El detrás de escena del histórico triunfo de Riestra ante Independiente: la encendida arenga del capitán y la frase de Fabbiani

Arenga capitán de Riestra vs. Independiente

Deportivo Riestra consiguió el triunfo más importante de su historia al derrotar a Independiente por la undécima jornada de la Copa de la Liga, resultado que lo hizo escalar posiciones en la tabla general y además lo mantendrá al menos un tiempo más fuera de la zona de descenso directo por promedios. La valiosa y merecida victoria de ayer fue fue la primera de su historia ante uno de los denominados equipos grandes del fútbol argentino y contó con un detrás de escena digno de ser repasado.

Antes del gol de Pedro Ramírez al minuto 17, la arenga del capitán Milton Céliz se hizo sentir. El número 8 repasó brevemente la unión que se generó en el grupo durante las concentraciones y puso al rojo vivo su garganta: “Somos hermanos, somos familia, todos los que estamos acá somos familia. Yo voy a responder por todos ustedes y ustedes van a responder todos por mí. Escúchenme una cosa, el otro día, en el entretiempo, nos tocaron el orto, ¿o no? ¿Y cómo entramos? Con bronca, y los matamos. Entonces hoy vamos a entrar así. Nos tocan el orto y los matamos. ¡Vamos, vamos, vamos!”.

Los del Bajo Flores impusieron sus condiciones desde el minuto cero en el estadio Guillermo Laza e impidieron que el Rojo desplegara el juego que los había llevado a ser uno de los líderes de la Zona A del certamen junto a River, Talleres, Argentinos Juniors y Vélez. El conjunto de Carlos Tevez no encontró el camino para lastimar a un rival de menor jerarquía, que supo cómo contrarrestarlo y también lastimarlo. De hecho la diferencia de 1-0 pudo haber sido mayor.

“Es un triunfo histórico para nosotros. Veníamos haciendo las cosas bien. Contra Vélez jugamos bien y se perdió. A Defensa le hicimos un partido de igual a igual, a un equipo que juega bien al fútbol. Y hoy le ganamos al Rey de Copas. La verdad que estoy feliz porque se le ganó a un gran equipo y a un gran técnico como es Tevez”, sentenció en conferencia Fabbiani, que sobre el cierre de la primera etapa tuvo un cruce de palabras con el Apache por haber tirado un balón a la cancha.

Con el inminente parate por Fecha FIFA, ahora el Ogro se centrará en trabajar durante casi tres semanas sin actividad oficial y aprovechará ese tiempo para recuperar jugadores. Respecto al plan de partido, precisó en ESPN: “Nos sentimos cómodos jugando de esa manera, sin la pelota. No sé cuántos equipos se sienten cómodos sin tenencia. Nosotros somos un equipo muy directo, sabemos a lo que jugamos. Era una locura jugar de igual a igual contra un equipo que juega tan bien y que por algo está puntero en la zona”.

Más tarde, Fabbiani reveló sobre su planificación contra el Rojo: “Sabíamos que lo podíamos lastimar de la manera que lo lastimamos. En los 97 minutos no vi que ellos nos llegaran a lastimar. Jugaste contra Independiente, soy consciente del equipo que tengo, hay jugadores del ascenso. Entonces lo primero que hay que tener es disciplina”.

Esta es la tercera victoria del Malevo desde que ascendió a la máxima categoría, ya que anteriormente también le había ganado a Atlético Tucumán en el Bajo Flores y venía de vencer a Independiente Rivadavia como visitante: “En Mendoza salió el partido perfecto porque sabíamos que lo íbamos a ganar de contra y hoy salió un partido perfecto y me voy feliz porque entendimos la situación que íbamos a vivir los 95 o 97 minutos que íbamos a jugar. No nos patearon al arco, no nos complicaron nunca. Nunca sentí que Independiente nos podía hacer un gol”.