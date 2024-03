Boca sufre el virus del arco: tras la lesión de Chiquito Romero, Javier García salió por lesión y terminó con Brey en cancha

Boca Juniors ganó un verdadero partidazo en La Bombonera contra Racing Club por 4-2 y se acomodó en la Zona B de la Copa de la Liga Profesional. Más allá de conseguir la alegría de quedarse con el clásico frente a su gente, las lesiones siguen generando dolores de cabeza para Diego Martínez y el entrenador tuvo que gastar una ventana de cambios para hacer una modificación en el arco. Luego de la lesión de Sergio Romero después de la caída con Unión en Santa Fe, ahora le tocó a Javier García.

Un largo pelotazo al área del Xeneize en la segunda parte generó el choque entre el guardameta y Maximiliano Salas. El delantero de la Academia se preocupó al instante por su colega y hasta lo ayudó a elongar. Sin embargo, los esfuerzos no fueron suficientes para que el arquero se quede dentro del campo de juego y el técnico tuvo que mandar a la cancha a Leandro Brey. En el minuto 72, el joven de 21 años entró a la cancha y recibió los aplausos de todo el estadio para darle confianza.

Racing presionó en busca del empate pero no pudo inquietar el arco de Boca y el único trabajo que tuvo el surgido en las inferiores de Boca fue descolgar un largo centro. Apenas tomó el balón con sus manos, otra vez recibió el apoyó de la hinchada. Brey atraviesa una gran actualidad y mostró todo su potencial en el Torneo Preolímpico con la Selección Sub 23. Además, de no mediar inconvenientes defenderá el arco de la Albiceleste en los Juegos Olímpicos de París 2024.

El fuerte abrazo de Leandro Brey con Javi García al momento de su inesperado ingreso (Foto: fotobaires)

Vale recordar que en la semana Chiquito fue descartado por una lesión. “Inflamación del tendón de Aquiles izquierdo”, es lo que rezó el parte médico oficial de la enfermería de la institución. No es buena la racha de lesiones del Xeneize, teniendo en cuenta que el último “soldado caído” fue Equi Fernández, con un desgarro muscular, y otros nombres importantes como los de Pol Fernández (esguince de tobillo izquierdo) y Marcos Rojo (desgarro en el gemelo izquierdo arrastran buena parte de esta temporada como ausentes.

Boca volverá a jugar el próximo domingo 17 de marzo frente a Estudiantes de La Plata en el estadio UNO Jorge Luis Hirschi y ya arrancó a correr el tiempo para decidir quién se parará debajo de los tres palos. Por ahora Brey es el único disponible pero habrá que aguardar la evolución de Romero y García para tener mayor claridad al respecto.