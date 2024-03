La fuerte autocrítica de Diego Martínez tras la derrota de Boca ante Unión: “Siento que fue nuestro peor partido”

“Preocupados no, ocupados. Sí hoy jugamos el peor partido. Enfrentamos a un rival que nos propuso duelos, y en esos duelos nos costó resolverlo. Unión fue superior en esa parte. En el segundo tiempo se emparejó un poco, pero nunca logramos jugar como hubiésemos querido. Siento que fue nuestro peor partido. Y cuando no jugás bien...”.

Diego Martínez no apeló a eufemismos a la hora de analizar la derrota de Boca 1-0 ante Unión en Santa Fe, gracias al gol de Claudio Corvalán. El Xeneize venía de mostrar pasajes interesantes en el 3-2 a Belgrano, con tres gritos de Edinson Cavani. No obstante, en la casa del Tatengue, involucionó. Y, disputadas nueve fechas, el equipo quedó sexto, con 13 puntos, fuera de los puestos de clasificación a cuartos de final del torneo.

“Se dividió mucho el partido. Más allá de una mejora en el segundo tiempo, no nos gustó cómo se dio. Esperemos recuperarnos rápido para el próximo partido”, continuó el DT, de 45 años. “Nos faltó frescura. Fue un partido esperable por la cercanía de partidos y el viaje, pero nos faltó esa chispa en todas las líneas. Nos preocupa para lo que viene, pero sabemos que estas derrotas que duelen nos tienen que hacer reaccionar. Sobre todo, porque parecía que iba a terminar en un empate”, añadió.

“Lo que más me ocupa después de este partido es el crecimiento que había tenido el equipo a partir del juego. Hoy tuvimos poca efectividad y pocas llegadas. Nosotros tenemos que tener la pelota para generar ocasiones de peligro. El fútbol argentino es muy parejo y cuesta imponerse. Ya no están las diferencias que había antes entre un equipo grande y otro de menor jerarquía”, concluyó, siempre con honestidad brutal.

OTRAS DEFINICIONES DE DIEGO MARTÍNEZ

El peso de la ausencia de Equi Fernández

“Es una pieza importante para nosotros. El otro día no estuvo y el equipo lo resolvió bien; pero hoy nos costó. Unión nos propuso duelos individuales que nos costaron. Cuando parecía que podíamos dar cuatro pases seguidos, nos faltó profundidad. Por eso digo que no me gustó el partido”.

El desgaste por la seguidilla de encuentros

“Los jugadores están con el cansancio lógico por la cantidad de partidos. Los muchachos están bien y estos golpes nos fortalecen como grupo. Seguramente, el próximo domingo -ante Racing- mejoraremos esta imagen en casa”.

La explicación de los cambios

“Siempre hablo con los jugadores. Algunos cambios ya los tenía pensados, como los casos de Edi (Cavani) y Miguel (Merentiel), porque vienen acumulando muchos partidos. Hicimos cuatro cambios en 20 minutos para darle aire al equipo. Creímos que el partido estaba en una meseta, no había situaciones de riesgo y había que estar atentos a los detalles. Nos convirtieron con una pelota parada y también lo pudimos empatar en la última. Nos faltó frescura general y si uno se lleva por eso tendría que haber hecho 11 cambios. Todo es un aprendizaje, pero la derrota no pasó por el recambio”.

La falta de situaciones de riesgo

“Hoy nos faltó que les llegue la pelota a los delanteros. No nos pudimos imponer, ni encontrar los espacios. No logramos superar los duelos individuales. En muchas ocasiones, cuando hay una gambeta, se puede generar un espacio, pero hoy no pasó. En el segundo tiempo tuvimos más la pelota, pero no pudimos generar.”.

El clásico contra Racing

“Sabemos que tenemos que seguir trabajando. Tenemos que hablar de lo que hicimos bien y de lo que hicimos mal. Hay que corregir lo que no se consiguió con mucha humildad. Por suerte, tenemos rápido un nuevo partido para demostrarlo”.