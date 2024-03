La desafiante frase de Christian Horner a Max Verstappen tras los rumores de salida de Red Bull y el nuevo gesto de su esposa

Otros tiempos: la celebración de Horner y Verstappen durante el GP de Japón en 2023 (Foto: Reuters/Androniki Christodoulou)

“Nadie es más grande que el equipo”. Firme y concisa fue la respuesta pública que Christian Horner ensayó tras la amenaza que había plantado Max Verstappen en las horas previas al Gran Premio de Arabia Saudita que ganó de punta a punta. La estrella de Red Bull Racing afirmó que podría dejar la escudería si el proceso sobre el asesor, y parte central de su núcleo íntimo, Helmut Marko avanzaba. Y el jefe del equipo no levantó el pie del acelerador mientras el conflicto entre bandas crece...

Te puede interesar: Un rumor explosivo y las teorías de un complot: arde el escándalo en la Fórmula 1 tras la guerra que estalló entre Horner y el padre de Max Verstappen

“No se puede obligar a alguien a estar en algún lugar sólo por un trozo de papel”, aclaró el líder del equipo que firmó un 1-2 en Arabia de la mano de Verstappen y Checo Pérez cuando le preguntaron sobre el futuro de Max, según replicó el diario británico The Sun.

“Max es un miembro importante de nuestro equipo. Él es un miembro valioso de nuestro equipo. Es un piloto maravilloso, pero todo el mundo tiene un papel que desempeñar en este equipo. Somos un equipo. Ningún individuo es más grande que el equipo. Esa es la única manera de lograr este tipo de resultados”, subrayó en medio de la pelea que lo tiene a él de un lado y al clan Verstappen del otro.

Te puede interesar: Guerra declarada entre el clan Verstappen y Horner en Red Bull: el nuevo ataque del padre de Max, el explosivo rumor y el aviso de Mercedes

En sintonía con ese tema, aclaró que el investigado Helmut Marko es consultor de la empresa matriz de Red Bull y advirtió que “la discusión fue entre ellos y no con el equipo”, intentando quitarse responsabilidades sobre ese proceso que puso en jaque la continuidad del neerlandés en la escudería del energizante. “No puedo continuar en Red Bull sin Helmut (Marko). Si esto sucede, será una situación inviable”, había dicho el piloto de 26 años horas antes de la carrera.

Geri volvió a viajar para acompañar a su esposo, Christian Horner, en el Gran Premio de Arabia Saudita (Foto: Reuters/Giuseppe Cacace)

Lejos de dar un paso atrás o sentirse amenazado, Horner redobló la apuesta y explicó: “Hoy ha sido el podio número 100 de Max, todos ellos con coches de Red Bull Racing. Fue su victoria número 56. Adelantamos a Williams con 114 victorias en lo que es sólo nuestro 20º año. Este es un equipo increíblemente fuerte que tiene fuerza y profundidad, que está logrando este tipo de resultados”. El mensaje quedó en claro: el piloto no es más grande que el equipo.

Te puede interesar: ¿Explotó la verdadera interna? La nueva investigación que puede implosionar a Red Bull tras el caso Horner

“Si alguien no quería estar en este equipo, entonces ya sabes, no vamos a obligar a nadie en contra de su voluntad a estar aquí. Eso se aplica ya sea un operador de máquina o un diseñador o alguien en una de las funciones de soporte, que dirige el negocio. Estar involucrado en un equipo como este implica compromiso y pasión. Y Max tiene eso, lo hemos visto. Ha estado aquí desde que tenía 18 años. Y no tengo ninguna duda de su compromiso y pasión”, señaló el hombre que comanda de manera exitosa al equipo de F1 desde hace dos décadas.

Horner no esquivó los dardos que lanzó el padre de Max y también fue consultado sobre las dudas que existen en relación al apoyo del piloto: “Hay rumores, soy consciente de lo que se ha dicho, pero Max es una parte importante de este equipo”. Y, aunque parece estar a la vista la batalla interna, aseguró que no hay una lucha de poder: “Somos un equipo. Este equipo está formado por más de 1400 personas en las distintas entidades. Todo el mundo tiene un papel que desempeñar, desde abajo hasta arriba. Por desgracia, obviamente ha habido mucha especulación este fin de semana, pero, una vez más, nuestra atención está muy centrada en la pista”.

Sin embargo, reconoció que “nunca se puede decir nunca” cuando le preguntaron sobre una hipotética salida de Max, que tiene contrato hasta 2018: “Si un conductor no quiere estar en algún lugar, irá a otro lugar. Pero como equipo, no veo ninguna razón por la que alguien quiera salir de este equipo. Creo que tiene un gran apoyo a su alrededor”.

“Obviamente, soy consciente de todo ese ruido, pero no ha distraído al equipo del trabajo y ahora somos un solo equipo. Todos tenemos un interés común, que es el rendimiento del equipo y eso es lo primero para cada miembro que tiene un papel que desempeñar en el equipo. Sin que el equipo trabaje en absoluta armonía, es imposible lograr actuaciones como ésta. Pero si un individuo no quiere estar en el equipo, no obligamos a la gente a estar aquí. La gente está aquí y trabaja en este deporte y en este equipo porque quiere estar aquí, porque les apasiona lo que hacen”, reafirmó.

Mientras los focos de conflicto crecen alrededor de Horner, y si bien se había rumoreado que no estaría presente en Arabia, su esposa Geri Halliwell, volvió a viajar para estar a su lado sonriente cuando las cámaras enfocaron al jefe de Red Bull durante el podio de Max en el circuito de Yeda. Una escena que se había dado ya durante el GP de Baréin, cuando la ex Spice Girls viajó especialmente para dar un mensaje público en medio de los rumores.