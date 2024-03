Max Verstappen rompió el silencio y se metió de lleno en el escándalo de la Fórmula 1: la tajante postura en la pelea entre su padre y Horner

Max Verstappen quedó en el medio de un conflicto interno en Red Bull (Reuters)

Max Verstappen es el protagonista de la previa al GP de Arabia Saudita, no por sus brillantes logros en pista, sino por un escándalo mediático que conmocionó al mundo de la Fórmula 1 tras la primera carrera de 2024 en Bahrein. En el ojo del huracán de la ruptura interna en Red Bull, con Christian Horner de protagonista principal y la participación especial de Jos Verstappen, padre de Max. Esta situación ha alimentado rumores sobre la posible salida del campeón si el jefe del equipo no abandona su cargo.

Jos ha sido también centro de atención tras sugerir que la salida de Horner es necesaria para asegurar el futuro de Red Bull, insinuando un ultimátum. Mad Max rompió el silencio y por primera vez habló del tema con una contundente defensa a su padre: “Mi padre, por cómo lo conozco, dice las cosas y no es un mentiroso. Pero no me gusta hablar de ciertas cosas. Me centro en la pista”.

“Mi padre y yo somos un equipo, junto con Raymond (Vermeulen, su agente). Siempre seguirá siendo así. No me veo activo en la Fórmula 1 sin ellos de mi lado. Mi padre y yo somos muy unidos. Llamamos todos los días. Siempre ha sido muy franco, incluso cuando yo todavía conducía un kart. Y no es un mentiroso, lo sé con seguridad. Eso es lo que puedo decir al respecto”, añadió en palabras recogidas por De Telegraaf de Países Bajos.

En plena guerra entre su padre y Horner, Max dejó muy clara su postura aunque quedan dudas sobre a qué se refirió con el enfoque de que su padre no es mentiroso. “Verstappen defendió a su padre, insistiendo en que “no era un mentiroso”, aunque no estaba claro exactamente qué quería decir con eso. Presumiblemente, estaba defendiendo el derecho de su padre a decir lo que piensa, a decir su verdad y a no ser acusado de agitación”, teorizó el periodista Tom Cary en el diario inglés The Telegraph

Con respecto a los rumores y dichos que comenzaron a circular –inclusive una supuesta pelea personal por cuestiones sentimentales– tras hacerse público este quiebre en la relación entre el ex piloto y el dirigente británico, Max Verstappen consideró que “en las redes sociales hay mucha especulación e invención”. El piloto de 26 años, además, afirmó: “Conozco a mi padre y cómo es. La gente puede decir todo tipo de cosas y pensar qué hace ciertas declaraciones, pero al final es el único que lo sabe”. Hay que tener en cuenta que se difundió también la versión de que Jos estaba a cargo de la filtración de los supuestos mensajes de WhatsApp entre Horner y la denunciante.

Jos Verstappen pidió por la salida de Christian Horner de Red Bull (Reuters)

Aunque también buscó diferenciarse de la frase que lanzó Jos Verstappen, quien aseguró que la escudería podría “explotar” si Horner no da un paso al costado: “No lo sé, ¡espero que no! No debería ser así. Es una empresa fuerte, es un equipo fuerte, con muchos miembros fuertes, así que normalmente no”.

En medio de esta novela de suspenso, también surgieron declaraciones de personalidades del deporte como Lewis Hamilton y George Russell, quienes mencionaron que Verstappen podría estar en la mira de Mercedes para 2025. Preguntado por eso, el piloto neerlandés decidió hablar. “Las cosas deben volverse realmente locas, supongo, pero ese no es el objetivo de todos”, declaró a SkySports. A pesar de la polémica, aclaró: “Nunca sabes lo que sucede... así que nunca se puede decir al 100% que así será. Estoy muy relajado. Como dije, estoy muy feliz en el equipo”.

““Estoy contento en el equipo y las actuaciones están ahí, así que no hay motivo para dejar el equipo. Pero nadie esperaba que Lewis fuera a Ferrari. En general, en la vida nunca se puede predecir con cien por cien de certeza lo que sucederá. Así es como lo abordo, no pienso demasiado en ello”, también agregó según el Telegraaf neerlandés.

El heptacampeón del mundo en la Máxima también se pronunció sobre la situación que viven Max y Jos Verstappen dentro de Red Bull, enfatizando en la compleja relación entre ambos: “Creo que es como caminar sobre una línea muy fina. Max es un hombre adulto y un campeón. Estoy seguro de que puede tomar sus propias decisiones”. Además, ha expresado su decepción por cómo se ha manejado la situación: “Como una persona a la que le gusta el deporte es realmente decepcionante ver lo que está pasando. No tiene buena pinta desde fuera y tampoco desde dentro, y la transparencia es algo importante”.

Este escándalo pone en evidencia las tensiones internas que pueden existir dentro de los equipos de Fórmula 1, no solo afectando las dinámicas sino también proyectando incertidumbre sobre el futuro de sus pilotos más destacados. Mientras tanto, la comunidad de la Fórmula 1 se prepara para el GP de Arabia Saudita con ojos puestos en Red Bull y Max Verstappen, rivales a batir tras lo demostrado en la primera carrera.

La escudería austriaca, con su renovado y agresivo RB20, no defraudó, con un Verstappen que dominó de manera aplastante en el circuito de Baréin, con un colchón al finalizar la carrera de 22 segundos sobre su compañero de equipo, el mexicano Sergio Pérez. El vigente campeón no dio opciones a sus teóricos perseguidores imponiendo desde el primer giro un ritmo imbatible que hizo recordar al Verstappen intratable de las dos últimas temporadas