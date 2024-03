Independiente y River Plate disputaron un entretenido clásico que terminó 1-1 gracias a los goles de Miguel Borja y Gabriel Ávalos. Justamente, el número 9 del Rojo fue protagonista de la jugada polémica de la tarde en Avellaneda.

Corría el minuto 36 del segundo tiempo cuando el atacante de Independiente realizó una gran acción individual dentro del área: tras un centro de Ayrton Costa, el ex Argentinos paró de pecho el balón y, con tal precisión, que quedó mano a mano con Franco Armani. Lo que ocurrió fue que apareció el defensor Leandro González Pirez, que cruzó su pierna y evitó el remate del delantero de la selección de Paraguay.

Ávalos se desplomó en el suelo y, acto seguido, el árbitro Nazareno Arasa hizo el gesto de que el marcador central del Millonario había tocado la pelota. El encargado del VAR Lucas Novelli respaldó la decisión y el juez no fue llamado a revisar la jugada, lo que provocó un encendido reclamo de varios de los futbolistas del local -uno de ellos fue Joaquín Laso- y de todo el banco de suplentes.

Para el que tampoco pasó desapercibida la acción, que pudo haber terminado en penal a favor de Independiente, fue para una gloria como Sergio Agüero. El Kun, que dijo presente en el estadio Libertadores de América Ricardo Bochini, tuvo una irónica reacción tras ver la jugada entre Ávalos y González Pirez. Como usualmente sucede, el histórico delantero del Manchester City, tomó su cuenta de X (antes Twitter) y puso dos emojis de la cara riéndose junto con el video de la acción de la supuesta infracción no sancionada.

La irónica reacción del Kun Agüero tras la polémica por el penal que reclamó Independiente ante River

“Kun, te banco siempre pero no es penal”, le respondió un seguidor llamado Alejandro Parra, a lo que el ex atacante le contestó: “Yo también te banco pero es penal”. Un fanático de River se sumó a la discusión y le escribió: “Bueno Kun, ya está, dejá de llorar”, a lo que el ex goleador del Atlético de Madrid apuntó con su clásico tono gracioso. “Jeee, no lloro boludín. ¿Opino o no se puede? Abrazo”.

Hay que recordar que Agüero se sumó a la polémica que se generó tras la igualdad entre Independiente y Barracas Central, que derivó en un duro enfrentamiento entre Carlos Tevez y el tesorero de la AFA y mano derecha de Claudio Tapia, Pablo Toviggino. “El árbitro dice que es un roce. El del VAR, Lobo Medina, no sé qué mierda estaba mirando que pregunta ‘¿qué sancionó?’. ¿Cómo no estás viendo el partido, flaco? ¿Qué preguntás qué sancionó? Ni sabés lo que está pasando”, apuntó el Kun contra el responsable del VAR del duelo que se jugó en la cancha de Huracán. “¿Qué estabas haciendo, Lobo Medina, que decís ‘¿qué sancionó?’. Por el amor de Dios, ni te enterás de qué está pasando”, agregó durante una transmisión en su canal de Twitch.

Además de esto, Agüero fue directo contra la actuación de Dóvalo. “Le está haciendo la famosa psicología, le está comiendo el coco a los del VAR y AVAR diciendo que es un roce. Y después terminan los del VAR diciendo que es un roce. Y este boludo dice... Bue, no sé si decir boludo porque me van a mandar una carta documento. Basta, dale, por qué no se dedican a cobrar bien la reconcha madre que los tiró. Dios mío”, sentenció el ex atacante.

Durante el streaming en su canal personal, el ex integrante de la selección argentina fue revisando las imágenes con el audio del VAR que difundió la AFA y lanzó una risa irónica: “Pisa la pelota y sigue, dice el árbitro. El VAR dice ‘pero cuál fue la sanción’. Yo no sé si reírme o llorar. Yo creo que estarían viendo una serie, ¿qué mierda estarían viendo? El AVAR dice ‘número 9′, sí, hace cinco minutos pegó la patada el 9. ¿Cuántos monitores tienen? Estarían viendo Gran Hermano. Estaban viendo TikTok, la puta que lo parió”.

Otro de los momentos más graciosos de su análisis fue cuando volvió a ver el planchazo que recibió Ivan Marcone de Alexis Domínguez. “¡Nooo, qué patada! Hay un slice, no hay intensidad, dice. Claro, no hay intensidad si lo ponés en cámara lenta. El árbitro es el único que sabe la intensidad que hay. El árbitro dice ‘creeme que si lo agarra, lo parte’. Qué caradura, qué hijo de... O sea, por lo menos le cuenta a Lobo Medina y al otro que si lo agarra lo parte. Si lo parte, vemos si sacamos la roja. Total, nada. Es un slice, un desliz”.