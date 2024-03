Ricardo Gareca explicó la inesperada razón por la que dejó a Ben Brereton fuera de la convocatoria de la Selección de Chile

Ricardo Gareca explicó por qué no convocó a Ben Brereton a la selección de Chile. (DirecTV)

Ricardo Gareca, entrenador de la Selección de Chile, generó sorpresa al excluir a Ben Brereton, destacado delantero del Sheffield United F. C., de la lista de convocados para los partidos de la Fecha FIFA de marzo. La razón detrás de esta decisión no es otra que el dominio limitado del idioma español por parte del jugador, un aspecto que el técnico considera fundamental para la integración y comunicación dentro del equipo.

“Me llamó la atención que no hablara bien el español. Representa a la Selección. ¿Es un impedimento que Ben no hable español para estar en la Selección? No. Pero me gustaría que hable español, porque lo considero fundamental para la comunicación tanto dentro como fuera del campo de juego. En la medida que vea que haya ese interés... nuestro interés es permanente. Y eso no le va a restar posibilidades para que esté en un futuro. Simplemente ahora la decisión es esta. Él no está condicionado. Sí se lo manifesté personalmente, que me gustaría que hable en español”, soltó sin rodeos el ex estratega de Perú.

Big Ben, de 24 años y nacido en Stoke-on-Trent (un pueblo de Inglaterra a tres horas de Londres), acumula 25 partidos y dos goles con la camiseta del Sheffield United esta temporada. El punta, que mediante a su madre tiene raíces chilenas, disputó la Copa América 2021 y tuvo un buen desempeño en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022, donde incluso anotó un gol contra la Selección Argentina.

En la nómina anunciada por el Tigre figuran siete jugadores provenientes del fútbol argentino (Gabriel Arias, Paulo Díaz, Matías Catalán, Mauricio Isla, Thomas Galdames, Rodrigo Echeverría y Javier Altamirano), además del regreso de figuras históricas como Claudio Bravo y Mauricio Isla. No obstante, la ausencia del inglés no es la única baja de peso en la Roja. Tampoco aparecen Arturo Vidal y Gary Medel. Los próximos enfrentamientos del conjunto trasandino serán contra Albania (viernes 22 de marzo, en Parma, Italia) y Francia (martes 26 en Marsella). Con respecto a la ausencia del Rey Arturo, el entrenador manifestó que se debe a que se encuentra en plena recuperación, mientras que del zaguero afirmó “que no ha sido convocado no significa que no vaya a estar, es algo que iremos resolviendo en el futuro”.

“Yo no vine hacer ningún cambio de rumbo. La lista habla por sí, el capitán lo desconozco si está Alexis Sánchez en la cancha seguramente sea Alexis por su experiencia. Yo vengo a ganar, hace dos etapas que no se clasifica y para Chile es perjudicial, lo mío es tratar de dar resultados”, comentó Gareca.

Sobre los objetivos trazados para esta gira, comentó: “Ir conociendo a los muchachos más profundamente, a unos jugadores que nos interesan, y sacar buenos resultados. Vamos a medirnos con dos selecciones importantes una campeona y subcampeona del mundo y otra que está en un proceso importante”.

Los convocados de la Selección de Chile:

Los convocados de Chile para los amistosos ante Albania y Francia.

Arqueros: Brayan Cortés (Colo Colo), Claudio Bravo (Real Betis/España), Gabriel Arias (Racing/Argentina).

Defensores: Paulo Díaz (River Plate/Argentina), Guillermo Maripán (Mónaco/Francia), Igor Lichnovsky (América/México), Gabriel Suazo (Toulouse/Francia), Matías Catalán (Talleres/Argentina), Mauricio Isla (Independiente/Argentina), Nicolás Fernández (Audax Italiano) y Thomas Galdames (Godoy Cruz/Argentina).

Mediocampistas: Erick Pulgar (Flamengo/Brasil), Marcelino Núñez (Norwich/Inglatera), Rodrigo Echeverría (Huracán/Argentina), Javier Altamirano (Estudiantes de La Plata/Argentina), César Pérez (La Calera), Darío Osorio (Midtjylland/Dinamarca), Diego Valdés (América/México) y Carlos Palacios (Colo Colo).

Delanteros: Alexis Sánchez (Inter de Milán/Italia), Víctor Dávila (CSKA Moscú/Rusia), Cristián Zavala (Colo Colo), Eduardo Vargas (Atlético Mineiro/ Brasil) y Marcos Bolados (Colo Colo).