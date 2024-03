Guerra declarada entre el clan Verstappen y Horner en Red Bull: el nuevo ataque del padre de Max, el explosivo rumor y el aviso de Mercedes

Max Verstappen acompañado de su padre Jos (Foto: Reuters/Hamad I Mohammed)

La guerra está declarada, ya no quedan dudas. Red Bull Racing domina la Fórmula 1, pero sus principales protagonistas están sumergidos en un conflicto que parece no tener una salida sin heridos. La investigación interna sobre Christian Horner hizo estallar por el aire las crispaciones que se vivían bajo la superficie. Fue la excusa. El exitoso jefe del equipo desde hace dos décadas parece ser la cara visible de un bando que está en una batalla sin cuartel con el clan Verstappen.

El movimiento de piezas en este delicado tablero de ajedrez había sido en las últimas horas contra una de las torres del equipo del piloto de 26 años. El experimentado asesor Helmut Marko está siendo investigado por al empresa, sindicado como el hombre que filtró a la prensa buena parte de la información del sensible caso entre Horner y la empleada, que terminó con el poderoso líder del equipo absuelto. Apenas se conoció esta información, Max lanzó un ultimátum para defender a Marko y ahora el que reactivó los ataques fue su padre.

Jos Verstappen decidió centrarse nuevamente en su guerra con Christian Horner y defendió ante los medios a la empleada que inició la acusación. “Me solidarizo con la mujer, con todo lo que pasó, pero vamos a ver qué pasa”, declaró ante el Daily Mail después de conocerse que fue separada de su cargo porque en la empresa consideran que actuó de manera “deshonesta”, según el medio británico. Un detalle no menor es que desde España lanzaron a rodar el rumor que corre en el paddock detrás de esta interna: Verstappen padre habría tenido una relación sentimental con la mujer que denunció un “comportamiento indebido” del jefe de Red Bull.

Helmut Marko, asesor de Red Bull, fue defendido por Max Verstappen públicamente (Foto: Reuters/Rula Rouhana)

Jos no dudó en volver a apuntar contra las palabras de Horner, quien había dicho que era hora de “poner un límite” al tema tras semanas de escándalos: “Creo que ya es demasiado tarde para eso. Si eso es lo que quiere, bien, pero no creo que sea posible. No quiero hablar mucho más porque crearía problemas. Pero lo más importante para mí es que Max sea feliz, eso es lo que cuenta para mí, sólo quiero que sea feliz”.

“Todas estas cosas que están pasando están influyendo en Max. Fue tercero en el primer entrenamiento, y todo lo que oímos hablar es de Horner y lo que pasó con su situación. En la rueda de prensa que Horner dio el otro día se habló de él y de sus problemas, cuando deberíamos estar hablando de Max, del coche, de su rendimiento y de la carrera. Ya he dicho que creo que está causando problemas si se queda”, disparó Jos Verstappen sin tapujos, poniendo el foco sobre la tensa rueda de prensa en la que Christian debió responder más de diez preguntas sobre su escándalo.

“Creo que es demasiado tarde para que Christian diga ‘déjame en paz’, pero tiene el apoyo del dueño tailandés, así que creo que se quedará el resto de la temporada. Dije que sería malo que se quedara, realmente no es bueno para el equipo, toda esta situación”, afirmó sobre el vínculo con Chalerm Yoovidhya.

Cuando le preguntaron por el video que se viralizó de la discusión que mantuvieron, Jos rió y aclaró: “Eso fue antes, el viernes, antes de la carrera. Me dijo: ‘¿Confías en mí? Haré todo por tu hijo’ y estábamos hablando con las manos, no tuvimos una pelea. Pero el viernes tuvimos una discusión en la oficina y me fui, pero en el remolque se me acercó y me dijo: ‘Felicitaciones, buena carrera’”.

Otra vez el entorno de Max Verstappen apuntó contra Christian Horner (Foto: Reuters/Rula Rouhana)

Mientras el clan Verstappen cierra filas para defender a Marko y erosiona día a día la imagen de Horner, el jefe de Red Bull debe resolver un nuevo foco de conflicto: Honda, actual motorista, se alineó con el mensaje que mandó Ford –futuro motorista– tiempo atrás y pidió mayor claridad sobre el tema. “No tenemos todos los detalles sobre el asunto en este momento, por lo que Honda no está en condiciones de hacer ningún comentario detallado. Esperamos tener total claridad lo antes posible”, dijeron desde la empresa japonesa según BBC.

El detrás de escena de esto sumó otro capítulo más con el explosivo informe que difundió la radiotelevisión alemana RTL: “Horner mantuvo durante años un romance con su asistente y con ello puso en peligro a su familia”. Pero al mismo tiempo afirmaron que entre él y la empresa desembolsaron una enorme indemnización para dar por terminado el tema: “Le habría pagado una indemnización de 700.000 euros. Se dice que Red Bull aumentó la suma a un millón. La rescisión y el megapago no han sido confirmados oficialmente”, indicó el informe que llevó las firmas de los periodistas Felix Görner y Jan Luhrenberg.

Pero como si esto no fuese suficiente, desde afuera también juegan sus propias fichas en el tablero y fue Toto Wolff, líder de Mercedes, el que se metió de lleno para marcar las rispideces de su rival. Afirmó que “echan de menos” a su antiguo asesor Niki Lauda y adelantó que estarían dispuestos a ofrecerles ese puesto a Marko para tentar a Max Verstappen de tomar la butaca disponible que dejará Lewis Hamilton en 2025: “Nos quedaríamos con Helmut. Era –o es– nuestro enemigo favorito. Si pierden a Helmut, será sin duda una pérdida para Red Bull y para el equipo. Tenemos un asiento disponible, pero Max pilotará donde haya el coche más rápido, y hoy por hoy ese es el Red Bull”, lanzó en una nota con la cadena austriaca ORF. Wolff también aseguró que lleva “diez años” hablando con Max y alardeó del positivo vínculo con su grupo: “Tengo una buena relación con Jos y también con Max”.