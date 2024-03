9 frases de Demichelis tras el triunfo de River: el momento de Borja y las suspicacias en torno al arbitraje del clásico ante Independiente

River Plate volvió al triunfo luego de cuatro partidos y lidera la Zona A de la Copa de la Liga. El equipo de Martín Demichelis venció 2 a 0 a Independiente Rivadavia en el Monumental gracias al doblete de Miguel Borja, quien es el goleador del campeonato con nueve conquistas en igual cantidad de partidos. El presente del colombiano es de ensueño y lleva marcados diez de los 20 tantos del equipo.

“Me enorgullece mucho por él. No tenía dudas que tenía que quedarse en este 2024 y ser protagonista. Cuando jugaba menos siempre dije que nos iba a dar mucho, es un goleador. Lo demuestra partido a partido y es el fruto de las cosas que hace muy bien el equipo”, destacó el entrenador millonario en la conferencia de prensa.

A la hora de describir qué fue lo que cambió en el Colibrí para no tener los minutos deseados de un semestre a otro, Demichelis explicó: “Es que el pasado usamos mucho el sistema de cinco volantes. Miguel (Borja), Salomón (Rondón), (Pablo) Solari y (Facundo) Colidio iban alternando, pero siempre jugábamos con cinco volantes. Hasta que se lesionó previo a los cuartos de final y volvió recién para la final. Igualmente, yo veía día a día y no dudaba que con un comienzo de año, con un nuevo aire y haciendo una buena pretemporada nos iba a dar mucho gol y hoy lo está demostrando”.

Yendo al análisis del encuentro que se resolvió rápido por un gran inicio de partido, Micho reconoció que aún están en deuda por la merma en el juego de los segundos tiempos. “Hicimos un buen primer tiempo, pero no supimos aumentar el marcador en el segundo. Estamos en la búsqueda y análisis permanente para corregir lo que no nos sale. Se viene un partido importante y lo seguiremos buscando”. Y agregó: “Soy el primero que analiza absolutamente todo para intentar ser un gran equipo de principio a fin. Vamos a intentar trabajar para corregir eso que nos pasó en los últimos partidos”.

Justamente, el encuentro que se viene será ni más ni menos que un clásico, ante Independiente en Avellaneda (sábado desde las 19:15). Y en relación al escándalo arbitral que sacude al Rojo de Carlos Tevez, Demichelis reconoció que no le incomoda las suspicacias que se puedan generar en torno a este partido.

“Del primer día que estoy no hablé jamás de los árbitros. Pudimos salir favorecidos y también desfavorecidos, pero jamás hablé ni lo voy a hacer ahora. Analizamos lo que queremos ser y al rival, que es difícil y tiene la misma cantidad de puntos que nosotros. Va a ser un buen partido abierto para jugarlo de igual a igual. Eso me preocupa, lo demás no puedo modificar nada y no me corresponde hablar”, expresó el entrenador de River Plate, que lidera la Zona A con 17 puntos, mismas unidades que Argentinos Juniors, Instituto e Independiente de Avellaneda. “Hoy nos ocupa Independiente que es un clásico. Tenemos lo mismos puntos, propondremos un partido para ir a ganarlo, no hay más que decir”.

Asimismo, valoró: “Necesitábamos cortar la racha de empates. Dejamos pasar la oportunidad de ganar un Superclásico y nos pusimos en ventaja en Córdoba, eso nos hubiese dado la primera posición hace dos semanas atrás, pero la desaprovechamos. Hoy hicimos lo que teníamos que hacer, que era ganar. Por momentos lo hicimos bien, el segundo tiempo menos que el primero, pero se ganó y encima con nuestra valla en cero, es algo que nos importa. Hoy hubo puntos altos: volvió Milton (Casco) después de mucho tiempo, Andrés (Herrera) hizo buen partido, Paulo Díaz sigue estando en un grandísimo nivel, Franco Armani también, Seba Boselli que agarra sus primeros partidos como central. Hay trabajo por delante y es esperanzador”.