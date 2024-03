El curioso elogio a Messi y la comparación con una joven figura del Barcelona de un histórico entrenador: “Es una rata”

Javier Aguirre recordó a Messi

En la jornada 28 de LaLiga de España, el Mallorca cayó derrotado por 1-0 ante el Barcelona, en un partido que dejó mucho de qué hablar, no solo por el resultado, sino también por las futuras promesas del fútbol que pisaron el terreno de juego. Lamine Yamal, la joven estrella del equipo catalán, fue el autor del único gol del encuentro, desatando comparaciones que resonaron en la conferencia de prensa posterior al partido.

Javier Aguirre, técnico del Mallorca, no dudó en comparar a Yamal con Lionel Messi, en una declaración que capturó la atención de todos los presentes. “Me acuerdo la primera vez que vi a Lionel Messi, lo vi jugando en Sevilla hace 21 años. Mi ayudante me dijo: ‘Ven a ver a este’. Lo vi cinco minutos y era una rata”, compartió el técnico de 65 años, haciendo hincapié en las cualidades de agilidad y rapidez de Messi que, al parecer, también vislumbra en Yamal. Prosiguió, “Y este pinta también para rata el sinvergüenza. Es jovencito, me imagino… sé que trabajan muy bien con la gente joven, que los procuran, que los cuidan, y si esto sigue así va a ser un jugador que va a dar muchas alegrías al Can Barsa como la del día de hoy”.

Además, Aguirre destacó la política del Barcelona respecto a la promoción de talentos jóvenes, señalando la presencia significativa de jugadores formados en las inferiores entre los convocados, “De los 22 convocados había ocho de la cantera. Aquí lo hacen muy bien dando oportunidad a los más jóvenes”.

Yamal le dio el gol del triunfo al Barcelona (Efe)

Por otro lado, Xavi Hernández, actual entrenador del Barcelona y ex compañero de Messi, se mostró reticente a tales comparaciones. Afirmó que “los dos son zurdos cerrados y esto nos puede llevar a compararlos pero comparar a algún jugador con Messi nunca es bueno porque todos salen perdiendo, estamos hablando de que Leo es el mejor jugador de la historia”.

Este debate surge en un momento en que el joven Yamal está en boca de todos, no solo por su talento dentro del campo, sino también por el interés que ha despertado en clubes europeos poderosos. Según la información del periódico Marca, el Barcelona ha rechazado una oferta millonaria del PSG, que estaba dispuesto a pagar 200 millones de euros por el extremo de 16 años. Este interés subraya el valor percibido del jugador, quien está protegido por una cláusula de rescisión de 1.000 millones de euros, una cifra que subraya las altas expectativas puestas en él.

La historia de Lamine Yamal está apenas comenzando. A sus 16 años, ya está siendo comparado con leyendas del fútbol y despertando el interés de gigantes europeos. Sin embargo, más allá de las comparaciones y los números, lo que queda claro es el potencial que tanto el Barcelona como el mundo del fútbol ven en este joven que fue clave para darle la victoria al Barcelona en Mallorca.