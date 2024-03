El fuerte cruce entre una figura de Independiente y el árbitro Pablo Dóvalo tras la polémica

El fuerte cruce entre Dóvalo y Laso

Luego del empate entre Barracas Central 2-2 Independiente por la novena fecha de la Copa de la Liga Profesional, el árbitro Pablo Dóvalo quedó en el centro de la escena. El principal foco de reclamo en el Rojo fue un planchazo de Alexis Domínguez a Iván Marcone que terminó con la marca de los tapones en su canilla. El delantero del Guapo fue amonestado, aunque todo el bando del rojo reclamó expulsión directa al delantero, que minutos más tarde se encargaría de anotar el 2-1 parcial para la visita.

Una vez finalizado el encuentro en el Tomás Adolfo Ducó, varios futbolistas del plantel del conjunto de Avellaneda se acercaron al juez principal para reclamarle su accionar durante el partido. “No revisaste ninguna, Pablo. Ninguna revisaste”, soltó Iván Marcone, capitán y referente de Independiente. También se sumó Diego Segovia, quien esbozó: “Hay plancha y es roja la primera”. Y luego, el arquero suplente recalcó: “Hay plancha y es roja la primera”.

El terrible planchazo de Domínguez a Marcone

No obstante, el enfrentamiento más caliente fue con el marcador central Joaquín Laso. Aunque no se entienden con claridad los dichos del defensor, las cámaras de ESPN captaron las fuertes palabras que esbozó Pablo Dóvalo. “No, yo no soy un boludo, el único boludo sos vos. Vos sos el mismo boludo de siempre, te conozco desde Italiano. Desde Italiano te conozco”, comenzó su relato. “No te conozco de ayer, desde Italiano te conozco. Hace 20 años que te conozco. Hace 20 años que te conozco Laso, 20 años”, remató el juez antes de dirigirse rumbo a los vestuarios. Vale aclarar que el oriundo de Balcarce defendió los colores de Sportivo Italiano entre 2013 y 2014. Luego pasó por Argentinos Juniors, Vélez, Atlético San Luis (México) y Rosario Central, hasta recalar en Independiente en 2021.

El arquero Segovia también realizó un fuerte posteo en redes sociales tras este suceso: “Lo de hoy quedó asquerosamente a la vista de todos, ese señor con mucha soberbia no puede decir que somos unos “boludos hace años” como le dijo a un compañero, o que otro de ellos me diga “vení y decí las cosas en la cara nene” con total soltura... Y nosotros tenemos que quedarnos masticando bronca... Lo único que me da pena es por el grupo que dejó todo hasta donde se pudo. Lo que dije no me arrepiento de nada, me hago cargo y lo voy a mantener... Y encima me quedé corto”.

El posteo del arquero suplente de Independiente

Otro de los que no ocultó su fastidio fue el director técnico Carlos Tevez, quien en conferencia de prensa fue tajante: “Es muy difícil y muy notorio porque venimos diciendo que Pablo (Dóvalo) con Barracas tiene antecedentes. Estuvo toda la semana esto instalado y viene y te roba igual... Es una locura lo de este tipo. Todavía estamos calientes. Hay que empezar a terminarla, porque sino el fútbol argentino así es muy difícil. La de Iván (Marcone) es roja. Ganando 1-0 y con diez tipos, el partido te cambia”, comenzó.

“Callarse en esta instancia no me parece justo. Todos los técnicos venimos pidiendo solamente una cosa: que no nos caguen. No quiero que me cobren ni bien ni mal. Que no nos caguen. Como sabíamos que este tipo es de hacer estas cosas. Es como que un chorro venga a tu casa y te diga que te va a robar. Y que después vaya y te robe. Y con una cara que después se te planta y te quiere pelear. Una locura. Estoy caliente”, recalcó el entrenador. “Lo hablé con ellos antes del partido. Les dije que jugábamos contra 14. Lo sabíamos. A uno no le gusta estar de esa manera, pero llega un momento que te saca la cabeza. Después podemos debatir si Independiente jugó mal, bien, el planteo. Pero así es muy difícil”, concluyó.

Las críticas de Carlos Tevez al arbitraje de Pablo Dóvalo

Más tarde, Dóvalo fue abordado por los periodistas cuando se retiró del recinto de Parque Patricios y le respondió a Tevez. “No vi nada”, dijo sobre las jugadas que generaron la bronca de Independiente. “Por eso saqué amarilla, no me pareció (para roja). ¿El VAR?, confirmó mi decisión”, esgrimió sobre la patada de Domínguez a Marcone.

La respuesta de Pablo Dóvalo a Carlos Tevez

Cuando le preguntaron por el enojo de los jugadores del Rojo y Tevez, sostuvo: “No sé cuál es el enojo ni quién está enojado”. En tanto, de las declaraciones del Apache afirmó: “Es su opinión. No lo escuché. Puede decir lo que quiera Tevez, si igual acá se puede decir lo que quieras. Estoy acostumbrado, es muy fácil hablar. Hablar es gratis”.