19 frases de Riquelme: la presión de Cavani, por qué Boca no encuentra regularidad y la razón por la que le costaría jugar en la actualidad

La reflexión de Riquelme sobre el nivel de Boca

Juan Román Riquelme habló luego de la derrota de Boca Juniors ante Unión de Santa Fe en la fecha 9 de la Copa de la Liga y reconoció que el equipo que comanda Diego Martínez “jugó mal” y atribuyó los altibajos en el rendimiento a la gran cantidad de partidos que se llevan disputados en tan poco tiempo.

“Cuando jugás mal, hay muchas chances de que pase lo que de ayer. Para nosotros se cumplen 40 días desde el primer partido y van nueve fechas, que es muchísimo. No nos tenemos que olvidar de eso, muchos técnicos han dejado de dirigir. El fútbol argentino se vive de esa manera. Tenemos que tener calma y estamos contentos del nuevo entrenador que tenemos, está conociendo a los jugadores”, inició el presidente de Boca sus declaraciones en una extensa entrevista con TyC Sports.

Alineado con el testimonio de Martínez en conferencia de prensa, Riquelme reconoció que Boca perdió bien en Santa Fe. “No soy de darle mucha vuelta al tema, cuando vos jugás mal te va a tocar perder, pero me tomo las cosas con calma. En tres o cuatro días tenemos que volver a jugar. Jugás dos partidos bien o ganás dos partidos y tenés que escuchar a ustedes (periodistas) diciendo que el equipo es una maravilla y la otra semana perdés y dicen que estamos mal. Entonces, por eso se han ido muchos entrenadores. Cuando tenés torneos largos, como en otras partes del mundo, hay tiempo para trabajar”, continuó Román.

Por otro lado, el ídolo xeneize elogió a Edinson Cavani, cuestionado por un sector por su falta de efectividad, aunque a Belgrano le haya marcado tres goles. “Hace todo lo que tiene que hacer un delantero. Ante Sarmiento hizo un gran partido, por más que en la tele decían que le había errado al arco... Para que los compañeros le den los pases de gol, ese día tuvo que hacer todos los movimientos previos. La presión que tiene es con él mismo, de querer meter goles y ayudar a sus compañeros. En el partido más importante, sacando la final, que es el de Palmeiras, Pol Fernández fue el mejor y Cavani, cuando nos quedamos con uno menos, fue como ver a un futbolista jugando en su barrio diciendo: ‘Estoy solo dénmela a mí, la voy a aguantar...’ Ha hecho un partido extraordinario y es el culpable de que nosotros juguemos la final. Es un orgullo contar con él, es importante para la institución”, siguió Riquelme.

La opinión de Riquelme sobre el presente de Cavani

OTRAS FRASES DE JUAN ROMÁN RIQUELME:

- Diego Martínez y la identidad de Boca: “Estamos contentos por cómo está intentando hacer jugar el equipo el entrenador. De local venimos jugando muy bien y con Sarmiento en cancha de San Lorenzo teníamos que haber hecho más goles. Para el técnico es difícil, es nuevo, no tiene mucho tiempo de trabajo, hay muchos partidos y los muchachos no son máquinas. Es lógico que estén cansados”.

- Frank Fabra: “Puede ser el mejor lateral pero el que decide es el técnico. Estamos contentos con el trabajo de Blanco, Fabra y Saracchi. Siento admiración por los jugadores de mi club. Repito: Juan Román Riquelme no arma el equipo de Boca, lo arma Diego Martínez. Muchas veces no estoy de acuerdo con el equipo que se armó. Frank es una persona que queremos mucho, que quedó golpeado después del partido con Fluminense pero que acá se lo quiere mucho, es muy alegre. Tiene una buena competencia con Blanco y Saracchi”.

- Su opinión sobre los torneos: “Para mí, lo más lógico es el torneo largo, porque te da más tiempo, los entrenadores pueden trabajar más tranquilos, todo es nervio... ¿Los 28 equipos? Eso lo tenemos que pensar, sino se hace difícil que Boca y todos los equipos argentinos jueguen bien. Es difícil mantener la regularidad”.

- ¿Podría jugar Riquelme en este fútbol?: “Hoy a mí se me complicaría. Con el VAR me anularían todos los goles por el tema de los brazos, que Riquelme empuja... Ahora los defensores marcan con las manos atrás, ¿cómo haces? Cambió mucho el fútbol. Me cobrarían foules todo el tiempo. El fútbol de hoy es un quilombo, ahora el 5 que te pegaba patadas se agarra la cara porque lo tocás... Jugar al fútbol también tiene sus trampas y mañas. A veces miro y digo que eso no es falta, es una maña, pero ya no se puede ni rozar al contrario. Cualquier falta pedimos rojas, se tiran al piso, reclaman al árbitro, todos contribuimos un poquito para que el fútbol sea peor”.

Riquelme eligió a los tres mejores jugadores de la Copa de la Liga

- Su opinión sobre el VAR: “Todos tenemos que ayudar, nosotros, los ténicos que de afuera vuelven locos a los árbitros, los jugadores y los periodistas. Mayormente, cuando hay una jugada el que decide es el del VAR, no el árbitro. Fijate que cuando para una jugada todos los jugadores rodean al árbitro y el que decide es el VAR. Todo eso causa nervios y enojo, porque el que está en la tribuna piensa que lo están perjudicando. Nadie sabe quién es el que está en el VAR. Cuando el VAR está viendo que un jugador se tira y está simulando lo tiene que echar entonces. Hay jugadores que viven en el piso. Todo el día podemos hablar de estas pavadas. No entiendo a los árbitros que hablan con los técnicos durante el partido”.

- Quiénes son sus jugadores favoritos en la Copa de la Liga: “Roger Martínez, me gusta ver cómo se perfila contra el defensor. Juanfer (Quintero) juega caminando para todo el mundo, pero golpea a la pelota de manera diferente y la pasa bien. Ver jugar al delantero de San Lorenzo (Adam Bareiro) que compite todo el tiempo y el fútbol también es eso. Podés ser muy bueno, pero si no competís pasás a ser un jugador normal. Campaz lo ha hecho bien el semestre pasado, puedo elegir a muchos. Miro todos los partidos”.

- El futbolista que pudo haber llegado a Boca: “Hablamos con muchos futbolistas... con la mayoría sigo teniendo buena relación. Estábamos esperando la libertad de un cupo con Gary Medel, con quien tengo buena relación de toda la vida y le dije que se vaya a jugar a otro lado porque no teníamos cupo. Él se muere por jugar acá, pero no teníamos la posibilidad. Sabe que yo lo quiero mucho. Está contento ahora en Brasil con Ramón Díaz (en Vasco da Gama)”.

- El regreo de Leandro Paredes: “No le llamo sueño. Él tuvo la suerte de debutar acá, de disfrutar de jugar varios partidos y de ir a Europa con una carrera maravillosa y este es su club. Es más una decisión de él que está en Europa y dependerá del tiempo que quiera seguir por allá. Esperemos que estemos acá cuando decida. Dybala es sin dudas, con Lautaro Martínez, la estrella del fútbol italiano, te los nombran a ellos. Es una súper estrella, por ahí acá no le damos el valor. La gente de Roma se puso a llorar cuando lo presentaron”.

- El no retorno de Éver Banega: “Tengo mucha relación con Éver, lo quiero mucho, lo conocí en 2007. Espero que esté contento en Newell’s, en su ciudad y con su familia. Lo quiero mucho. Cuando jugué el partido en Villarreal vino a visitarme, no tenemos más que agradecerle. Es todo lo que puedo decir”.

Riquelme opinó sobre los torneos en el fútbol argentino

- Nahitan Nández: “No sé cómo es el tema de Nahitan con su contrato, allá (en Cagliari) es capitán, hay que ver si los chicos quieren volver acá. Es muy amigo de Cavani. Cuando jugás todos los partidos en Europa es difícil volver”,

- Lucas Torreira: “Quiere venir a Boca, viene a ver a Boca cuando está por acá, pero el club de Turquía (Galatasaray) lo compró. Él me dijo: ‘Nunca gané tanta plata como la que gano ahora y tuve que firmar’”.

- Alan Varela: “Es un fenómeno. Como persona hizo todo el camino que tiene que hacer como futbolista, y llegó a una liga que está creciendo como la de Portugal, que le da tiempo para crecer, la está disfrutando y me pone feliz. Es un gran chico y ojalá el día de mañana pueda ir a otro club”.

- El reconocimiento de Rio Ferdinand: “Agustín, mi nene, me lo mostró (el posteo con sus jugadas). Cuando un jugador tan importante se acuerda de mí son segundos maravillosos y no puedo creer que se acuerden de mí. Hacía lo que me salía, otra cosa no sabía hacer, confiaba en eso. Que un club o un jugador de Inglaterra, en donde no jugué, me recuerden, me hace sentir feliz”.

La reacción de Riquelme cuando le preguntaron por Banega

- Qué le dijo Van Gaal en Barcelona: “Van Gaal fue sincero porque el día que el presidente del Barcelona me presentó, en el vestuario me dijo: ‘Mire que lo trajo él, yo no te pedí’. Así que por lo menos fue sincero. Fue un aprendizaje”.

- ¿Sería DT?: “No sé por qué no fui técnico, pensé que era lo más lógico... Imaginate si el equipo de Riquelme juega mal dos partidos lo que dirían... Si estoy de dirigente y lo único que analizan es si el que juega mal es el Boca de Riquelme... La paso bien porque el club está creciendo, el predio es maravilloso”.

- La continuidad de Chiquito Romero: “Tiene contrato hasta fin de año. Tuvo que aguantarse que le dijeran que no podía jugar más y que tenía que retirarse. Después atajó penales. Estamos contentos con él. Es una estrella”.