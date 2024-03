El gesto público de Christian Horner y su esposa Geri Halliwell tras los rumores de crisis por el escándalo que sacude a la Fórmula 1

Christian Horner llegó al GP de Baréin junto a su esposa, Geri Halliwell

La victoria de Max Verstappen en el Circuito Internacional de Sakhir marcó el inicio del calendario de la Fórmula 1 en Baréin. Este resultado alejó por un rato a Red Bull del escándalo al que ha estado sometida en las últimas semanas por la investigación contra el jefe del equipo, Christian Horner, por “conductas inapropiadas” a una empleada de la escudería, aunque el foco de la noticia continuó en una de las caras más reconocibles de la Máxima.

Te puede interesar: Del ultimátum de un futuro socio al enojo de su esposa ex Spice Girl: crece la presión contra Christian Horner por el escándalo en Red Bull

Este miércoles, Horner fue absuelto de los cargos y, 24 horas después de ese fallo, se filtraron decenas de conversaciones, que pertenecerían a lo charlado con la denunciante y tendrían contenido sexual a través de la aplicación de mensajería, WhatsApp. Esta situación ocurrió mientras su esposa, la ex Spice Girl Geri Halliwell, volaba para encontrarse con él en las tierras del primer Gran Premio de 2024. El diario Daily Mail aseguró que la mujer “entró en crisis” luego de esta noticia y, según afirmó The Sun, se negó a verlo en su llegada. Solo modificó su comportamiento cuando fue convencida por la familia. Sin embargo, la pareja habría dejado los conflictos a un costado –al menos ante las cámaras– porque se mostraron con un semblante distinto en su llegada a la pista.

Distintos fotógrafos y camarógrafos no se quisieron perder la imagen de la jornada con el arribo a escena bajo un paso firme. Ambos evitaron detenerse en el lugar para esquivar el asedio de preguntas por parte de los cronistas. Según el diario alemán Bild, ambos se estrecharon en un “gran beso” antes de la carrera. En charla con la cadena radial francesa, RTL, Horner expresó: “Ella es mi esposa. Estamos aquí juntos para apoyarnos unos a otros. Ahora me estoy concentrando en la carrera”.

Te puede interesar: Red Bull finalizó la investigación que conmocionó a la Fórmula 1: Christian Horner fue absuelto tras la denuncia por “conducta inapropiada”

En este sentido, la prensa británica profundizó: “Se vio a Horner paseando por el paddock y el área de hospitalidad del circuito, deteniéndose para revisar su teléfono y firmar autógrafos para los niños”. El Daily Mail manifestó que los amigos de Halliwell están “profundamente preocupados” por ella y la ven “frágil”. Un amigo indicó que alcanzó a poner su matrimonio “en duda por primera vez”. Su presencia en Baréin coincide con lo informado por la escudería, que había confirmado su asistencia en una muestra de solidaridad con su marido. Están casados desde 2015 y tienen una hija en común.

Christian Horner con su esposa, Geri Halliwell, en el GP de Baréin (Clive Mason/Getty Images)

La información brindada por el sitio Racing News 365 indica que los hipotéticos chats conformados por 79 archivos con capturas de pantalla de los diálogos fueron enviados bajo la figura de “reportero anónimo” al presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, al director ejecutivo y presidente de la F1, Stefano Domenicali, a figuras de alto nivel dentro de ambas organizaciones y a los otros nueve directores de equipos de la competencia top del automovilismo.

Te puede interesar: “Horner Leaks”: escándalo en la Fórmula 1 tras la filtración de los supuestos mensajes de Whatsapp del jefe de Red Bull

En este sentido, el pope de la FIA salió a dar su opinión de los hechos en Financial Times después de reunirse con Horner este viernes: “Está dañando el deporte. Esto es perjudicial a nivel humano”. Aunque añadió que no se planea investigarlo porque no ha habido ninguna queja oficial ante la entidad.

El portal británico The Sun afirmó que el escándalo iniciado a un mes del inicio de la temporada tuvo como objetivo destituir a Christian Horner de su cargo y el jefe de Red Bull fue consultado después de la carrera por su estabilidad: “¿Estás seguro de que cuentas con el respaldo total de todos los que están por encima de ti y que liderarás este equipo en Jeddah el próximo fin de semana?”. La respuesta fue concluyente: “Sí, absolutamente, de lo contrario no estaría aquí”. Un rato antes, la escudería había logrado el 1-2 con Verstappen y su compañero, el mexicano Sergio Checo Pérez.

Además, declaró: “Este tipo de resultados no se consiguen si no estamos unidos. Testimonio del duro trabajo detrás de escena: puntos máximos hoy. Es una evolución agresiva. Es un gran comienzo, no es algo aislado”. “Fue una gran actuación de Max y un comienzo de temporada perfecto. Tiene que seguir actuando como lo hizo hoy. Un doblete es lo óptimo. Tenemos un apoyo tremendo, socios tremendos y también grandes accionistas que nos respaldan”, añadió.

Cabe recordar que Horner negó las acusaciones formuladas en sus primeras declaraciones sobre el asunto según lo recopilado por la agencia de noticias Italy24: “No voy a comentar especulación anónima, pero lo repito: siempre he negado las acusaciones”.