Un rumor explosivo y las teorías de un complot: arde el escándalo en la Fórmula 1 tras la guerra que estalló entre Horner y el padre de Max Verstappen

El jefe de la escudería Red Bull de la Fórmula 1, Christian Horner, está en el centro del escándalo (Foto: Reuters/Rula Rouhana)

Red Bull Racing arrancó una nueva temporada de Fórmula 1 con un rendimiento aplastante de la mano de un Max Verstappen que dominó de punta a punta el Gran Premio de Baréin, muy por delante incluso de su compañero de equipo Sergio Checo Pérez. La diferencia con el resto de las escuderías es significativa y parece que nada puede interponerse en el camino de la empresa de energizantes rumbo a un nuevo títulos. O casi nada...

El escándalo fuera de las pistas que tiene al jefe Christian Horner como protagonista sumó un nuevo, e inesperado, actor a la escena: Jos Verstappen, el padre y mentor de la gran figura de RB. El ex piloto, que corrió en la F1 entre 1994 y 2003, lanzó unas rimbombantes declaraciones contra el hombre que lidera la estructura de Red Bull desde hace casi dos décadas de manera exitosa y abrió un nuevo enfoque sobre la investigación por “comportamiento indebido”, que decantó en la filtración de unos supuestos mensajes privados de Whatsapp entre Horner y una empleada.

Lo cierto es que en España plantearon un detrás de escena verdaderamente explosivo sobre la supuesta motivación en las declaraciones de Verstappen padre. “Ya en la madrugada de Manama conocimos la ‘salida del armario’ del polémico ex piloto holandés de Fórmula 1, una entrevista con el Daily Mail en la que pedía la cabeza del responsable de la escudería, algo nunca visto en la convulsa historia de este deporte. ‘Si Christian no se marcha, Red Bull explotará. Él se hace la víctima, pero es el culpable’. Palabra de Jos, del que dicen en ‘radio paddock’ que mantiene una relación sentimental con la ex secretaria (y se supone ex amante de Christian), a la que Horner le mandó mensajes inapropiados”, escribió el periodista especializado en automovilismo Carlos Miquel en el diario español Marca, dando una nueva –y resonante– perspectiva del escándalo apoyándose en un rumor que circularía tras bambalinas.

El detalle que no pasó inadvertido para nadie es que en medio de la pelea entre Jos y Christian, Max le dejó un mensaje de cumpleaños a su padre que celebró los 52 años como actor central de un tema que mantiene en vilo a la Fórmula 1. “Feliz cumpleaños papá”, escribió el piloto de 26 años en sus distintos perfiles oficiales, y los comentarios de los seguidores lógicamente se enfocaron en opinar sobre el tema del momento.

El saludo de Max para Jos

Red Bull había decidido absolver a Horner horas antes del inicio del GP de Baréin, pero cuando intentaban dormir el tema para dejarlo en el olvido llegó una segunda oleada más escandalosa con la filtración de los teóricos chats y al escenario se completó –por ahora– con el ataque directo de Jos a Christian, con quien también tuvo una acalorada discusión que quedó filmada por una cámara curiosa.

Toda esta combinación de factores, creen en el entorno del jefe de Red Bull, podría ser parte de una especie de “conspiración” para eyectarlo de su cargo. Esta “ruptura interna de consecuencias incalculables” tiene una teoría del lado vinculado a Horner, según asegura el periodista Marco Canseco en Marca: un complot contra el líder del team tricampeón.

Los abogados de quien había sido absuelto tras la investigación interna están deslizando que todo este proceso se trata “de una maniobra, un montaje para desacreditar” al director de Red Bull por una lucha de poder, según afirma el periódico español. Inclusive el grupo que representa a Horner envió notificaciones a distintos medios que recibieron el mail anónimo con los teóricos chats para pedir que se evite la difusión de estos documentos porque podrían derivar en acciones legales, “al provocar una situación de indefensión total e irreparable para el honor del señor Christian Horner”. El periódico neerlandés De Telegraaf plantea que la batalla detrás de todo esto podría ser de las máximas autoridades: “La precaria situación que rodea al jefe del equipo, Christian Horner, ha vuelto a dejar clara en las últimas semanas la lucha por el poder que se libra en la cúpula de Red Bull, con el principal accionista tailandés Chalerm Yoovidhya de un lado y ‘Austria’ del otro”.

El Daily Mail británico destacó que “Horner cree que Verstappen padre ha orquestado una campaña para derrocarlo”, aunque Jos negó tales acusaciones: “Eso no tendría sentido. ¿Por qué haría eso cuando a Max le está yendo tan bien aquí?”.

Jos Verstappen atacó a Horner (Foto: Reuters/Brian Snyder)

Inclusive sugieren que están difundiendo las versiones de que Max Verstappen tiene disponible una cláusula de salida inmediata de Red Bull mientras su nombre está siendo emparentado a Mercedes como posible sucesor de Lewis Hamilton, quien se marchará a Ferrari. El botón que le permitiría activar esa teórica opción es si despiden o se va de la empresa Helmut Marko, su descubridor.

Pero el tema sigue como portada con Horner como cara principal de un ovillo que parece tener muchos más componentes. Un detalle marca el portal británico The Sun: Christian seguiría en contacto habitual con la empleada que lo denunció por cuestiones cotidianas del trabajo. Y afirman que Geri Halliwell, su esposa que voló a Baréin para darle un respaldo público, quiere a esta persona “fuera de escena”.

Esta punta alimenta las teorías del complot contra el jefe de RB, a raíz del respaldo legal que tiene la persona que realizó la denuncia interna: “Ha conseguido abogados muy caros que la han estado asesorando desde que estalló el escándalo, pero nadie sabe quién paga por ellos. Todo juega con las afirmaciones de que hay una conspiración para derrocar a Christian”, afirmó una fuente anónima que citó el Sun.

En las próximas horas se iniciará una nueva fecha de la Fórmula 1, la segunda, y todo hace indicar que este escándalo seguirá dando más capítulos...