en Luque. Es que, con la presencia de los dirigentes y los protagonistas de los equipos, las bolillas dictaminaron los grupos en ambas competencias. Enseguida, comenzaron las especulaciones respecto de qué clubes tuvieron más suerte y cuáles quedaron sumergidos en la “zona de la muerte”. En esta oportunidad, River y Boca disputarán certámenes diferentes: el Millonario estará en la Libertadores y el Xeneize en la Sudamericana.

En este contexto, ambos clubes estuvieron en la vidriera de las perlitas. De un lado, Enzo Francescoli, director deportivo de la Banda. Del otro, Juan Román Riquelme. El uruguayo, de 62 años, fue sorprendido por Alejandro Domínguez, titular de la Confederación Sudamericana, quien lo convocó al escenario para un homenaje, que comenzó con un video evocando su carrera y siguió con unas palabras elogiosas para el elegante ex delantero. Pero la emoción del punta afloró cuando el directivo le entregó sendas réplicas de la Copa Libertadores que ganó con River en el 86 y la Copa América que obtuvo con su selección en tres oportunidades.

“Con las palabras alcanzaba”, dijo, antes de quebrarse y no poder seguir hablando. “Este es un juego de equipo, sin ellos no podría haber ganado nada”, puso énfasis en Oscar Ruggeri y Nery Pumpido, que estaban delante suyo entre los presentes (el ex arquero es Secretario General Adjunto y Director del Área Desarrollo de la Conmebol). “Quiero agradecer a todo River, que todavía estoy trabajando ahí con todo cariño”, completó.

“La gente me lo escondió bastante, me hicieron una caída simpática y me costó el papelón, porque no pude ni hablar”, explicó luego Enzo. “Los premios individuales en el fútbol no existen, hay muchos que son parte de esto. Va para todos los que participaron”, cerró. “Es la primera vez que te veo llorar, Flaco”, se sorprendió Fernando Cavenaghi. Luego, Francescoli anotó que River integrará la zona H, con Libertad de Paraguay, Deportivo Táchira de Venezuela y Nacional de Uruguay.

La bulra de O Globo a Riquelme

Antes, el hoy presidente de Boca se enteró de que los dirigidos por Diego Martínez estarán en Grupo D de la Copa Sudamericana, con Fortaleza de Brasil, Nacional Potosí y Sportivo Trinidense de Paraguay. Román se hizo presente y en plena danza de las bolillas la cámara de la transmisión lo tomó con los ojos cerrados. Eso provocó que O Globo de Brasil se burlara del ex enlace, que hizo sufrir muchas veces a los elencos del país del Scratch.

“A veces el fin de semana es intenso. El presidente de Boca, Riquelme, toma una siesta durante el sorteo de la Sudamericana”, aguijoneó el citado medio. Su Boca podrá vengarse con Fortaleza de dicho chiste. “Estamos con mucha ilusión. Tenemos que hacer todo para jugar todos los partidos, como lo hicimos en la pasada Libertadores. Hacer una buena campaña en la Sudamericana es llegar a la final”, advirtió antes el ídolo de La Ribera.